Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Еврокомиссии подготовили несколько вариантов санкций против РФ... 13:04
В США раскрыли, какие санкции ЕС могут быть наложены... 13:02
Лавров заявил, что Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР 13:01
Группа журналистов попала под обстрел в Донбассе 13:01
Бритни Спирс выпустит мемуары и получит $15 млн 12:58
Скончался бывший игрок московского «Динамо» Юдин 12:57
В Минэнерго заявили о бесперебойных поставках газа... 12:55
В Санкт-Петербурге под окнами многоэтажки нашли тела двух... 12:47
Пушилин подписал закон о ратификации договора о дружбе и... 12:45
Профильные комитеты Совфеда рекомендовали одобрить ратификацию... 12:44
Политика

«Нашу правоту подтвердит история». Медведев — о признании независимости ДНР и ЛНР

Дмитрий Медведев считает, что НАТО и США плохо усвоили «урок 2008 года»

Слушать
Остановить
Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей в Южной Осетии и Абхазии. Напомнив о признании независимости этих республик в 2008 году, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что аналогичное решение в отношении ДНР и ЛНР было «сложным, но единственно возможным». Он заявил, что мириться с варварством на Донбассе «Россия не могла и не стала». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты и НАТО плохо усвоили урок, который РФ преподала им, признав в 2008 году независимость Южной Осетии и Абхазии. С таким утверждением выступил во вторник, 22 февраля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя принятые решения по республикам Донбасса.

«В 2008 году мне пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей.

И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса», — цитирует его РИА «Новости».

По оценкам замглавы Совбеза, Запад помогал Киеву саботировать Минские соглашения, «полностью развязав руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом». «Война против Донецка и Луганска шла без правил. Людей подвергали постоянным репрессиям. Обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе, прятаться в подвалах от бомб», — констатировал Медведев.

«Мириться с этим варварством Россия не могла и не стала. С агрессором бесполезно говорить только на языке дипломатии, его нужно призывать к ответственности с позиции силы», — полагает он.

Зампред СБ также отметил, что Москве известны и дальнейшие перспективы. «Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон, безумные вопли и потоки дезинформации. Все это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы. Тем более, что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам.

Это неизбежно с учетом роли России в международных отношениях. И нашу правоту подтвердит история», - считает Медведев.

Он добавил, что решение о признании независимости ДНР и ЛНР было сложным, но единственно возможным. «На одной чаше весов — интересы нынешних киевских властей, их западных покровителей. На другой — безопасность мирных жителей, среди которых почти 800 тыс. граждан России.

Граждан, живущих в другом государстве, готовом по отношению к ним на любые преступления. Мы не имели права их бросить», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, 26 августа 2008 года занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев подписал указы о признании Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. Он заявил, что власти Грузии «избрали геноцид для решения своих политических задач», перечеркнув тем самым возможность мирного существования осетин, абхазов и грузин в одном государстве. При этом грузинское руководство готовилось к войне при «политической и материальной поддержке внешних покровителей».

Медведев напомнил, что в сложившейся ситуации президенты Южной Осетии и Абхазии, «основываясь на результатах референдумов и решениях республиканских парламентов», обратились к России с просьбой о признании государственного суверенитета. Добавим, что независимость этих стран впоследствии признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Вануату и Тувалу сначала также объявили о признании Южной Осетии и Абхазии, но позднее отказались от этого шага.

Признание независимости ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В тексте одного из указов президента сказано, что Минобороны должно обеспечить до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи «осуществление вооруженными силами России на территории ДНР функций по поддержанию мира». Аналогичным образом сформулировано и поручение Минобороны РФ в указе о признании независимости ЛНР.

Это произошло после резкого обострения напряженности в Донбассе и эвакуации населения в российские регионы. Власти ДНР и ЛНР также объявили всеобщую мобилизацию военнообязанных, а позднее попросили Россию признать независимость их республик.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+