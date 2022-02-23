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Политика

Украина может выйти из соглашения о героизме народов стран СНГ

Кабмин Украины одобрил выход из соглашения об увековечении памяти народов СНГ в ВОВ

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Umit Bektas/Reuters
Кабмин Украины инициировал выход страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Решение объясняется «вооруженной агрессией РФ» и отличием коммеморативных практик и законодательства в вопросах почтения памяти участников войны на Украине и в других странах СНГ. Ранее Украина уже прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ.

Украина выходит из соглашения «Об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Правительство одобрило соответствующие законопроект и постановление в ходе заседания, трансляция которого велась в YouTube.

Соглашение было подписано в Душанбе в сентябре 2011 года. Согласно ему, стороны обязались продолжать поисковую работу, обеспечивать захоронение погибших военнослужащих с воинскими почестями, организовывать освещение фактов о бессмертном подвиге народов государств — участников СНГ.

Документ также предусматривает, что его участники принимают согласованные меры для развития гуманитарного сотрудничества в сфере увековечения памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне и проводят мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников.

В пояснительной записке сказано, что необходимость выйти из соглашения появилась, «учитывая вооруженную агрессию РФ против Украины, как одной из стран участниц указанного соглашения, существенные отличия на Украине и других странах участниц соглашения коммеморативных практик и законодательства в вопросах почтения памяти участников Второй мировой войны».

Украина приняла политику декоммунизации и начала выход из СНГ после событий 2014 года. В частности, вместо термина «Великая Отечественная война» закрепилось «Вторая мировая война». 

В 2015 году Верховная рада приняла закон «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». После этого 8 мая на Украине отмечается как День памяти и примирения под лозунгом «Никогда снова», а 9 мая — как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Украина выходит из соглашений с СНГ

Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие некоторых соглашений и договоров с Россией и СНГ. В частности, 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

16 февраля Верховная рада приняла закон о выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра со странами СНГ. За документ проголосовали 309 парламентариев.

Украина назвала целесообразным прекращение участия в деятельности центра, поскольку в течение 2014-2015 годов не участвовала в практических мероприятиях, предусмотренных программой сотрудничества государств — участников.

В пояснительной записке к документу указано, что «вооруженная агрессия» России на территории Украины, «содействие сепаратизму и терроризму в восточном регионе Украины» грубо нарушают права человека, приводят к гибели украинских военных и гражданских лиц, дестабилизируют политическую и экономическую ситуацию в стране.

«Украина вышла из порядка 50 соглашений, меморандумов и решений, принятых по линии СНГ. При этом представляющие для киевских властей практический интерес документы — а их более 190 — продолжают действовать», — сказал в интервью ТАСС директор первого Департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

После 2014 года украинские власти взяли курс на сворачивание участия в деятельности СНГ: прекратили выплату долевого взноса в единый бюджет, не участвуют во встречах на высшем и высоком уровнях, закрыли свое представительство при СНГ в Минске, денонсируют некоторые международные договоры в рамках Содружества. Однако, обратил внимание дипломат, официального уведомления о намерении выйти из СНГ от Киева не поступало.

По его словам, Украина по-прежнему рассматривается всеми партнерами в качестве государства – участника Содружества, приглашается на заседания уставных органов, информируется в установленном порядке об их итогах. Представитель МИД РФ подчеркнул, что Киев при желании может в любой момент возобновить диалог в рамках СНГ.

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