Признание независимости ЛДНР и военная спецоперация РФ на Украине: что пишут Telegram-каналы

Главная тема недели — конечно, военная спецоперация России на Украине. Что писали о ней Telegram-каналы в последние дни — в материале «Газеты.Ru».

«Доктор прописал», размышляя о причинах происходящего, рассматривает исторический контекст.

«Коль сейчас частенько вспоминают заявления экспертов разных лет об украинском кризисе, то напомним о еще одном. Это мнение Збигнева Бжезинского, которого едва ли можно было заподозрить в симпатиях к России.

В марте 2015 года в интервью The Times Бжезинский отметил, что кризис на Украине должен разрешиться компромиссом, который будет приемлем как для США, так и для России.

«Нам нужно найти какое-то решение, в котором наши (американские) и их (российские) интересы оказались бы совместимы», — заявил он тогда. С точки зрения Бжезинского, США должны дать России гарантии, что Киев не присоединится к НАТО.

Как заявлял политолог, президент США (в ту пору) Барак Обама должен не только грозить России «санкциями и осуждениями», но и предоставлять всеобъемлющую концепцию решения украинского кризиса.

Не послушали Бжезинского. Ни Обама, ни Трамп, ни Байден никакой «концепции» так и не предоставили. А вот «санкций и осуждений» было в избытке», — констатирует канал.

Киевские власти тем временем в отчаянии стали раздавать оружие представителям криминала.

Это решение имеет под собой вполне прозаическую и типично украинскую подоплеку, считает Никита Кричевский.

«Таким способом ВСУ пытаются скрыть недостачу стрелкового оружия в своих оружейках. Возможно, недостающие автоматы продали, а может, автоматов не было вовсе, а выделенные деньги были «освоены».

В любом случае автоматов роздано кратно меньше, но все равно много», — пишет он в своей «Антискрепе».

«Кстати, вместе с другими военными преступниками, которых решила выпустить генпрокуратора Украины, на волю уже вышел легендарный предводитель добровольческого батальона , депутат Рады, жулик-аферист со стажем и просто ходячий мем Семен Семенченко (он же Костя Гришин).

Батяня-комбат сидел под арестом по обвинению в причастности к «созданию незаконного военизированного вооруженного формирования» — напоминает ИА «Стекломой».

Естественно, у происходящего есть и цифровое измерение.

Например, Facebook отказался снимать наложенные в середине недели ограничения с аккаунтов РИА «Новости», телеканала «Звезда» и других российских СМИ.

В связи с этим Роскомнадзор объявил, что продолжит частично ограничивать доступ к соцсети.

«Судя по действиям нашего регулятора, просто так мириться с цензурой и месяцами ждать решений от зарубежных платформ Россия больше не намерена, — замечает РИАN, делая вывод. — На безосновательные блокировки реакция будет быстрой».

Сколько раз зарубежные партнеры за последние дни показали свое нутро, не сосчитать, пишет «Адекват».

«Но Совет Европы перекрыл всех, если не всех, вместе взятых: Россию мы из своих рядов исключаем, но от обязанности продолжать платить членские взносы, это, сколь помнится, десятки миллионов евро в год, не освобождаем.

Этому бы сейчас появиться в ряду самых первых сюжетов во всех новостях, чтобы услышал абсолютно каждый. Чтобы иллюзии про эту ипостась противника, у кого их сколько могло остаться, кончались на месте и навсегда», — предлагает канал.

Оценивая ситуацию в целом, «Мейстер» призывает помнить, что все это уже в истории России было.

Например, в ситуации с польских восстаниями в 1830 и 1863 годах — тогда действия империи неизменно встречались на Западе возмущением, с требованиями немедленно покарать и уничтожить.

«Дальше… отношения входили в норму — обязательно случалось нечто, требовавшее если не хороших, то хотя бы нейтральных отношений с Россией. Да, конечно, Россия сейчас куда сильнее зависит от мировой экономики, — отмечает канал. — Но и влияет на нее она куда сильнее — в рамках все того же процесса глобализации».

На этом все!

До следующей недели...