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Политика

«Присутствие НАТО в Косово усложнит урегулирование конфликта»

Эксперт: НАТО может зайти в Косово «под шумок»

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Global Look Press
Министр обороны непризнанной Республики Косово Арменд Мехай призвал западные страны обеспечить Приштине ускоренный прием в НАТО. Готов ли Вашингтон размещать в Косово военные базы на постоянной основе, и какими последствиями может обернутся это решение для Балкан — разбиралась «Газета.Ru».

Ускоренная процедура вступления в НАТО и создание постоянной базы американских сил в стране необходимы, чтобы гарантировать «мир, безопасность и стабильность на Западных Балканах и за их пределами», заявил министр обороны Республики Косово Арменд Мехай.

«Исходя из реальности, созданной после военной агрессии России против Украины, и ее воздействия на общую обстановку безопасности Западных Балкан, Европы и мира, мы просим США и всех союзников, и стран-партнеров ускорить оценку процесса вступления Косово в НАТО», — написал политик на своей странице в Facebook.

На призыв уже отреагировал президент Сербии Александар Вучич, по мнению которого идея вступления Косова в НАТО принадлежит не местным албанцам, а «их лоббистам в США и ЕС».

«Во-первых, этим они хотят заставить четырех членов ЕС признать независимость Косова, во-вторых, это попытка поставить нас перед свершившимся фактом. Сколько бы их (стран ЕС. — «Газета.Ru») не признавало Косово, в отличие от них Сербия будет придерживаться международного права, Устава ООН и целостности международно признанных государств, а это Сербия, а не какое-то Косово. Несмотря на все давление, Сербия будет беречь свою территориальную целостность», — заявил Вучич.

На данный момент среди государств, которые одновременно входят и в ЕС, и в НАТО, и не признают Косово — Испания, Словакия, Румыния и Греция.

Войдут «под шумок»

В свете ткущих процессов в европейском регионе вступление Косова в Североатлантический альянс вовсе не кажется невозможным, сказала «Газете.Ru» руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

«Думаю, что это один из очень реалистичных сценариев. Решение будет принято не сегодня, даже если и очень быстро. Как это будет выглядеть через неделю или месяц с точки зрения последствий зависит от того, как будут развиваться события вокруг Украины.

Основная цель [министра обороны Косова] — не обеспечение безопасности, а стремление сформировать у сербов представление, будто новые «болезненные» проблемы Белграда спровоцированы ничем иным, как действиями Москвы на международной арене», — считает эксперт.

Ведущий научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Елена Гуськова выразила аналогичное мнение, отметив, что вопрос о вступлении Косова в ряды Североатлантического альянса может быть рассмотрен в самое ближайшее время.

«Вопрос членства Косова в НАТО — серьезная проблема, которая уже несколько лет стоит на повестке дня. До недавнего времени западные страны и Россия демонстрировали уравновешенное отношение к этому вопросу. Хотя ряд государств неоднократно высказывал готовность принять Приштину в Североатлантический альянс», — рассказала Гуськова «Газете.Ru».

«НАТО может сделать это «под шумок» проблем, связанных с российско-украинским конфликтом.

На фоне этого Брюссель может поднять этот вопрос на очень серьезном уровне. И хотя такое решение будет болезненным для всех балканских государств, Сербия будет в состоянии защитить эту часть земель», — добавила она.

В то же время Гуськова уверена: признание Косова и принятие республики в НАТО будут проходить сложно, особенно на фоне текущей эскалации на Украине. К тому же, Россия и Сербия обладают достаточно эффективными инструментами, чтобы не допустить этого.

«Сами сербы не заинтересованы в таком развитии событий. Более того, Россия все еще член Совета безопасности ООН. Мы готовы обсуждать проблему Косова — но только как часть территории Сербии», — считает собеседник «Газеты.Ru».

НАТО уже в Косово

Формальное закрепление за Косово статуса страны-члена НАТО по большому счету не повлияет на текущую расстановку сил в регионе, поскольку на территории уже несколько десятилетий базируется контингент KFOR (Kosovo Force) — группировка военных сил под руководством НАТО, целью которой является обеспечение мира и стабильности в регионе. KFOR оперирует на косовской земле с 1999 года.

«Преждевременно говорить о судьбе KFOR. По состоянию на сегодняшний день, учитывая состав контингента и их компетенции, их присутствие практически идентично силам НАТО. Ни для кого не секрет, что Приштина имеет серьезную поддержку США», — добавила Энтина.

Примечательно, что еще несколько недель назад власти Евросоюза приняли решение удвоить количество войск, дислоцированных в Боснии и Герцеговине, из-за опасений по поводу ухудшения ситуации на российско-украинской границе. Наблюдатели отмечают: Балканы вооружаются, причем дело здесь не только во внешних вызовах. В самой Боснии и Герцеговине местные сербы требуют больше автономии; внутренние противоречия попеременно вспыхивают в Болгарии и Хорватии.

В этих условиях любые войска, прибывающие на территорию такого «взрывоопасного» образования как Косово, должны нести с собой «только мир, а любая операция должна быть миротворческой», считает Елена Гуськова.

«Косово — это территория Сербии. А принимать непризнанное образование в Североатлантический альянс — слишком опасно; никто этого делать не будет. Пока что все ограничивается желанием самих албанцев в Косово», — заявила Гуськова.

«Что касается KFOR, то они там якобы обеспечивают стабильность, но почему-то не очень реагируют на столкновения меду албанцами и сербами, особенно когда насилию подвергаются сербы. А присутствие натовских войск только усложняет проблему косовского урегулирования», — резюмировала эксперт.

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