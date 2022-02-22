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Политика

США назвали решение признать ДНР и ЛНР «необычайной угрозой безопасности страны»

Байден пояснил смысл своего указа о санкциях за признание Россией ДНР и ЛНР

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Признание независимости республик Донбасса противоречит обязательствам РФ по Минским соглашениям и еще больше угрожает миру и стабильности Украины, заявил президент США Джо Байден. По его словам, решение Москвы «представляет необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов». Он подписал указ, предусматривающий санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в ДНР и ЛНР. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Джозеф Байден подписал указ о санкциях, которые вводят из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Документ, в частности, запрещает американцам финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также торговлю с республиками. Текст указа опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Запрещается следующее: новые инвестиции со стороны физических и юридических лиц США в так называемые ДНР и ЛНР», — говорится в тексте указа. Также вводится запрет на «ввоз в США любых товаров, услуг или технологий из охваченных действием указа регионов, экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США любых товаров, услуг или технологий в ДНР и ЛНР».

Кроме того, указ дает администрации США полномочия вводить санкции в отношении лиц, которые ведут деятельность в ДНР и ЛНР, и представителей руководства работающих в республиках организаций. Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Байден сообщил, что «пришел к выводу о том, что признание РФ так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики, о котором она заявляет, противоречит обязательствам России в рамках Минских соглашений и еще больше ставит под угрозу мир, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины».

В тексте указа и в письме, которое направили лидерам Конгресса, президент США подчеркнул, что решение Москвы «представляет необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», передает ТАСС.

Гуманитарная помощь Донбассу

Минфин США распространил шесть генеральных лицензий, которые среди прочего разрешают предоставлять гуманитарную помощь ДНР и ЛНР. Документы, в которых перечислены исключения из вводимых санкций, опубликованы на сайте ведомства.

Одна из лицензий устанавливает срок до 23 марта 2022 года, к которому должны быть завершены все сделки по импорту, экспорту, реэкспорту, продаже товаров, услуг и технологий, связанных с ЛНР и ДНР.

Другой документ разрешает все финансовые сделки, связанные с телекоммуникациями и почтовой службой, в частности, оборудованием и технологиями для этого.

На территории ДНР и ЛНР разрешается деятельность ООН, ее учреждений, международных банков развития, международных комитетов Красного Креста и Красного Полумесяца, ОБСЕ.

Еще одна лицензия позволяет осуществлять некоммерческие, личные денежные переводы и операции по счетам. При этом такие переводы не включают средства на поддержку ведения бизнеса, в том числе семейного. Последняя лицензия разрешает услуги, «связанные с личной перепиской через интернет, такие как обмен мгновенными сообщениями, чат и электронная почта, социальные сети, передача фотографий и фильмов, просмотр веб-страниц и ведение блогов».

При этом запрещается предоставление программного обеспечения и ряда других услуг фигурантам черного списка, в который будут внесены лица на основании указа Байдена.

По последним данным, на территорию РФ прибыли более 80 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Как выяснил ВЦИОМ, 78% россиян поддерживают решение о приеме беженцев из республик Донбасса. Против высказались 13% респондентов.

Три четверти опрошенных также одобрили решение президента России осуществить единовременную выплату беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тыс. рублей. Не поддерживают эту меру 18%.

Большинство сограждан положительно относятся к помощи российских волонтеров из разных регионов страны беженцам из ДНР и ЛНР (82%), безразличными остались 12%, а отрицательные оценки выразили лишь 4%.

Признание независимости ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Российский лидер также поручил МИД установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны на фоне заявлений об обострении конфликта в Донбассе поручено обеспечить поддержание мира на территориях обеих республик.

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