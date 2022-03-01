Операция на Украине. Хроника шестого дня

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❗️ Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена, НАТО и страны Запада в том, что они допустили эскалацию напряженности на Украине.

«Вместо того, чтобы проявить жесткость и силу, они назвали главной угрозой мировой безопасности «утку» о глобальном потеплении, лишили США энергетической независимости, а затем поставили Европу, США и остальной мир в зависимое положение от российской нефти», — приводит слова Трампа его пресс-служба.

По его словам, страны Запада дали российскому руководству в ситуации с Украиной возможность «добиться всего, чего оно захочет».