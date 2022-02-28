28 февраля 2022, 08:28 Политика Операция на Украине. Хроника пятого дня Спецоперация ВС России на территории Украины идет пятые сутки Дарья Клейстер Слушать Остановить

close 100% Станислав Красильников/ТАСС

Идет пятый день военной спецоперации России на Украине. Глава СК Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных со стороны украинских военных и расследовать их в рамках уголовных дел. ЕС с 28 февраля запретил российским самолетам приземляться, взлетать на территории Союза и пролетать над ней. На международном рынке Forex курс доллара достиг 113,5 рубля, евро - 127 рублей. ЦБ на этом фоне отложил открытие бирж как минимум до 15.00. «Газета.Ru» продолжает фиксировать хронику событий.