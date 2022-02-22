«Новую кровавую бойню в Донбассе мы не допустим». Главное с экстренного заседания Совбеза ООН

Решение направить российские военные силы на восток Украины может привести как к региональным, так и к глобальным последствиям. Об этом заявила заместитель генсека ООН Розмари Ди Карло на заседании Совбеза. Она отметила, что в условиях нынешних рисков и неопределенности важно вести диалог. В свою очередь, постпред России Василий Небензя заявил, что мировое сообщество должно заставить Украину прекратить обстрелы и провокации в Донбассе.

Решение российских властей признать Донецкую и Луганскую народные республики независимыми может спровоцировать не только региональные последствия, но и глобальные. Об этом сегодня, 22 февраля, заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на экстренном заседании Совета Безопасности. Оно было посвящено ситуации на Украине. «Сколько еще можно терпеть?» Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР Президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о признании ДНР и ЛНР суверенными... 22 февраля 01:34

«Мы очень сожалеем о данном решении. Мы также сожалеем о сегодняшнем указе, предписывающем разместить российские войска на востоке Украины якобы в рамках «миротворческой миссии», — приводит ее слова ТАСС.

Ди Карло указала, что все стороны в ситуации вокруг Украины должны сосредоточиться на том, чтобы немедленно прекратить враждебные действия.

«Гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть защищены, следует избегать действий и заявлений, которые могут ухудшить ситуацию», — отметила она.

По ее мнению, в условиях нынешних рисков и неопределенности важно вести диалог. «Переговоры являются единственным способом устранения существующих разногласий между ключевыми сторонами в вопросах региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины», — сказала Ди Карло. «Если не будет вторжения». Байден и Путин согласились встретиться в Европе Елисейский дворец сообщил о согласии лидеров России и США провести саммит по безопасности и... 21 февраля 13:09

Она добавила, что ООН не получала из независимых источников информацию о происходящем на востоке Украины и поэтому не может подтвердить сообщения сторон.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жертвах среди гражданского населения, нападениях на жизненно важные объекты гражданской инфраструктуры и продолжающихся эвакуациях», — подчеркнула заместитель генсека.

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 3 231 случай нарушения режима прекращения огня в Донбассе с 18 по 20 февраля, в том числе 926 взрывов в Луганской области и 1 100 взрывов — в Донецкой области.

Риск крупного конфликта вокруг Украины реален, и его необходимо предотвратить любой ценой, считает Ди Карло. Украинский снаряд разрушил российский погранпункт. Что происходит в Донбассе Минувшей ночью в Донбассе продолжились обстрелы со стороны ВСУ, утверждают представители... 21 февраля 16:25

«Следующие несколько часов и дней будут иметь ключевое значение. Я могу заверить вас в полной приверженности генсека ООН работе с целью дипломатического разрешения нынешнего кризиса», — отметила она.

Позиция РФ

Мировое сообщество должно сконцентрироваться на решении вопроса о том, как избежать войны в Донбассе и заставить Украину прекратить там обстрелы и провокации, заявил в свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя.

«Сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска. Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения конфликта, однако допускать новую кровавую бойню в Донбассе больше не намерены», — подчеркнул он.

По словам постпреда России при ООН, состав сторон Минских соглашений остается неизменным — Россия не является одной из них, это положение дел остается прежним и после признания ей ДНР и ЛНР. «Когда мы решим с президентом России». В Минске назвали условия вывода ВС РФ Российские военные уедут из Белоруссии не раньше окончания учений «Союзная решимость»... 14 февраля 19:05

«Из некоторых выступлений сегодня можно было понять, что ряд наши коллег готов похоронить Минские соглашения. Однако я хотел бы напомнить, что на момент заключения минских соглашений ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость. Тот факт, что Россия сегодня ее признала, никак не меняет состав сторон Минских соглашений, поскольку Россия таковой не является. Мы об этом неоднократно заявляли и, таким образом, в этом плане ничего не изменилось», — утверждает он.

Украинские власти по-прежнему обязаны выполнить минские соглашения, считает Небензя. «Однако те, кто рассчитывал на миролюбивый настрой украинской власти, к сожалению, ошиблись. Киев не просто очень быстро вернулся к воинственной риторике и продолжил обстрелы мирных жителей, но и сделал все, чтобы саботировать и в конце концов разрушить минские договоренности. Самое главное здесь — это упрямый отказ Киева говорить напрямую с представителями Донецка и Луганска, несмотря на то, что это требование — центральный, несущий элемент Комплекса мер по выполнению минских соглашений», — пояснил дипломат. «Режим тишины разорван в клочья». Что известно про обострение в Донбассе В самопровозглашенных ЛНР и ДНР утром в четверг сообщили о сильном обострении обстановки... 17 февраля 11:51

Он добавил, что Западу необходимо сдержать милитаристские планы Киева. «Хотел бы призвать наших западных коллег одуматься, отбросить эмоции и не делать ситуацию хуже. Никто, кроме вас, не сможет сдержать милитаристские планы Киева и заставить его прекратить обстрелы и провокации против ДНР и ЛНР, которые в новых условиях могут иметь особо опасные последствия», — сказал он.

«В соответствии с подписанными сегодня соглашениями и на основании обращения республик функции по поддержанию мира на их территории будут осуществлять ВС РФ», — заявил Небензя.

Украинские власти стянули к линии соприкосновения в Донбассе 120-тысячный воинский контингент, получая вооружения от стран Запада, утверждает он. «Стало очевидно, что Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры, как это уже было в 2014 и 2015 годах. Допустить этого мы не можем», — подчеркнул дипломат. Позиция Украины Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев хочет обеспечить мир в Донбассе. «Что произойдет дальше? Мы хотим мира, и мы последовательны в своих действиях», — указал он. Мобилизация, взрывы, салют. Что происходит в ЛНР и ДНР На фоне всеобщей эвакуации и мобилизации в ДНР и ЛНР президент Украины Владимир Зеленский выступил... 20 февраля 00:02 Украина требует от Совбеза ООН предпринять шаги для восстановления мира и стабильности. «Совет Безопасности должен согласовать или решить, какие меры необходимо принять для восстановления мира и безопасности», — сказал дипломат. Он также сообщил, что Украина требует отменить решение России о признании ДНР и ЛНР и вернуться к переговорам. «Мы требуем, чтобы Россия отменила решение о признании и вернулась за стол переговоров», — заявил Кислица, добавив, что Киев «осуждает указ о размещении дополнительных российских оккупационных сил на территориях Украины». По его словам, Украина готова к прямым переговорам с Россией, если Москва придет к «здравому смыслу». «Да, если они [Россия] придут к здравому смыслу и будут говорить», — ответил Кислица на вопрос о возможности прямого диалога между двумя странами. «Они дали СССР обещание не расширять НАТО» Der Spiegel нашел документальное подтверждение обещаний нерасширения НАТО на восток. Издание ссылается... 19 февраля 12:02 Дипломата также спросили, разорвет ли Киев дипломатические отношения с Москвой. «Зачем, чтобы добавить эмоций и драматизма? Мы не в театре. Мое правительство примет решение по этому вопросу», — рассказал постпред. Признание независимости ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В тексте одного из указов президента сказано, что Минобороны должно обеспечить до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи «осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира». Аналогичным образом сформулировано и поручение Минобороны РФ в указе о признании независимости ЛНР.

Это произошло после резкого обострения напряженности в Донбассе и эвакуации гражданского населения.