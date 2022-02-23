Власти Украины призвали своих граждан покинуть Россию

МИД Украины опубликовал обращение к своим гражданам с просьбой покинуть Россию и воздержаться от поездок на территорию РФ, поскольку из-за кризиса оказание консульской помощи может быть ограничено. В Киеве также допустили разрыв дипломатических отношений с Москвой и предложили закрыть границу с Россией и Белоруссией.

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало находящимся в России соотечественникам немедленно покинуть территорию РФ, а также воздержаться от поездок туда. Соответствующие рекомендации появились на сайте украинского внешнеполитического ведомства. «Мы верим, что мощной войны против Украины не будет». Главное из нового заявления Зеленского Киев не будет рассматривать просьбу ДНР и ЛНР об отводе украинских войск из подконтрольных регионов... 22 февраля 17:25

По данным украинского МИД, решение связано «с усилением российской агрессии против Украины». В Киеве предлагают гражданам воздержаться от любых поездок в Россию, предупреждая о существенном ограничении возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ в условиях кризиса.

Ведомство заявило, что «пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации».

Как отметили в министерстве, в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане могут обратиться в посольство Украины в Москве, а также в консульства страны в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге.

Закрытие границы

Верховная рада также зарегистрировала проект постановления об обращении к главе государства с просьбой о закрытии границы с Россией и Белоруссией, сообщается на сайте парламента. Какие страны поддержали решение России признать республики Донбасса Белоруссия заявила, что относится к решению России признать республики Донбасса «с уважением и... 22 февраля 21:21

Документ предусматривает объявление военного положения на территории Донецкой и Луганской областей и прекращение транспортного сообщения с Россией.

В пояснительной записке к проекту постановления уточняется, что его принятие обусловлено фактом «военной агрессии» России и созданием ею «оккупационных администраций» на территориях Донецкой и Луганской областей. Авторы документа также обвиняют Россию в нарушении «принципов международного права и международных обязательств». Автором инициативы выступила депутат от партии «Свобода» Оксана Савчук.

Кроме того, Украина 23 февраля ввела дополнительные ограничения в регионах, сопредельных с Россией, Белоруссией, а также с ДНР и ЛНР.

«В районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью вводятся дополнительные временные режимные ограничения», – сообщил украинский Госпогранкомитет в Facebook.

В этих районах нельзя будет находиться в ночные часы, запрещается движение транспорта (кроме военного, специального или сельскохозяйственного) по трассам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущим к государственной границе. Там также ввели ограничения на пребывание иностранцев, использование радиопередатчиков, полеты легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, съемку личного состава и объектов Госпогранслужбы.

Разрыв отношений

Верховная Рада также зарегистрировала проект постановления о санкциях против депутатов Госдумы РФ, проголосовавших за признание суверенитета ДНР и ЛНР. В Раде большинством голосов одобрили санкции, аргументировав свое решение тем, что решение депутатов Госдумы «нацелено на угрозу национальной безопасности Украины, а также ее территориальной целостности». Там указали, что российские депутаты «имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов» РФ «на территории Украины, включая оккупации части территории Украины».

Рестрикции вводятся на 10 лет против 351 депутата Госдумы. Это решение теперь должен утвердить Совет по нацбезопасности и обороне.

Кроме того, в Раду внесли два проекта о разрыве дипломатических отношений с Россией. Первый внес депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, второй — депутат Оксана Савчук. «Не нужно переговоров»: в Раду внесли два проекта о разрыве дипотношений с Россией Украина должна была разорвать дипломатические отношения с Россией еще восемь лет назад, заявил министр... 22 февраля 23:41

Помимо отдельных депутатов, разорвать отношения с Россией призвал МИД Украины, обратившись к президенту Владимиру Зеленскому. В дипведомстве назвали решение о разрыве отношений «своевременным и продуманным».

Зеленский сообщил, что получил запрос от МИД, и пообещал его рассмотреть. Решение пока не было принято, но в Киев для консультации вызвали временного поверенного в делах Украины в России Василия Покотило (с марта 2014 года в России нет украинского посла, дипмиссию возглавляет временный поверенный).

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, отношения между РФ и Украиной «опустились ниже дна». Он указал, что вопрос о разрыве отношений «так или иначе постоянно крутится в украинских медиа», но до недавнего времени это была «риторика, далекая от реальной политики».

«Разрыв дипломатических отношений — это такая наивысшая мера наказания», — заявил глава МИД Украины.

Россия эвакуирует дипломатов

В России сообщили об эвакуации персонала посольства и генконсульств на Украине.

«Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — сказано в заявлении МИД РФ.

По данным ведомства, с 2014 года посольство и генеральные консульства в Киеве, Одессе, Львове и Харькове неоднократно подвергались нападениям. Министерство также указало на акты агрессии в отношении российских дипломатов. В их адрес поступали угрозы расправы, их машины поджигали. При этом, как указали в ведомстве, украинские власти на происходящее не отреагировали.