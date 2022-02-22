Китай пригрозил США полномасштабной конфронтацией

В Министерстве иностранных дел Китайской народной республики допустили полномасштабную конфронтацию страны с США. Глава МИД Китая Ван И заявил, что действия американцев в Индо-Тихоокеанском регионе бросают вызов Пекину.

Ожесточенная конкуренция

«Между Китаем и США существуют и конкуренция, и сотрудничество, и мы не можем просто использовать конкуренцию для определения двусторонних отношений. Некоторые официальные лица США выступают за долгосрочную и ожесточенную конкуренцию с Китаем, которая, вероятно, перерастет в полномасштабную конфронтацию между Китаем и США. Китай еще раз призывает Соединенные Штаты предпринять конкретные действия для выполнения обязательств, взятых на себя президентом Байденом», — говорится на сайте МИД Китая.

Ван И сегодня, 22 февраля, сообщил об озабоченностях Китая госсекретарю США Энтони Блинкену во время переговоров по телефону. По словам главы МИД Китая, Пекин готов построить взаимоотношения с США «на основе трех принципов: взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

При этом он отметил, что стремление Соединенных Штатов сдержать развитие Китая, используя для этого Тайвань, ошибочно. Ван И подчеркнул, что новая версия стратегии Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, в которой Китай назван главным региональным вызовом, нацелено на сдерживание Китая. Глава МИД Китая Ван И заявил об угрозе «полномасштабной конфронтации» с США Министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном... 22 февраля 14:33

Китай неоднократно обвинял США во вхождении американских военных кораблей в территориальные воды, которые в КНР считают своими.

Кроме того, ключевая проблема в отношениях двух стран – статус Тайваня. КНР считает остров своей территорией, но несколько стран признали его независимым государством. США официально независимость Тайваня не признавали, однако поддерживают с ним тесные связи, в том числе в оборонной сфере. Президент Тайваня Цзай Инвэнь заявляла, что угроза от Китая «растет с каждым днем», и говорила, что верит в помощь США в случае нападения Пекина.

Санкции против США

Накануне стало известно, что власти Китая решили принять санкции против США в ответ на продажу Вашингтоном вооружения Тайваню. Ограничения коснутся компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

«В соответствии с положениями закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань», — сказал на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь.

По мнению китайских властей, действия американцев подрывают суверенитет КНР и противоречат двусторонним отношениям между Пекином и Вашингтоном.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что санкции Китая не окажут серьезного влияния на США. Китай решил ввести санкции против США после продажи оружия Тайваню Правительство Китая введет санкции против США после того, как Вашингтон продал вооружение Тайваню. Об этом... 21 февраля 13:01

«В структуре выручки Raytheon Technologies и Lockheed Martin абсолютно доминируют военные заказы, они не имеют серьезной диверсификации — на оборонку приходится порядка 80–90% их выручки. И каких-то больших продаж в Китае у них быть не может. Поэтому они существенным образом от этих санкций не пострадают. И даже если небольшие последствия будут, они многократно перекрываются доходами от тайваньских оборонных контрактов», — заявил Кашин «Известиям».

По его мнению, новые ограничения против США напоминают американские рестрикции против России и ее военно-промышленного комплекса, который каких-то связей с Соединенными Штатами не имеет.

«Имеет значение, как китайцы будут это дальше развивать и насколько будут расширять. Среди тех, кто вовлечен в экспорт вооружений на Тайвань, есть и более диверсифицированные структуры, которые имеют существенный бизнес в Китае. Вот там уже возможны нюансы», — заключил эксперт.

Катастрофические последствия

В конце декабря 2021 года журнал Foreign Policy опубликовал статью, авторы которой сочли столкновение США и КНР маловероятным. В США заявили о сближении России и Китая после встречи Путина и Си Цзиньпина Высокопоставленный представитель Госдепартамента США прокомментировал совместное заявление президента России... 05 февраля 18:26

«Столкновение между Китаем и США из-за Тайваня маловероятно в 2022 году, но китайские и американские военные всё чаще сталкиваются вокруг острова и в Южно-Китайском море со всеми вытекающими отсюда опасностями», — говорилось в статье.

В том же месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последствия возможного конфликта между США и Китаем будут «катастрофическими для всех».

«Президент [США Джо] Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину… мы разделяем чувство глубокой ответственности за то, чтобы соперничество между нашими странами не переросло в конфликт. Мы относимся к этой ответственности с предельной серьезностью», — сказал Блинкен во время визита в Джакарту, его речь транслировалась на сайте Госдепартамента.