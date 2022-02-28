Операция на Украине. Хроника пятого дня

Идет пятый день военной спецоперации России на Украине. Глава СК Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных со стороны украинских военных и расследовать их в рамках уголовных дел. ЕС с 28 февраля запретил российским самолетам приземляться, взлетать на территории Союза и пролетать над ней. На международном рынке Forex курс доллара достиг 113,5 рубля, евро - 127 рублей. ЦБ на этом фоне отложил открытие бирж как минимум до 15.00. «Газета.Ru» продолжает фиксировать хронику событий.
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8:29
Украинская делегация, выехавшая на переговоры с Россией, уже находится на территории Белоруссии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
8:24
Банк России объявил меры по поддержке кредитных организаций. ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать долг, не назначать пени и штрафы, а также разрешил им не увеличивать резервы по кредиту, если финансовое положение заемщика ухудшилось из-за санкций.
8:20
Сегодня — пятый день военной спецоперации России на Украине. «Газета.Ru» продолжает рассказывать о текущих событиях.
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