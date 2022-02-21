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Политика

Посольство США сообщило об угрозе терактов в Москве и Петербурге

Американское посольство объяснило предупреждения об угрозах терактов в России

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Посольство США в России сообщило о риске терактов в крупных российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. При этом дипломаты предупредили об угрозе не российские власти, а только своих сограждан. Американцев, которые находятся в России, попросили избегать места массового скопления людей и соблюдать прочие меры безопасности. МИД РФ уже выразил удивление из-за того, что США решили не связываться с российскими властями, Кремль же назвал предупреждение посольства «достаточно необычным».

Посольство США в Москве оопубликовало предупреждение для американцев на свое сайте.

«По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, ​​а также другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург», — подчеркнуло посольство.

Дипломаты добавили, что есть риск терактов в «районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной».

В качестве мер безопасности посольство попросило американских граждан о следующем: избегать скопления народа; быть особенно бдительными в туристических или прочих местах, которые часто посещают жители западных стран; пересмотреть свои личные меры предосторожности в свете новой угрозы; всегда носить с собой удостоверение личности, в том числе паспорт США с действующей российской визой.

«Следите за своим окружением. <...> Имейте планы эвакуации, которые не полагаются на помощь правительства США», — добавило посольство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что американская сторона не предупреждала российские власти о возможных терактах в России. «Мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии американских служб. Мне в настоящий момент не известно о том, что такие сигналы были», — сказал он.

Песков отметил, что подобное предупреждение не является обычным делом.

«Это такая необычная достаточно практика - подобная публикация со стороны дипломатических представительств», - заявил Песков.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также выразила недоумение от предупреждения американского посольства.

«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?», — поинтересовалась она.

Американский дипломат Майкл Макфол, в 2012-2014 годах занимавший пост посла США в России, назвал предупреждение посольства весьма необычным шагом. В его дипломатической практике подобное встречалось только один раз.

«Это очень необычно. Я не могу вспомнить, чтобы когда-либо появлялось такое сообщение (кроме одного случая, когда у нашей [московской] резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация, и мы сказали людям избегать этого района)», — сообщил он.

Посольство США опубликовало предупреждение из-за последних новостей о «минированиях» в России, позже объяснила пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц. Российские регионы этой зимой вновь столкнулись с волной анонимных сообщений о якобы заложенных в общественных зданиях, например, в школах и больницах взрывных устройствах.

«В последние дни ряд российских СМИ сообщили о волне «минирований» общественных зданий и мест в России, включая станции метро, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. <...> Мы опубликовали предупреждение, исходя из соображений безопасности и в русле наших обязательств предоставлять гражданам США четкую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения», — сказал Ребхольц.

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