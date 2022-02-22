Совфед разрешил Путину использовать российскую армию за рубежом

19.00

«Далеко не всегда применение вооруженных сил за пределами Российской Федерации является силовой операцией. Очень часто их применение как раз приносит мир. И мы тоже рассчитываем на это. Взяв обязательства по защите республик, мы, конечно же, должны использовать те ресурсы, которыми располагает Россия», — сказал сенатор Юрий Воробьев.