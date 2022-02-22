«Не сомневайтесь, будет больно»: Лондон и Брюссель анонсировали санкции против Москвы

Первые санкции Евросоюза против России в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР могут принять уже 22 февраля Масштаб санкций страны ЕС еще намерены обсудить. Рестрикции Лондона в отношении Москвы будут направлены против лиц, поддерживающих «российскую военную машину», сообщил британский премьер Борис Джонсон.

Первые санкции против России из-за признания независимости ЛНР и ДНР Евросоюз намерен принять уже сегодня, 22 февраля, однако это еще не будет полным ответом ЕС на решение Москвы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Нашу правоту подтвердит история». Медведев — о признании независимости ДНР и ЛНР Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей в Южной... 22 февраля 13:53

«Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел здесь в Париже после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций», — сообщил глава европейской дипломатии.

Боррель уверен, что решение о санкциях будет принято единогласно.

«Сегодня утром мы уже начали работу по подготовке текста. Это не значит, что сегодня мы примем все наши решения. Я пока не могу предоставить больше деталей», — указал Боррель.

Он отметил, что европейские санкции будут координироваться с Великобританией, США и Канадой.

Лидеры ЕС уже объявляли, что в случае полномасштабного «вторжения на Украину» Брюссель введет жесткие экономические санкции против России.

«Российские войска вошли на Донбасс, Донбасс — это территория Украины, так что, без сомнения, российские войска находятся на Украине. Я бы не сказал, что это полномасштабное вторжение, но российские войска — на украинской земле», — сказал Боррель.

По данным Bloomberg, санкции Евросоюза могут включать ограниченный список физических и юридических лиц, запрет на добычу полезных ископаемых в ДНР и ЛНР, а также торговлю с ними.

Боррель также призвал Совет безопасности ООН срочно собраться на экстренное заседание. «Указы президента Путина о введении так называемой миротворческой миссии в так называемые Донецкую и Луганскую народные республики являются еще одной прямой агрессией против Украины, нарушением ее территориальной целостности и суверенитета»,— написал он в Twitter.

Несколько вариантов рестрикций

Еврокомиссия разработала несколько вариантов санкций, выбор которых будет зависеть от развития событий на Украине, рассказал европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«Санкции носят поэтапный характер, они будут зависеть от степени нарушения территориальной целостности Украины, а также нарушений заключенных соглашений. Происходит оценка ситуации», — сказал еврокомиссар.

По его словам, ЕС может ввести два типа санкций — индивидуальные (против конкретных лиц или компаний) и экономические (включая запрет на импорт товаров и энергоресурсов). Москву также могут лишить доступа к финансовым услугам, однако в ЕК считают, что это «сложное решение» привело бы «к разрыву экономических связей РФ с миром».

Санкции Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также сообщил о введении пакета санкций, которые «очень сильно ударят по России». США назвали решение признать ДНР и ЛНР «необычайной угрозой безопасности страны» Признание независимости республик Донбасса противоречит обязательствам РФ по Минским соглашениям и еще... 22 февраля 11:12

«Не сомневайтесь, будет больно: если российским компаниям не позволять привлекать капитал на финансовых рынках Соединенного Королевства, если мы снимем фасад российского владения компаниями, собственностью», — заявил премьер.

Джонсон подчеркнул, что речь идет лишь о первом пакете британских санкций. «Мы ожидаем, что Россия может продолжить свое иррациональное поведение. Санкции сильно ударят по России, и мы готовы ввести дополнительные ограничения в случае вторжения», — указал он.

Глава британского правительства отметил, что новые рестрикции затронут «не только Донбасс, но и саму Россию, ее экономические интересы».

Джонсон рассказал, что санкции будут направлены против физических и юридических лиц, «поддерживающих российскую военную машину».

Кроме того, глава кабмина заявил о необходимости отказа Запада от российских нефти и газа. «В Великобритании нам удалось значительно снизить зависимость от российского газа. В настоящее время только 3% газовых поставок в нашу страну приходятся на Россию, — отметил он. — Мы должны признать, что мы, европейцы, не проявили достаточную жесткость, чтобы уйти от российских углеводородов, от нефти и газа». Джонсон также призвал страны Европы «перерезать пуповину» и отказаться от газопровода «Северный поток — 2».

«Полномасштабное вторжение»

Премьер-министр Великобритании утверждает, что Россия планирует совершить полномасштабное вторжение на Украину и захват Киева. «Решение, принятое Путиным, претворяется в жизнь»: США ждут вторжения на Украину Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что в США обеспокоены решением Белоруссии и России... 20 февраля 21:49

«Боюсь, все свидетельствует о том, что президент [РФ Владимир] Путин действительно настроен провести полномасштабное вторжение на Украину, захват, подчинение независимой, суверенной европейской страны, и я думаю, давайте скажем предельно ясно, что это будет совершеннейшей катастрофой», — сказал он.

«Если Владимир Путин продолжит идти по пути насилия, агрессии, полномасштабного вторжения, если он окружит Киев, что он, как кажется, предлагает сделать, если он захватит столицу Украины, то совершенно жизненно важно, чтобы эти усилия, это завоевание другой европейской страны не имели успехи и чтобы Путин потерпел неудачу», — заявил Джонсон. Он указал, что Лондон продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины независимо от действий Москвы.

По словам главы Минздрава Соединенного Королевства Саджида Джавида, который выразил общую позицию кабмина, в Британии расценивают передвижение тяжелой бронетехники вблизи Донбасса как «начало вторжения России» на Украину.

«Из того, что мы видели в последние часы, становится ясно, что президент [России Владимир] Путин принял решение наступать на суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы всегда говорили, что это полностью неприемлемо. Мы видели, что он признал сепаратистские регионы на востоке Украины. К тому же есть сообщения, что он отправил войска и танки. Я думаю, что из этого можно заключить, что вторжение на Украину уже началось», — заявил министр. «Поздравляю вас»: Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР Президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также о дружбе и... 22 февраля 00:20

Ранее Джонсон заявлял, что экономических санкций против России в случае ее вторжения на Украину может быть недостаточно, поэтому Лондон готов наложить ограничения отдельных лиц и стратегически важные для Москвы предприятия.

По его словам, британские власти сначала сделают невозможным для России получать финансовые средства с лондонских рынков капитала.

«А потом мы откроем матрешку. «Матрешку» российских компаний и корпораций под государственным управлением, чтобы выявить стоящих за ними финансово ответственных», — сказал Джонсон.

Владимир Путин 21 февраля заявил о признании ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Он поручил Минобороны обеспечить поддержание мира на их территории российскими вооруженными силами.