ФРГ остановила сертификацию «Северного потока — 2». В МИД РФ это назвали давлением на бизнес

Германия остановила процесс сертификации «Северного потока — 2». Без нее запустить газопровод будет невозможно. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна намерена диверсифицировать импорт газа совместно с другими европейскими странами. В Австрии полагают, что рестрикции в отношении газопровода войдут в общий пакет санкций против России за признание суверенитета ДНР и ЛНР.

Германия приостанавливает сертификацию газопровода «Северный поток — 2» после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Не сомневайтесь, будет больно»: Лондон и Брюссель анонсировали санкции против Москвы Первые санкции Евросоюза против России в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР могут принять... 22 февраля 15:45

«Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации «Северный поток —2 » не может быть запущен», — сообщил канцлер Германии. После этого Министерство экономики ФРГ приостановило процесс сертификации газопровода и заявило, что геополитическая ситуация и состояние энергетического рынка требуют новой оценки безопасности.

По словам Шольца, газопровод пока невозможно сертифицировать из-за «последних действий» России. Он отметил, что ситуацию вокруг проекта необходимо заново оценить в свете признания Россией независимости ЛНР и ДНР. «Спасибо, Россия!»: депутаты единогласно поддержали признание независимости ДНР и ЛНР Госдума на пленарном заседании 22 февраля ратифицировала соглашения с Донецкой и Луганской... 22 февраля 14:21

Решение Москвы признать суверенитет ДНР и ЛНР нарушает международное право и не останется без последствий, заявил Шольц. Действия России канцлер назвал «непонятными и неоправданными». «Нужно учитывать нерушимость границ и суверенитет каждой страны — на этом базовом принципе основывается наше послевоенное мироустройство», — заявил Шольц.

Германия примет в течение дня примет санкции против России, уточнил канцлер. «В ЕС мы обсудили первый пакет санкций и в течение дня примем по нему совместное решение», — отметил политик.

По его словам, Берлин по-прежнему считает важным «нормандский формат» и продолжит его использовать. «Данный формат, как и прежде, важен, президент [Франции Эммануэль] Макрон и я внимательно обсудили [и решили], что мы хотим использовать данную платформу дальше. Мы согласовали это с украинским президентом», — сказал Шольц.

Санкции охватят «Северный поток — 2»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил, что рестрикции в отношении «Северного потока — 2» могут войти в санкционный пакет против России.

«Если обширный санкционный режим вступит в силу, то им, разумеется, будет охвачен и «Северный поток — 2», — сказал он.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг ранее заявлял, что санкции Евросоюза против России не коснутся газового сектора и «Северного потока — 2». В то же время в МИД Франции и Германии допускали введение таких санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны включить в пакет санкций полную остановку проекта поставок газа по «Северному потоку — 2».

«Именно сегодня на Украине решается будущее европейской безопасности, частью которой является Украина <…>. Мы согласились сегодня с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины», — сказал он на брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.

В России предупредили о последствиях

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Запада о том, что нельзя увязывать политику с энергетическими вопросами, ничего не значат.

Дипломат связала это решение с политическим давлением на бизнес.

«Все разговоры западников о том, что нельзя увязывать вопросы энергоресурсов с политикой, оказались, как это у них часто бывает, пустым звуком», — заявила Захарова РБК.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских назвал решение об остановке сертификации поспешным. По его словам, такая мера выгодна только США, так как Вашингтон за последний год серьезно нарастил поставки сжиженного газа в ЕС. Байден обсудил с Шольцем Россию. Президент США пригрозил уничтожить «Северный поток — 2» Президент США Джо Байден заявил после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что газопровод... 08 февраля 10:35

Депутат призвал «сесть и посчитать, подумать, кто в этой ситуации выиграет, а кто проиграет».

«Проиграла Европа, и в первую очередь Германия. Конечно же, приостановка сертификации и запуска [СП-2] в первую очередь ударит по немецким потребителям, домохозяйствам и компаниям», — заявил он «Известиям».

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов предупредил, что отказ от «Северного потока — 2» может привести к потерям для ряда компаний из ЕС.

«В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, многие в Европе придерживаются разумных подходов и понимают, что ЕС необходимо наращивать поставки газа и использовать мощности «Северного потока — 2», потому что это позволит создать профицит предложения газа.

Шульгинов считает, что сжиженный природный газ вряд ли станет альтернативой трубопроводному. «Идут обсуждения, что можно наш газ заместить другими поставками, но все законтрактовано. Если и могут быть замещены какие-то объемы, то я думаю, не очень большие», — заметил он.

«Мы даже и через Украину обеспечили поставки в объеме даже выше, чем записано в транзитном контракте. Если не будет контрактов с «Газпромом», альтернатива — СПГ, но он всегда дороже. То есть Европа выстрелит себе в ногу», — подчеркнул глава Минэнерго.

На какой стадии находится сертификация «Северного потока — 2»

На данный момент «Северный поток — 2» технически достроен, о завершении строительства «Газпром» объявил в сентябре 2021 года. После этого начался процесс сертификации проекта — для запуска его должны одобрить регулирующие органы Германии. Вся надежда на США. Европа ищет, чем заменить российский газ Евросоюз хочет заменить российский газ американским, поэтому будет развивать энергетическое партнерство... 07 февраля 19:23

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. По данным регулятора, процесс возобновится, когда фирма передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой «дочки».

Процесс сертификации газопровода по закону может длиться четыре месяца. После того, как заключение о сертификации будет вынесено, документ направят в Еврокомиссию. У ЕК есть еще два месяца на рассмотрение.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Путин также поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях. На Западе действия России расценили как нарушение международного права и объявили о намерении ввести против России санкции. Вопрос новых ограничительных мер изучают в Евросоюзе, Канаде, Великобритании, США и Японии.