«Берите власть в свои руки». Путин обратился к украинским военным

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности и обсудил ход операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Во время заседания он обратился к украинским военнослужащим с призывом не подчиняться преступным приказам националистов и взять власть в свои руки.

Действуют как террористы

«Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик», — сказал Путин на совещании Совбеза.

По его словам, националисты, внедренные в состав регулярных украинских частей, «не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют и роль» заградительных отрядов.

«По имеющейся информации, и это подтверждается результатами объективного контроля, бандеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам», — рассказал президент. Путин призвал украинцев брать власть в свои руки Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза заявил, что основные... 25 февраля 20:21

Он отметил, что они «действуют так же, как и террористы во всем мире». Националисты прикрываются людьми «в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения».

Путин также сообщил, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего, американских советников.

Обращение к военнослужащим

«Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — заявил Путин.

Президент также дал «самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров».

«Они действуют мужественно, профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества», — подчеркнул российский лидер.

На совещании с президентом присутствовали премьер Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. «Потерь в вооруженных силах России нет». Как продвигается операция на Украине Российский десант успешно высадился в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. Потерь среди... 25 февраля 18:26

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24 февраля Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Во время видеообращения к россиянам он сказал, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».

Глава России также возложил всю ответственность за кровопролитие на совесть правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Ранее, вечером 21 февраля, Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Он также подписал Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР, их опубликовали на сайте Кремля.

Согласно тексту документов, договоры подразумевают совместную с Россией охрану границ и возможность использования военных баз.