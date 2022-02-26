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Политика

«Отморозило что-то». Запад внес Путина в «черный список»

США, ЕС и Великобритания вводят санкции против Путина и Лаврова

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»
Евросоюз, Великобритания и США вводят ограничения против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В МИД РФ считают эти меры свидетельством бессилия.

Санкции против Путина и Лаврова

Главы МИД стран Евросоюза включили президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в санкционный список. Ограничения включают заморозку активов, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы внесли в списки сегодня президента Путина и министра иностранных дел Лаврова», — объявил он на пресс-конференции.

Вскоре стало известно, что и Великобритания также ввела санкции против российского лидера и главы МИД РФ. Согласно информации, обнародованной британским министерством иностранных дел, ограничения подразумевают заморозку активов.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала на брифинге, что США присоединяются к союзникам и также вводят санкции против Путина, Лаврова и членов российского Совбеза. Ограничения в отношении президента РФ могут включать «запрет на поездки».

«Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?» — прокомментировала новые санкции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В прямом эфире Первого канала она сообщила, что «санкции в отношении президента страны и министра иностранных дел — это пример и демонстрация абсолютного бессилия».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства держит деньги в банке «Россия», который и так под санкциями.

Планы отключения РФ от SWIFT

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель допустил возможное отключение России от SWIFT в будущем. Однако уточнил, что ждать третьего пакета санкций ЕС против России в ближайшие дни не стоит.

«Этот вопрос (отключение от SWIFT — прим. ред.) рассматривался, но на данный момент не получил необходимой единогласной поддержки. Это не вошло в пакет (санкций ЕС против РФ – «Газета.Ru»), но есть возможность сохранить эту тему для будущих обсуждений», — отметил глава дипломатии ЕС.

По его словам, никакие варианты санкций «не находятся за пределами обсуждения».

«Мы изучаем все возможности, они будут приняты в зависимости от поведения России и от возможности принимать больше ограничительных мер», — сказал он.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров НАТО принять немедленные меры по SWIFT в отношении России.

«Премьер-министр призвал лидеров принять немедленные меры против SWIFT, чтобы причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму», — говорится в сообщении Даунинг-стрит.

Кроме того, Джонсон сообщил, что Великобритания готова к любой просьбе верховного главнокомандующего НАТО о военной поддержке.

«Премьер-министр изложил детали нового предложения Великобритании НАТО на восточном фланге. Великобритания готова к любой дальнейшей просьбе верховного главнокомандующего НАТО в Европе о дальнейшей военной поддержке НАТО со стороны Вооруженных сил Великобритании, сказал он. НАТО должно иметь первостепенное значение в будущем европейской безопасности, и жизненно важно, чтобы оно было укреплено сейчас», — пояснили в пресс-службе британского премьера.

***

24 февраля Россия начала операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В тот же день страны Запада, расценив действия РФ как вторжение, обнародовали первый пакет санкций. Он преимущественно затронул банковский сектор, крупных бизнесменов и государственных чиновников.

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