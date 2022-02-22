«Существование Боснии больше не имеет смысла»: ждет ли в Европу новая горячая точка

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель снова заговорил о проблемах Боснии и Герцеговины, сделав акцент на стремлении к самостоятельности имеющих автономию в ней сербов. Республика Сербская в декабре решила обзавестись собственной армией и отделиться от центра в судебной и налоговой системах. Между тем далеко не все устраивает и другой титульный народ — хорватов, которые не имеют выделенной территории. «Газета.Ru» разбиралась, грозит ли Боснии и Герцеговине распад.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне заявил, что ситуация в Боснии и Герцеговине (БиГ) «тревожна как никогда». Он сказал, что Совет ЕС решил обсудить межэтнический кризис в ней, так как существующие тенденции на дезинтеграцию страны действительно вызывают беспокойство. Кроме того, Брюссель призвал боснийских политиков не допустить распада страны. Как устроена Босния и Герцеговина? Боснийская война 1992-1995 годов завершилась Дейтонскими соглашениями, согласно которым страна де-факто превращалась в конфедерацию, несмотря на отсутствие четкого упоминания об этом. Читать дальше

Республика Сербская неоднократно грозила выходом из Боснии и Герцеговины. Часто подобные заявления делал Милорад Додик — бывший президент энтитета и представитель сербов в Президиуме.

Депутаты парламента Республики Сербской в декабре 2021 года уполномочили местное правительство в течение полугода разработать новые законы для армии, налоговой и судебной системы, которые выведут их из подчинения центральной власти.

Государственная прокуратура БиГ после этого возбудила дело в отношении властей Республики Сербской за подрыв конституционного порядка, а США ввели персональные санкции против Додика.

При этом 21 февраля стало известно, что Венгрия будет блокировать санкции Евросоюза против лидера боснийских сербов.

В августе 2021 года Додик, например, также говорил, что «существование Боснии больше не имеет смысла» из-за вступления в силу закона об ответственности за отрицание геноцида и возвеличивание военных преступников времен Боснийской войны. Республика Сербская не признает таковыми ряд осужденных международным трибуналом сербов — и почитает их как героев. К таковым можно отнести осужденного судом в Гааге за преступления против человечества, нарушение законов и обычаев войны генерала Ратко Младича. Эхо геноцида в Сребренице. Зачем боснийские сербы хотят создать свою армию Боснийские сербы заявили о планах создать собственные вооруженные силы, которые будут автономны от... 29 сентября 23:29

Чем недовольны сербы и хорваты

Руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина уверена, что в выходе Республики Сербской из БиГ сербы на самом деле не заинтересованы.

«Сербы хотят не выйти из Боснии и Герцеговины, а хотят максимально откатиться к изначальному варианту Дейтонских соглашений, которые де-факто давали им очень широкую автономию.

Аппарат Высокого представителя же на протяжении 27 лет медленно демонтировал энтитетские полномочия в пользу общефедеральных. Для сербов все это очень чувствительно», — уверена Энтина.

Член Сената Республики Сербской и руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова считает, сербы с 1995 года смогли построить крепкое национальное государство в составе Боснии, несмотря на официально закрепленное «очень небольшое количество прав».

«Это очень раздражает Запад, поскольку сейчас идет активная русофобская политика в Европе и Америке. Вслед за этим идет такая же политика против сербов. Но народ Додика поддерживает. Скоро будут выборы в Боснии и Герцеговине, и, наверное, будут снова какие-то или провокации со стороны Запада или «антисербские» решения. Но Додик считает, что распад БиГ теоретически возможен, но сейчас еще не настало время, чтобы сербам выходить», — сказала она.

Главная претензия, которую выдвигают боснийские хорваты к центральным властям БиГ, заключается в их политической дискриминации.

Несмотря на упоминание их в главном законе страны и представителя в Президиуме, хорваты (около 14% от населения страны) так и не получили автономию, что в итоге на практике вылилось в слабое представительство на местном уровне. Дело в том, что без выделенных квот они банально проигрывают выборы по мажоритарной системе более многочисленным народам.

Эксперты говорят, что требование сербов и хорватов об усилении своих прав стало едва ли не единственным вопросом, который их сблизил.

«Получается, что это редкий случай, когда позиции сербов и хорватов в целом сходятся. Примечательно также и то, что их позиции ближе всего к видению ситуации глазами Москвы», — говорит Энтина.

Есть ли угроза распада Боснии

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся, что большой угрозы распада Боснии и Герцеговины на сегодняшний день нет, так как в этом реально не заинтересована ни одна из сторон.

«Но пока распад БиГ маловероятен, несмотря на рост межнациональной напряженности и на публичную риторику Республики Сербской. До тех пор, пока существует ее плотная связка с Сербией, в том числе на личном уровне, Республика Сербская будет оставаться в БиГ.

В ее выходе нет выгоды для Белграда и Москвы, просто потому, что ее нахождение в составе БиГ не позволит Сараеву вступить в НАТО и замкнуть кольцо стран-членов НАТО вокруг Сербии», — сказала Екатерина Энтина. «Палач» или «герой»: сербы разошлись во мнении о Младиче Суд в Гааге отклонил апелляцию защиты сербского генерала Ратко Младича. Вынесенный три год назад приговор о... 09 июня 11:56

К слову, БиГ, в отличие от Украины и Грузии, уже больше 10 лет имеет План действий по членству в НАТО, а за ее интеграцию в альянс активно выступают Высокий представитель по БиГ и Федерация Боснии и Герцеговины. Но вступление БиГ в НАТО невозможно без согласия всех энтитетов, а парламент Республики Сербской еще в октябре 2017 года принял резолюцию о военном нейтралитете.

Елена Гуськова сказала «Газете.Ru», что Европа заинтересована в единой Боснии и Герцеговине, ровно как и Россия.

«В последнее время правда наметилась тенденция, что Запад хочет перечеркнуть Дейтонские соглашения 1995 года и переделать их так, чтобы Босния была все-таки монолитным мусульманским государством. Этого они могут добиться, разве если перепишут те договоренности», — отметила она.

Энтина уверена, что на Западе искренне боятся распада Боснии и Герцеговины, несмотря на понимание, что она — «искусственно созданное государство» с очень сложными межэтническими отношениями.

При этом эксперт считает, что даже если Запад и хочет появления в Боснии и Герцеговине гражданской идентичности, все реформы под его руководством на практике ведут к закреплению именно этнического разделения.

«В Брюсселе не знают, как осуществлять дальнейшее развитие БиГ. Ведь если у сербов и хорватов есть «прародины» — Хорватия и Сербия, то у мусульман-бошняков «материнского» государства нет. И в случае распада их территория будет превращаться в очень напряженную точку безопасности для Евросоюза», — сказал Энтина.

Гуськова добавила, что распад БиГ будет серьезным потрясением и для Европы, и для Балкан, поэтому сегодня речи об этом не идет. «В отличие от Восточной Европы, Балканы Евросоюзу не нужны» Саммит Евросоюза по Западным Балканам показал, что ЕС не планирует присоединять к себе Албанию... 10 октября 18:33

«Европа не хочет напряженности, потому что это может привести к войне и к столкновениям, к новой напряженности на территории Боснии и Герцеговины», — сказала сенатор Республики Сербской.

Глобального же выхода из нынешнего тяжелого положения в Боснии и Герцеговине эксперт Энтина видит два.

«Первый — как и предлагает Москва — ликвидировать пост Высокого представителя, и дать народам разбираться самим и строить общее государство. Вероятно, это и поможет создать гражданские структуры, а не исключительно этнические. Либо же снова нужно созывать условную конференцию по бывшей Югославии с участием всех великих держав, чтобы решать все вопросы по ее наследству разом. Но международная обстановка к этому не располагает, так что сейчас возможен лишь первый вариант», — заключает Энтина.