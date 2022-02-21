Украинский снаряд разрушил российский погранпункт. Что происходит в Донбассе

Минувшей ночью в Донбассе продолжились обстрелы со стороны ВСУ. Военные самопровозглашенных республик открыли ответный огонь. По предварительным данным, погиб один военнослужащий ДНР и трое мирных жителей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В понедельник также появились сообщения о взрыве в аэропорту Донецка и проникновении диверсантов на территорию местного ж/д вокзала. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил в понедельник, 21 февраля, что обстановка в республике за последние сутки стала критической, под огнем Вооруженных сил Украины оказываются жилые кварталы.

«Украина ведет массированные обстрелы нашей территории. Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов.

Призываю все мужское население — всех способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества», — сказал он.

По его словам, украинские войска обстреливают населенные пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск.

Недалеко от Мариуполя идет бой у границы с РФ, добавил он. «Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново», — сообщил Пушилин.

Еще один снаряд

Как передает ТАСС, в место несения службы пограничников в Ростовской области попал снаряд с территории Украины.

«21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 м от российско-украинской границы», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Никто не пострадал. На месте работают саперы.

Кроме того, в районе донецкого аэропорта в понедельник прогремел взрыв, пишет РИА «Новости». Cведений о погибших или пострадавших пока не приводится. Обстоятельства инцидента выясняются. «Если не будет вторжения». Байден и Путин согласились встретиться в Европе Елисейский дворец сообщил о согласии лидеров России и США провести саммит по безопасности и... 21 февраля 13:09

Как стало известно ранее, украинская диверсионная группа проникла на юге на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики якобы «с целью дальнейшего выхода к государственной границе с Россией». Об этом заявили в понедельник, 21 февраля, в министерстве госбезопасности ДНР. На сайте ведомства опубликовано официальное заявление Штаба территориальной обороны республики:

«Сегодня, 21.02.2022 года ориентировочно в 08.10 в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу ДНР и РФ.

Бойцами УНМ ДНР перекрыты центральные пути сообщения. Ведется бой. В ЛНР заявили о гибели двух человек в результате обстрелов со стороны ВСУ Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре... 21 февраля 13:46

Силами ведомств, включенных в Штаб территориальной обороны ДНР, документируется преступная деятельность диверсантов. О результатах проведенных мероприятий будет сообщено дополнительно», — отмечается в релизе.

Позднее официальный представитель Народной милиции ДНР сообщил, что «украинский диверсант подорвался при попытке установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала в Донецке». По его данным, инцидент произошел около 04.45 у входа на рынок в районе вокзала. Сообщается, что рядом с телом злоумышленника найдена сумка со второй бомбой.

Погибли военнослужащий ДНР и мирный житель

Кроме того, в ДНР заявили, что при очередном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины погиб один военнослужащий самопровозглашенной республики. Также жертвой атаки стал мирный житель, передает Telegram-канал «Народная милиция ДНР»: В районе донецкого аэропорта произошел взрыв Взрыв, по предварительным данным, произошел в районе донецкого аэропорта. Об этом сообщает РИА... 21 февраля 13:46

«Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической. Украинские боевики не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в республике и посеять панику среди мирного населения.

Сегодня ночью украинские боевики 55-й артиллерийской бригады с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ открыли огонь из 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов по району н.п. Коминтерново. Всего противником было выпущено около 12 снарядов 122-мм и 50 мин калибра 120-мм.

С целью защиты мирного населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенных Минскими соглашениями вооружений, подавив огневые точки противника. Глава минобороны Украины высказался о наступлениях в Донбассе Министр обороны Украины Алексей Резников написал в Facebook, что страна не планирует наступлений вглубь... 19 февраля 20:23

К сожалению, в результате украинской агрессии погиб один военнослужащий народной милиции ДНР, еще один получил тяжелые ранения, двое — контужены.

Кроме того, в результате обстрела из 120-мм минометов с позиций 54-й механизированной бригады пос. шахты «Трудовская» на остановке общественного транспорта погиб мирный житель — шахтер, ехавший на утреннюю смену. Всего противником было выпущено 2 мины калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня информирует, что здания двух школ, находящихся в Петровском и Киевском районах Донецка, оказались повреждены при обстрелах со стороны ВСУ. Данных о пострадавших и погибших пока нет.

Два мирных жителя погибли в ЛНР

В представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики рассказали, что в результате обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. В ДНР заявили о попытке прорыва украинских диверсантов к границе России Украинская диверсионная группа, по предварительным сведениям, проникла на юге на территорию... 21 февраля 13:46

«Погибли два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе «ЛАДА», — говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Он дал указание «провести доскональное и всестороннее расследование всех обстоятельств трагедии, выявить доказательства преступлений украинских силовиков на территории Донбасса».

Обострение в Донбассе

Обострение ситуации в Донбассе началось утром 17 февраля, когда в ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Несколько зданий были разрушены. Здания двух школ в Донецке обстреляли украинские военные Здания двух школ, находящихся в Петровском и Киевском районах Донецка, оказались повреждены... 21 февраля 13:46

18 февраля власти самопровозглашенных республик объявили об эвакуации населения в Россию, а на следующий день — о всеобщей мобилизации. Глава ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.

По последним данным, около 61 тыс. жителей ДНР и ЛНР уже прибыли в Россию. Такие данные привел врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Беженцы начали получать выплаты в размере 10 тыс. рублей. «У нас увеличивается количество выплат и документов, которые готовятся к этим выплатам. Мы получили около 4 тыс. заявлений, более 1 тыс. человек получили выплаты. Уверен, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится», — сообщил Чуприян.