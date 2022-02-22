Империи не будет. Зачем Алиев приехал к Путину

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается расширяться до границ Российской империи. В разговоре с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым он подчеркнул, что Москва уважает независимость соседних стран, раньше входивших в СССР. Алиев в свою очередь отметил, что жителям этих стран стоит по-прежнему учить русский язык.

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, на которой была подписана Декларация о союзническом взаимодействии. Глава РФ указал, что на Западе выросло количество «спекуляций» на тему имперских амбиций России после того, как РФ признала независимость республик Донбасса.

«Мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему – на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал Путин.

Он отметил, что после распада Советского Союза Россия «признала все новые геополитические реалии» и старается укреплять отношения с постсоветскими государствами. Путин добавил, что Москва стремится помочь этим странам сохранить свой суверенитет. В качестве примера президент привел взаимоотношения с Казахстаном. Он напомнил, что Россия ответила на просьбу казахстанских властей и послала своих миротворцев, чтобы защитить страну от «внешней агрессии международного терроризма». США рассказали о «претензиях» Москвы на все территории Российской империи Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин... 22 февраля 13:37

В целом, даже в острых ситуациях наподобие конфликта в Нагорном Карабахе с участием Армении и Азербайджана, по словам Путина, Россия всегда действует «очень аккуратно». Москва пытается в таком случае найти решение, которое учло бы интересы всех сторон.

В случае с Украиной такой подход не сработал, но не по вине России, считает президент.

«К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал», — пояснил он.

Путин добавил, что только с Украиной у России «другая ситуация», потому что третьи страны используют украинскую территорию для «создания угроз в отношении самой Российской Федерации». «Дело только в этом», — подчеркнул президент.

Что касается российско-азербайджанских отношений, Путин сообщил, что в них наступает новый этап. Петр Толстой объяснил свои слова о восстановлении России в границах империи Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в комментарии «Газете.Ru» заявил, что его слова о грядущем... 13 января 18:22

«Сегодня мы подпишем Декларацию о союзническом взаимодействии. Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений», — считает Путин.

Президент обратил внимание, что визит Алиева символично проходит в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Баку.

Отдельно Путин затронул проблему Нагорного Карабаха. По его мнению, в ситуации есть позитивные изменения, хотя проблема еще не решена до конца. Уже достигнуты определенные договоренности с точки зрения не только обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций.

«Я думаю, что мы можем, несмотря на те проблемы, которые в текущей жизни еще возникают, все-таки быть удовлетворены тем, что мы достигли того уровня, на котором сейчас находимся», — резюмировал российских президент.

Он подчеркнул, что не только Азербайджан и Армения, но и все соседние страны заинтересованы в том, чтобы проблема Нагорного Карабаха разрешилась. Год без войны. Как Россия спасла Карабах от полного коллапса Российские миротворцы остаются основными гарантами существования Нагорного Карабаха как де-факто государства... 27 декабря 21:35

Отдельно президент затронул развитие русского языка в Азербайджане. «В 300 школах Азербайджана, я знаю, русский активно изучается, пользуется популярностью. Мы, разумеется, будем всячески это поддерживать и в будущем», — сказал он.

Президент Азербайджана в ответной речи поправил Путина и уточнил, что в Азербайджане работают около 340 школ с обучением на русском языке. Там учатся более 140 тысяч детей. Более 15 тысяч азербайджанских граждан также обучаются на отделениях русского языка в азербайджанских вузах.

По мнению Алиева, постсоветские страны должны сохранять знание русского языка среди населения.

«Русский язык всегда объединял страны бывшего Советского Союза и, конечно, без знания русского языка очень трудно будет налаживать коммуникации будущим поколениям. Поэтому, как я уже сказал, это очень важный фактор нашей жизни», — пояснил он.

Алиев также обратил внимание на то, что Россия сыграла важную роль в прекращении военных действий в Карабахе между Азербайджаном и Арменией. Сегодня Москва продолжает помогать этим странам установить «нормальные соседские отношения». Алиев сообщил, что Баку очень ценит эту помощь.

В целом азербайджанский президент считает, что партнерство его страны с Россией в последние годы развивалось позитивно, а сейчас вышло «на самый высокий уровень». Так, товарооборот между странами превысил $3 млрд и, по прогнозу, еще вырастет в этом году.

Что касается Декларации о союзническом взаимодействии, Алиев уточнил, что она содержит 40 пунктов. Президент назвал ее «важнейшим документом» для обеих стран. «Подписание Декларации о союзническом взаимодействии – очень хорошая иллюстрация того, как активно мы работали последние годы и наращивали потенциал взаимного сотрудничества. Это были не просто слова, не просто намерения, но и конкретные дела», — подытожил Алиев.