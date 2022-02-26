Операция на Украине. Хроника третьего дня

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Прошедшей ночью в Киеве были слышны интенсивные стрельба и взрывы, российские войска вошли в город Мелитополь. Власти ЛНР и ДНР сообщили о гибели семи мирных жителей за сутки из-за обстрелов ВСУ. Президент Украины Зеленский согласился на предложение президент РФ Путина начать переговоры о мире. США и Албания внесли в Совбез резолюцию с призывом немедленно прекратить операцию на Украине, но Россия заблокировала ее с помощью права вето. Постпред РФ при ООН Небензя назвал документ одновременно антироссийским и антиукраинским и предложил включить в резолюцию «честную оценку» того, как раздували кризис на Украине западные страны.