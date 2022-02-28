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Источник узнал о прибытии в Белоруссию украинской делегации... 08:33
Тедеско ответил на вопрос о возможном исключении... 08:32
В Мьянме назвали причину кризиса на Украине 08:29
Рогозин прокомментировал запрет полетов российских самолетов... 08:23
В КНР утвердили отставку министра из-за отсутствия маски... 08:21
СК займется расследованием случаев пыток российских военнослужащих 08:20
В Госдуме отреагировали на решения ФИФА по сборной... 08:16
Центробанк рекомендовал банкам России не назначать пени и штрафы... 08:14
Спрогнозированы сроки стабилизации заболеваемости коронавирусом... 08:11
Сингапур введет запрет на операции российских банков 07:56
Политика

Операция на Украине. Хроника пятого дня

Спецоперация ВС России на территории Украины идет пятые сутки

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Станислав Красильников/ТАСС
Идет пятый день военной спецоперации России на Украине. Глава СК Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных со стороны украинских военных и расследовать их в рамках уголовных дел. ЕС с 28 февраля запретил российским самолетам приземляться, взлетать на территории Союза и пролетать над ней. На международном рынке Forex курс доллара достиг 113,5 рубля, евро - 127 рублей. ЦБ на этом фоне отложил открытие бирж как минимум до 15.00. «Газета.Ru» продолжает фиксировать хронику событий.
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8:29

Украинская делегация, выехавшая на переговоры с Россией, уже находится на территории Белоруссии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

8:24

Банк России объявил меры по поддержке кредитных организаций. ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать долг, не назначать пени и штрафы, а также разрешил им не увеличивать резервы по кредиту, если финансовое положение заемщика ухудшилось из-за санкций.

8:20

Сегодня — пятый день военной спецоперации России на Украине. «Газета.Ru» продолжает рассказывать о текущих событиях.

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