«Выдавим Россию из мировой экономики». Какие санкции ввели США и Великобритания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден рассказали о новых санкциях, которые вводятся из-за начала российской операции по денацификации и демилитаризации Украины. Кого затронут ограничения — в материале «Газеты.Ru».

«Безжалостная миссия» Великобритании

«Мы продолжим безжалостную миссию по вытеснению России из мировой экономики по частям, день за днем и неделя за неделей. И мы, конечно же, будем использовать позицию Великобритании на каждом международном форуме, чтобы осудить нападение на Украину», — заявил Джонсон, выступая в парламенте. Британия пообещала «выдавить» Россию из мировой экономики Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон совместно с союзниками примет новые... 24 февраля 23:54

Так, Великобритания запретила полеты «Аэрофлота» на свою территории, ввела санкции против «Уралвагонзавода», «Ростеха», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, «Сибура», Промсвязьбанка и ВТБ.

«В дополнение к финансовым мерам и в полном согласии с Соединенными Штатами и ЕС мы введем новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль, аналогичные тем, которые вводят в США. Мы представим новое законодательство, запрещающее экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, включая ряд высокотехнологичного и критически важного технологического оборудования, и компонентов в таких секторах, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность. Законодательство для реализации этого будет разработано в начале следующей недели», — уточнил британский премьер.

Он полагает, что эти торговые санкции будут ограничивать военно-промышленный и технологический потенциал Москвы на долгие годы. Байден заявил, что США и Россия переживают «полный разрыв» отношений Президент США Джо Байден считает, что в настоящее время отношения Соединенных Штатов и России переживают... 24 февраля 23:54

«Санкции также будут наложены на Белоруссию за ее роль в нападении на Украину», — добавил Джонсон.

Британский премьер допустил, что Россию могут отключить от SWIFT.

«Полнейший разрыв» США

«Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы», — объявил в свою очередь Байден.

Ограничения коснутся Сбербанка, ВТБ, банка «Открытие», Новикомбанка и Совкомбанка, а также 12 «дочек» «Открытия» и 22 «дочки» Совкомбанка.

Кроме того, вводится запрет на покупку американцами новых облигаций 13 компаний. Среди них — Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Газпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот», РЖД, Альфа-банк и Московский кредитный банк.

Также вводятся повторные санкции против спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, секретаря Совбеза России Николая Патрушева и их детей.

«Я только что поговорил с лидерами G7, и мы полностью согласны. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, йенах», — добавил американский лидер.

По его словам, США и их союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%. Байден рассчитывает, что это негативно повлияет на «возможность модернизации (российской – Газета.Ru) военной отрасли и нанесет урон аэрокосмической отрасли, в том числе космической программе, нанесет ущерб судостроению и ударит по экономической конкурентоспособности».

Байден допустил, что будут введены санкции против президента России Владимира Путина. Лидер США добавил, что российско-американские отношения переживают «полнейший разрыв». США объявили новые санкции против России Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций и экспортных ограничений против России... 24 февраля 23:54

«Я снова повторю, что наши силы не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине. Наши силы направляются в Европу не воевать на Украине, а защищать союзников НАТО и поддержать наших союзников на восточном фланге», — заключил Байден.

***

Утром 24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По его словам, обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».

Российский президент возложил всю ответственность за кровопролитие на совесть правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов власти, сложить оружие и идти домой.