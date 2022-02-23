Все санкции, которые ввели против России и Донбасса

Донецк после признания Россией суверенитета ДНР (и ЛНР), 23 февраля 2022 года

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР целый ряд стран последовательно вводят санкции в отношении российских физлиц и компаний, а также распространяют действие рестрикций на территорию республик Донбасса. «Газета.Ru» собрала весь «пакет» ограничений, о которых заявили на Западе и в других государствах за последние два дня.

Пакет США

Президент США Джозеф Байден 23 февраля распорядился ввести санкции в отношении компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства. Об этом сообщается на сайте Белого дома. «Буду делать это с сожалением». Президент Польши — о туристической блокаде для россиян Президент Польши Анджей Дуда напомнил, что республика граничит с Калининградской областью, и заявил... 23 февраля 20:24

«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — заявил глава Белого дома.

Позднее в министерстве финансов США уточнили, что ограничения коснулись исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига. В распространенном заявлении говорится, что эти рестрикции вводятся на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года.

Минфин США установил срок завершения всех сделок с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.

22 февраля Соединенные Штаты ввели санкции против членов российской элиты и их семей — в частности, против сыновей экс-премьера Михаила Фрадкова, замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова.

Под ограничения также попали Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ с подконтрольными организациями, включая футбольный клуб ЦСКА. Рестрикции в отношении госдолга России ограничились запретом сделок на вторичном рынке с гособлигациями, выпущенными после 1 марта 2022 года.

«Путин признал два региона Украины в качестве независимых государств. По моему мнению, он создает обоснование для захвата большей территории.

Если вы слушали его речь, он создает обоснование для того, чтобы пойти намного дальше.

Это начало вторжения России на Украину», — так прокомментировал пакет новых рестрикций президент США Джо Байден. Евросоюз призвал Россию пересмотреть признание ДНР и ЛНР и пригрозил новыми санкциями Европейский союз заявил, что России надо пересмотреть решение о признании независимости ДНР и ЛНР и... 24 февраля 00:02

Американские ограничения наложены и на республики Донбасса — соответствующий документ, в частности, запрещает американцам финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также торговлю с республиками.

Пакет ЕС

Евросоюз в среду официально ввел санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц РФ, которые голосовали за признание Москвой независимости ЛНР и ДНР или способствовали этому. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

«В рамках существующего рамочного механизма ЕС распространит ограничительные меры на 351 депутата Госдумы России, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской «республик», — говорится в тексте.

Кроме того, «целевые ограничительные меры» введены в отношении 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые «сыграли определенную роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», пишет ТАСС. Германский фонд отказывается от поддержки «Северного потока — 2» Председатель правления фонда «Защита климата и окружающей среды MV» Эрвин Зеллеринг заявил, что организация... 23 февраля 17:48

Рестрикции также запрещают любые экономические отношения стран ЕС с ДНР и ЛНР.

«Сегодняшнее решение, в частности, введет запрет на импорт товаров из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с определенными секторами экономики, запрет на предоставление туристических услуг и запрет на экспорт определенных товаров и технологий», — отмечается в заявлении Брюсселя.

Черный список ЕС по России увеличился более чем вдвое и теперь насчитывает 555 физлиц и 52 организации.

Евросоюз ввел санкции против госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества. «Совет принял решение ввести секторальный запрет на финансирование РФ, ее правительства и ЦБ.

Ограничивая возможности российского государства и правительства по доступу к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС, Евросоюз стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики», — поясняется в сообщении.

Британский пакет

Британия наложила санкции против пяти российских банков: «Россия», «ИС Банк», «Генеральный банк», «Промсвязьбанк» и «Черноморский банк». США назвали решение признать ДНР и ЛНР «необычайной угрозой безопасности страны» Признание независимости республик Донбасса противоречит обязательствам РФ по Минским соглашениям и еще... 22 февраля 22:15

Персональные санкции наложены на предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Кроме того, в парламенте королевства призвали правительство ввести санкции против бизнесмена Романа Абрамовича.

Санкции других стран

Кроме того, о введении рестрикций в ответ на признание Москвой независимости ДНР и ЛНР объявили власти Канады, Японии и Австралии.

Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о первом пакете экономических санкций против России. Правительство страны запрещает гражданам и компаниям Канады вести какие-либо финансовые операции с республиками Донбасса и принимать участие в покупке суверенного долга РФ. «Пропагандистская машина России». Британия может запретить RT Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис попросила медиарегулятор Ofcom... 23 февраля 18:37

«Признание является нарушением обязательств России по Уставу ООН. Канада также осуждает действия российских военных, включая распоряжения об их продвижении на Украину, что определенно является нападением на суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил Трюдо.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Москву вернуться к дипломатическим шагам по урегулированию ситуации вокруг Украины. Он объявил о прекращении выдачи виз представителям республик Донбасса и замораживании их капиталов, запрете на экспортно-импортные отношения с ДНР и ЛНР, а также на размещение и операции с новым суверенным долгом РФ.

В свою очередь, премьер Австралии Скотт Моррисон объявил, что вводится запрет на въезд и точечные финансовые санкции в отношении восьми членов Совета безопасности РФ. Также на республики Донбасса распространяются действующие «санкции, которые касаются Крыма и Севастополя».