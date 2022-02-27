«Китай просчитывает военный сценарий на Тайване»

В связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине в западных СМИ опасаются угрозы силового решения тайваньского вопроса со стороны КНР. В Тайбэе уже подняли уровень боеготовности своих сил после того, как на острове зафиксировали нарушение воздушного пространства китайскими истребителями. При этом СМИ не исключают, что Пекин наблюдает за ситуацией вокруг России, чтобы определить потенциальные риски операции на Тайване. Может ли Китай закрыть тайваньский вопрос военным путем — в материале «Газеты.Ru».

Власти Тайваня с опаской наблюдают за развитием кризиса вокруг Украины, где с 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в ответ на запрос о помощи со стороны ДНР и ЛНР, пишет CNBC. По информации издания, в Тайбэе не исключают, что Китай может использовать текущую ситуацию и начать наступление на остров, который считает частью своей территории.

На Тайване объясняют свои опасения участившимися, по их словам, нарушениями воздушного пространства острова китайскими истребителями и самолетами разведки. Так, по заявлению минобороны Тайваня, в день начала российской операции на Украине восемь китайских J-16 и самолет технической разведки Yun-8 пересекли зону противовоздушной обороны тайваньской стороны.

Это далеко не первый инцидент с начала 2022 года, но именно с этого случая Тайбэй принял решение о повышении уровня боевой готовности своих сил. Как пишет Fox News, тайваньские самолеты регулярно реагируют на подобные инциденты, отслеживая действия авиации КНР. «Не лучший способ решения проблемы». Китай не введет санкции против России Китай осудил введение санкций против России, назвав рестрикции неэффективным способом урегулирования... 23 февраля 19:14

При этом, по информации телеканала, власти США осведомлены и обеспокоены предполагаемыми провокациями Китая в отношении Тайваня. В Пентагоне уже заявили, что подобные шаги Пекина дестабилизируют ситуацию и подрывают мир в регионе. Однако в КНР опасений Вашингтона не разделяют, призывая американскую сторону прекратить вмешательство во внутренние дела государства.

Более того, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин отдельно подчеркнула, что тайваньский вопрос не стоит связывать с кризисом вокруг Украины.

Пойдет ли Китай на захват Тайваня

Вопрос статуса Тайбэя — один из самых болезненных для Пекина. Несмотря на то что большинство государств мира придерживаются политики «Одного Китая», с момента окончания войны в 1949 году Тайвань, или Китайская Республика — де-факто независимое государство. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что власти Китая могут расценить кризис вокруг Украины как сигнал к действиям. Свой прогноз политик сделал еще до начала операции России, после признания независимости ДНР и ЛНР со стороны Москвы 21 февраля.

«Китай будет следующим. Если бы я был президентом, он бы даже не пытался [атаковать Тайвань]», — говорил Трамп, подчеркивая, что атака Пекина на остров может начаться в любой момент после завершения Зимних Олимпийских игр 20 февраля.

Вместе с тем в текущих условиях попытка Китая пойти на силовой сценарий разрешения проблемы маловероятна, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Так, руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев указывает на то, что не так давно ряд официальных лиц Тайваня говорили, что пока Китай не готов, но лет через 10 по состоянию своих вооруженных сил вполне сможет военным путем присоединить остров.

«Такой силовой сценарий несет достаточно много рисков для КНР. И в текущих условиях, вероятно, это вряд ли произойдет. В частности, потому что на данный момент явного перевеса сил на стороне материкового Китая пока нет. Пекин в последние десятилетия демонстрирует, что он достаточно осторожно просчитывает все свои шаги. При этом не исключено, что на уровне штабистов какие-то планы и сценарии по вооруженным действиям в тайваньском проливе все-таки просчитываются», — добавил эксперт.

Более того, на фоне кризиса в Европе Китай может попытаться улучшить отношения с США, и этот вариант не может включать в себя силовой способ решения проблемы Тайваня, считает Карнеев.

Собеседник «Газеты.Ru» полагает, что в настоящий момент Пекину важно снизить вровень напряженности.

«Пока в паре США-КНР нельзя сказать, что Китай является сильнейшим. По совокупности экономического и военного потенциала американская сторона все еще на первом месте. Поэтому Пекину важно снизить уровень напряженности, что будет благоприятствовать КНР, который надеется на сохранение темпов своего экономического роста — это должно позволить Китаю достичь своей цели по становлению первой экономикой мира», — указал эксперт. «До китайцев дошло, что конфликт с Западом неизбежен» Накануне церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин... 09 февраля 09:59

С этим отчасти согласен и китаист, автор научных публикаций по экономике Китая Михаил Карпов. По его словам, на данный момент Китай не собирается закрывать вопрос с Тайванем силовым путем.

«Пекин ведет свою сложную игру, пытаясь усидеть на многих стульях — и на американском, и на российском. В сложившейся ситуации КНР, скорее всего, будет поддерживать США. Россия для Китая такой пробный шар, он смотрит за тем, что из этого получится. В Пекине уже заявили, что не хотят видеть ту же ситуацию, которая на данный момент разворачивается на Украине. Так что вряд ли сейчас есть возможность решения вопроса Тайваня военным путем», — заключил эксперт.

Чем грозит Китаю силовой сценарий

При этом в западном медиапространстве обсуждение касательно возможных действий Пекина на Тайване идет с пометкой «события вокруг российской операции на Украине». По сути, вероятность силового сценария может зависеть от того, как именно Запад отреагирует на действия России. В частности, бывший заместитель помощника главы Пентагона Хайно Клинк не исключал, что КНР активно наблюдает за ситуацией, чтобы получить больше информации по возможным рискам.

«Они получают больше данных, глядя на то, что Запад делает сейчас по отношению к России. Это будет информировать и потенциально формировать процесс принятия решений Китаем. Любой признак слабости будет принят во внимание китайцами», — указывал экс-сотрудник администрации президента США.

С точки зрения Андрея Карнеева из НИУ ВШЭ, Китай действительно пристально наблюдает за развитием ситуации в Европе. Однако, по его словам, возможное вторжение на Тайвань вряд ли можно приравнивать к операции России на Украине.

«Все-таки в тайваньском вопросе существует фактор США, которые никогда не заявляли, что не станут вступаться за Тайбэй. В отношении Украины в Вашингтоне много раз говорили, что воевать с русскими они не собираются, а в отношении Тайваня существует стратегическая неопределенность. Если США захотят, то вмешаются и начнут какую-то военную операцию, чтобы защитить Тайбэй. Понятно, что своими силами Тайвань сможет продержаться только небольшое время. Кроме того, в этом вопросе у США есть такой союзник как Япония, которая в последние годы начала занимать более жесткую позицию по Тайваню», — отметил эксперт. На Западе опасаются сближения России и Китая. Возможен ли их союз? В иностранной прессе все чаще встречается мнение, что агрессивная политика Запада в отношении России... 28 января 13:16

В то же время китаист Михаил Карпов считает, что возможные риски для Пекина в случае попытки силового сценария по Тайваню оценить достаточно сложно. По его мнению, это будет отличаться от украинского кризиса.

«Если сравнивать с ситуацией вокруг Украины, то Россию сейчас не давят, ее колдобят и колбасят — чем дальше, тем больше. Китай, конечно, на все это смотрит и не хочет крушения российской политической системы, но если это начнет происходить, он ее поддерживать не будет. При этом если Пекин действительно решит пойти на военный сценарий по Тайваню, то ситуация тут будет все-таки другая», — резюмировал эксперт.