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Политика

Путин проводит заседание Совбеза. ДНР и ЛНР попросили о признании

Пушилин и Пасечник попросили Россию признать республики Донбасса

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В Москве проходит заседание Совета безопасности во главе с президентом России Владимиром Путиным. На повестке дня — вопрос признания самопровозглашенных республик Донбасса. Основные тезисы — в онлайне «Газеты.Ru».
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17.53

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались, США всячески стараются обойти. По словам министра, на Западе не готовы воспринимать предложения Москвы по гарантиям безопасности.

17.49

Путин: Госпереворот на Украине в 2014 году был «вооруженным и кровавым». «После госпереворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот», — сказал президент. Он подчеркнул, что Киев не будет выполнять минские соглашения. «Они публично об этом многократно уже заявили и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел, на уровне секретаря Совета безопасности», — сказал Путин.

Россия изначально «делала все» для того, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия, добавил российский лидер.

17.48

Решение по Донбассу будет приниматься исходя из оценок развития ситуации, заявил Путин. «В конечном итоге мы должны с вами решить, что мы дальше будем делать [по Донбассу] и как мы должны поступать, исходя из той ситуации, которая складывается на сегодняшний день и исходя из наших оценок ее развития», — сказал он (цитата по ТАСС).

17.45

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял ранее, что это «не регулярное» мероприятие. В предыдущий раз президент собирал Совбез в режиме видеоконференции в конце сентября 2021 года. На встрече обсуждались меры по совершенствованию системы стратегического планирования.

Владимир Путин заявил, что намерен выслушать мнение членов СБ по обращениям глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета», — сказал российский лидер.

Вопросы «очень тесно связаны» с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире, подчеркнул Путин.

17.40

Здравствуйте! Президент РФ Владимир Путин проводит внеочередное заседание Совета безопасности страны. На мероприятии должны рассмотреть вопросы признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Газета.Ru» ведет трансляцию совещания.

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