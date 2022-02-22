«После референдума в Белоруссии появятся Лебедь, Рак и Щука. А зарплаты не вырастут»

Белоруссия подошла к началу конституционного референдума — 22 февраля стартует досрочное голосование, основной день голосования пройдет 27 февраля. Власти проводят последние приготовления и усиливают наряды милиции. Месяц назад Александр Лукашенко пообещал «шлифануть какие-то вещи» в конституции, чтобы потомки не сочли руководство страны «неграмотным». Что думают о поправках журналистка закрытого издания TUT.BY, лидер одной из партий парламента и белорусский политолог — в материале «Газеты.Ru».

В общей сложности МИД Белоруссии пригласил около 30 представителей Евросоюза, которые, по словам главы ведомства Владимира Макея, «изъявили желание поучаствовать в наблюдении за референдумом».

Впрочем, речь идет не об официальных лицах — ранее ЕС заявил, что не планирует отправлять делегацию наблюдателей.

Дипломат также выразил надежду, что Запад будет оценивать референдум объективно.

«Оценки, которые даются нашими западными партнерами, абсолютно высосаны из пальца и политизированы. Поэтому на них не стоит обращать внимания. Мы так и делаем», — приводит слова Макея «Интерфакс». Проект референдума Александр Лукашенко 20 января подписал Указ № 14 «О назначении республиканского референдума». Согласно документу, формулировка вынесенного на референдум вопроса выглядит следующим образом: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» Читать дальше

В стране тем временем завершаются подготовительные мероприятия. Во вторник проголосовать смогут военнослужащие и школьники.

Один из собеседников «Газеты.Ru» отметил, что в городах усилены меры безопасности — в частности, власти усилили наряды милиции и предоставили охрану наблюдателям. Судя по всему, Минск ждет провокаций, о чем президент Лукашенко неоднократно заявлял. Схожего мнения придерживается председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии и доверенное лицо Лукашенко на последних выборах Олег Гайдукевич.

«Провокации будут. Но у нас сильная правоохранительная система. Я бы предупредил провокаторов, что их ждет очень жесткая реакция силовых структур.

С учетом того, что Беларусь и Россию сейчас и так провоцируют на фоне слухов о войне, спецслужбы церемониться не будут. Кого-то может не спасти нахождение за пределами страны», — заявил Гайдукевич.

Он добавил, что «обстановка прекрасная», а проблем — нет.

Исполняющая обязанности главного редактора Zerkalo.io (новое название популярного белорусского портала TUT.ВY, заблокированного и признанного в стране экстремистским) Анна Калтыгина также поделилась с «Газетой.Ru» своими впечатлениями о подготовке к референдуму. Некоторые мероприятия чиновников показались журналистке странными.

«Люди разъезжают по предприятиям и рассказывают, какие изменения будут в конституции. Причем это регулярно сопровождается фотоотчетами — выглядит странно. В основном такие люди агитируют за изменения в конституцию, но я не вижу в этом особого смысла», — заявила Калтыгина.

«Были случаи, когда идеологи режима приезжали на очистные сооружения с агитацией. И вот, перед мужиками в робах стоят чиновники в костюмчиках и рассказывают им о поправках. Выглядело смешно», — добавила журналистка.

Подготовка к референдуму прошла в условиях массовых «зачисток» протестного поля, считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Конечно, референдум проводится в условиях тотальной зачистки, — заявил Болкунец в разговоре с «Газетой.Ru». —

Думаю, после референдума мы будем наблюдать процессы, связанные с политическим транзитом, а именно с уходом Лукашенко из политики. В скором времени могут состояться досрочные выборы.

Сроки будут зависеть от обстановки в регионе, в том числе от того, как сложится ситуация вокруг Украины».

Есть ли интрига

Согласно официальным опросам, публикуемых Минском, около 60% белорусов в декабре были готовы принять участие в предстоящем референдуме. Явка по-прежнему остается одним из главных показателей для белорусских властей. «Ковыряйтесь в земле, дури будет меньше». Главное из послания Лукашенко 28 января президент Белоруссии обратился с посланием к народу и парламенту страны... 28 января 15:01

«Я объехал всю страну и убежден, что явка будет большая. И проект будет поддержан подавляющим большинством голосов, — уверен депутат Олег Гайдукевич. — Радикалы понимают, что ничего с референдумом не получится сделать. Глядя на события в Казахстане и Украине, люди понимают, что важно сохранить страну и спокойно эволюционно развиваться. Люди после 2020 года стали умнее. Все увидели, что может быть», — говорит Гайдукевич.

Политолог Дмитрий Болкунец в свою очередь считает, что вокруг референдума нет никакой интриги.

«Конечно, голосование не принесет никаких сюрпризов. Оно пройдет так, «как надо».

ЦИК озвучит результаты, которые будут спущены сверху. Интриги нету. Конституция Лукашенко будет поддержана», — сказал эксперт.

Зачем нужны поправки?

Анна Калтыгина уверена: властям так и не удалось объяснить населению, в чем смысл новых поправок. К тому же для оппонентов Лукашенко и старый, и новый вариант конституции неприемлемы, поскольку действующий президент остается у власти в любом случае.

«Что касается даже его сторонников, то сложно объяснить многие вещи. Например, Всебелорусское народное собрание (ВНС). В случае его появления в Беларуси появляются Лебедь (пусть президент), Рак (правительство с парламентом) и Щука (ВНС). Во-первых, от этого не вырастут зарплаты или средняя продолжительность жизни, то есть от этого простым людям ни холодно, ни жарко. Во-вторых, в Казахстане была похожая схема, но как мы видим — она не сработала», — объяснила Калтыгина.

По словам Олега Гайдукевича, предложенные поправки сделают страну более устойчивой перед лицом внутренних и внешних вызовов.

«Для страны существуют две страшные вещи: застой и революция. Референдум — это возможность эволюционного развития страны. Первая конституция ориентирована на президента Лукашенко. Но мы не можем рисковать появлением новых «горбачевых», «шушкевичей» и других политиканов, которые в угоду своим политическим амбициям разрушат страну. Эта конституция сделает страну более устойчивой. Будет смена элит. Нам надо быть уверенным, что мы сохраним страну. Голосование — это шаг вперед», — заявил депутат.

Гайдукевич также анонсировал и другие изменения во внутренней политике Белоруссии.

«Будет и новое избирательное законодательство, и новые законы о политических партиях. Референдум станет первым шагом к модернизации политической системы страны», — резюмировал депутат.

Дмитрий Болкунец выразил мнение, что предложенные поправки в конституцию являются следствием встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в 2020 году, когда белорусский президент пообещал расширить полномочия парламента.

«В ходе последней их встречи Путин начал пресс-подход с темы поправок. Москва заинтересована в том, чтобы в Белоруссии прошел референдум. Это очередной этап по проведению политического транзита в стране», — считает Болкунец.

«Лукашенко придумал для себя новый орган и должность, которую намерен занять и сохранить власть», — уверен политолог.