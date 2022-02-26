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Политика

Операция на Украине. Хроника третьего дня

Идут третьи сутки спецоперации России на территории Украины

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Антон Вергун/ТАСС
Начались третьи сутки спецоперации России на Украине. Вокруг Киева идут активные бои, республики Донбасса сообщают о новых обстрелах со стороны ВСУ. Тем временем Зеленский согласился на предложение Путина и готов вести переговоры о перемирии. «Газета.Ru» рассказывает о хронике событий.
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08:46

В результате обстрела украинских силовиков повреждено здание детского сада в Донецке — представительство ДНР в СЦКК.

08:32

Прошедшей ночью в Киеве были слышны интенсивные стрельба и взрывы, российские войска вошли в город Мелитополь. Власти ЛНР и ДНР сообщили о гибели семи мирных жителей за сутки из-за обстрелов ВСУ. Президент Украины Зеленский согласился на предложение президент РФ Путина начать переговоры о мире. США и Албания внесли в Совбез резолюцию с призывом немедленно прекратить операцию на Украине, но Россия заблокировала ее с помощью права вето. Постпред РФ при ООН Небензя назвал документ одновременно антироссийским и антиукраинским и предложил включить в резолюцию «честную оценку» того, как раздували кризис на Украине западные страны.

08:19

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной спецоперации России на Украине, где продолжаются бои и обстрелы.

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