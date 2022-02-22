«Не нужно переговоров»: в Раду внесли два проекта о разрыве дипотношений с Россией

Украина должна была разорвать дипломатические отношения с Россией еще восемь лет назад, заявил министр иностранных дел России Дмитрий Кулеба. По его мнению, сейчас этот шаг отвечает интересам Украины. На рассмотрение Рады поступило сразу два проекта о разрыве отношений с Москвой, а МИД Украины обратился с такой просьбой к президенту Владимиру Зеленскому.

Украинская Верховная Рада зарегистрировала 22 февраля два проекта о разрыве дипотношений с Россией. Первый внес депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, второй — беспартийный депутат Оксана Савчук. Инициативы должны рассмотреть комитеты Рады, после чего их могут вынести на общее голосование. В Белом доме назвали признание Россией ДНР и ЛНР началом вторжения на Украину Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил в эфире... 22 февраля 18:28

Гончаренко считает, что Россия фактически уже разорвала отношения с Украиной, когда признала независимость донбасских республик.

«Украина должна прекратить дипломатические отношения с Россией! <...> РФ из года в год только усугубляет агрессию против Украины: сначала Путин оккупировал Крым, затем начал войну на Донбассе. <...> Вчерашним признанием Путин, по сути, сам прекратил дипломатические отношения с нами», — сообщил депутат.

Савчук, в свою очередь, призвала Киев действовать быстрее и посетовала на отсутствие в Раде достаточно идейных людей.

«Не нужно долгих переговоров — нужны решительные действия. Скажу вам, что не хватает фракции националистов в парламенте», — отметила она.

Помимо отдельных депутатов, разорвать отношения с РФ призвал МИД Украины. Ведомство обратилось с такой просьбой напрямую к Зеленскому. «Я получил запрос от МИД Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией. Я рассмотрю его», — пообещал тот 22 февраля. В Кремле предупредили о трудностях в случае разрыва Украиной дипотношений с Россией Возможный разрыв дипотношений между Россией и Украиной по инициативе Киеве приведет... 22 февраля 19:46

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина и так слишком затянула с разрывом дипломатических отношений. Министр выразил сожаление из-за того, что Киев не пошел на такой шаг еще в 2014-ом.

«Я считаю, и всегда так считал, что это нужно было делать еще в 2014 году, к сожалению, тогда его [решение] не приняли, но сейчас мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что оно является своевременным и продуманным и отвечает интересам Украины», — сказал Кулеба.

По его мнению, отношения между РФ и Украиной «опустились ниже дна». Кулеба добавил, что МИД отозвал временного поверенного в РФ обратно на родину.

Министр также заявил, что ЕС пора принять Украину в свои ряды. «Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа - это в буквальном смысле забрать Украину себе», — указал глава МИД.

В прошлом году Кулеба говорил, что Украина запоздала с разрывом отношений с РФ, потому что «в политике все надо делать вовремя».

«Разрывать дипломатические отношения надо было в 2014 году, можно было бы на фоне начала агрессии. Сейчас создался некий статус-кво, когда этот разрыв ничего не изменит, и ни одна проблема этим решена не будет. <...> Я понимаю, что это красивый лозунг, но пользы — ноль абсолютно. У нас и так отношений практически де-факто нет, если кто-то этого не заметил», — заявлял министр.

Он также отмечал, что для разрыва отношений с Россией должно случиться «что-то мегакатастрофическое». По его словам, что вопрос о разрыве отношений «так или иначе постоянно крутится в украинских медиа», однако, до последнего времени это была «риторика, далекая от реальной политики».

«Разрыв дипломатических отношений — это такая наивысшая мера наказания», — пояснял Кулеба. «Полномасштабная война с Россией или шанс на заморозку конфликта в Донбассе» Госдума и Совфед одобрили решение президента России о признании независимости ДНР и ЛНР. В Киеве... 22 февраля 19:38

В 2015 году возглавлявший на тот момент украинский МИД Павел Климкин заявлял, что Киеву не выгоден разрыв дипотношений с Москвой. В том числе потому, что это могло бы привести к разрыву экономических связей с Россией, которые оставались важными для многих украинских предприятий.

В новейшей истории России разрыв дипломатических отношений был только с Грузией. Это произошло в сентябре 2008 года после обострения грузино-югоосетинского конфликта и последующего признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. До сих пор эти отношения не восстановлены. Сейчас Москва и Тбилиси поддерживают контакты через представительства третьего государства — Швейцарии. Россияне не могут въезжать в Грузию напрямую из РФ без веских причин, приехать в страну можно только с пересадками.