Операция на Украине. Хроника шестого дня

Ряд американских энергетических компаний, в числе которых Duke Energy Corp, Exelon Corp, а также Институт атомной энергетики США призывают Белый дом не вводить санкции против российского урана, сообщает ТАСС.
❗️ Стриминговый сервис Netflix прекратил работу над оригинальными российскими кинопроектами. Сервис работал над созданием сериалов «Анна К», «Ничего особенного», «Зато» и проекта с Александром Петровым, передает ТАСС.
Ракету «Союз-2.1б», которая запустит с Байконура 36 британских спутников связи OneWeb, установили на стартовый стол, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роскосмос.
Ранее в OneWeb заявляли, что еще не решили, будут ли откладывать пуск 5 марта из-за международной обстановки. Российская сторона тогда подтвердила готовность исполнять обязательства по договору.
Структурный дефицит ликвидности в российской банковской системе увеличился после начала спецоперации России на Украине. Банки наращивают обязательства перед Центральным банком России ЦБ), чтобы им было, чем расплачиваться с клиентами, пишет РБК.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в условиях геополитической напряженности республика выступает за усиление ООН и ее консолидирующей роли.
Посольство Индии в столице Украины закрылось, а посол и сотрудники переезжают в западную часть страны, сообщает ТАСС.
Более 140 граждан Таиланда покинули территорию Украины, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел королевства Тани Санграт. Еще 53 уедут 2 марта, передает ТАСС.
Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, в отличие от южнокорейского коллеги, считает, что причина эскалации напряженности вокруг Украины заключается в гегемонистской политике США и игнорировании справедливых требований России в сфере безопасности. Об этом он заявил во время выступления на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник в Нью-Йорке.
Представитель Южной Кореи Чо Хён осудил спецоперацию России на Украине и призвал Москву немедленно остановить ее, сообщает ТАСС.
Южнокорейский дипломат заявил, что Сеул выступает против любых действий, подрывающих территориальную целостность и независимость других государств.
Японский министр, ответственный за развитие экономических отношений с Россией, теперь будет следить за соблюдением санкций в отношении РФ и их влиянием на местный бизнес, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисида.
НАТО угрожает безопасности других стран, поэтому западные страны несут часть ответственности за конфликт на Украине, считает представитель Боливии при ООН Диего Пари, сообщает ТАСС.
Губернатор Мордовии Артем Здунов сообщил о смерти российского военнослужащего, участвовавшего в специальной операции на Украине.
❗️ Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена, НАТО и страны Запада в том, что они допустили эскалацию напряженности на Украине.
«Вместо того, чтобы проявить жесткость и силу, они назвали главной угрозой мировой безопасности «утку» о глобальном потеплении, лишили США энергетической независимости, а затем поставили Европу, США и остальной мир в зависимое положение от российской нефти», — приводит слова Трампа его пресс-служба.
По его словам, страны Запада дали российскому руководству в ситуации с Украиной возможность «добиться всего, чего оно захочет».
Экс-президент США Дональд Трамп, 2021 годOctavio Jones/Reuters
Сингапурская биржевая компания Trafigura в настоящее время не планирует продавать свою долю в проекте «Восток ойл», сообщает ТАСС.
Верхняя палата парламента Японии приняла резолюцию с осуждением военной операции России на Украине.
В документе утверждается, что действия Москвы нарушают украинский суверенитет и территориальную целостность. Резолюция также требует немедленного прекращения боевых действий и отвода войск РФ.
⚡️ Новая Зеландия высвободит часть нефти из стратегического резерва для стабилизации рынка, сообщает ТАСС.
Цены на нефть достигли восьмилетнего максимума за последние пару дней, что усилило инфляционное давление на мировую экономику, отметили в Министерстве энергетики и природных ресурсов Новой Зеландии
❗️❗️❗️ ⚡️⚡️⚡️ Президент США Джо Байден обратился к конгрессу с посланием «О положении страны»:
▪️ США вслед за союзниками закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов;
▪️ войска США не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине;
▪️ пообещал задействовать все инструменты, чтобы защитить бизнес и потребителей США от последствий антироссийских санкций;
▪️ экономика России в результате западных санкций расшатана, и виноват в этом исключительно Владимир Путин;
▪️ США оказывают Украине прямую помощь более чем на 1 миллиард долларов и намерены продолжать делать это;
▪️ вооруженный конфликт на Украине «сделает Россию слабее»;
▪️ Министерство юстиции США создает специальную группу для преследования крупных российских предпринимателей и охоты за их активами;
▪️ США готовы к новым товарным интервенциям для стабилизации цен на нефть, выделив 30 миллионов баррелей из стратегического резерва;
▪️ Путин изолирован больше, чем когда-либо;
▪️ принятая в стране масштабная инфраструктурная реформа «изменит Америку» и позволит ей в конечном счете обогнать Китай.
Пакет японских санкций в отношении Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины и специальной операции России вступит в силу на этой неделе, сообщает ТАСС.
Украинские силовики ночью 9 раз открывали огонь по ЛНР, обстреляли 6 населенных пунктов, сообщает представительство Луганской народной республики в СЦКК.
❗️ Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний, сообщает РИА «Новости».
Канада решила обратиться в Международный уголовный суд по поводу происходящего на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, сообщает ТАСС.
❗️ Япония рассмотрит вопрос о закрытии неба для российских самолетов в координации с G7, сообщает ТАСС. Japan Airlines вторую неделю подряд отменяет регулярный рейс из Токио в Москву и обратно.
Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает необходимым поддерживать диалог и развитие «разумных отношений» с Россией даже на фоне событий на Украине, сообщает ТАСС.
❗️ Совет директоров Всемирного банка принял решение передать ряду учреждений и организаций по оказанию гуманитарной помощи более $1 млрд из замороженных средств, предназначавшихся для поддержки Афганистана. Денежные средства будут направлены «отдельным структурам ООН и международным неправительственным организациям».
⚡️ США ожидают, что Международный суд ООН в Гааге в срочном порядке отреагирует на просьбу Киева о предупредительных мерах в рамках разбирательства между Россией и Украиной по вопросу о нарушении Конвенции от 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него, сообщает ТАСС.
Международный суд ООН в Гааге проведет слушания 7-8 марта.
Постпред России при женевском отделении ООН Гатилов:
▪️ Россия пока не уверена, что диалог с Украиной принесет желаемые результаты;
▪️ не видно желания украинского режима попытаться найти легитимное и взвешенное решение проблемы;
▪️ Москва поддерживает дипломатию, основанную на уважении позиции всех стран и равноправии, но пока она этого не видит;
▪️ Россия надеется, что начавшиеся контакты с делегацией Украины вскоре продолжатся и станут началом политического решения;
▪️ настало время убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы
Министерство энергетики США подтвердило, что высвободит 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва.
Это необходимо для «устранения значительных перебоев на рынке» в связи с ситуацией на Украине.
❗️ Нефтяная компания ExxonMobil объявила о своем выходе из нефтегазового проекта «Сахалин-1» в связи с ситуацией на Украине. (У ExxonMobil и японской Sodeco по 30%, у «Роснефти» и индийской ONGC – по 20%).
«Сахалин-1» предполагает разработку нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина. ExxonMobil — крупнейшая частная нефтяная компания в мире и одна из крупнейших по размеру капитализации
Россия продолжит наращивать взаимодействие с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки и в условиях санкций Запада, сказал РИА «Новости» посол РФ в Каракасе Мелик-Багдасаров.
Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике направил запрос в российские регионы с просьбой предоставить предложения по замене импортных товаров отечественными в условиях санкций, объявленных из-за спецоперации РФ на Украине, сообщает ТАСС.
❗️ США в ближайшие сутки планируют закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, сообщает ТАСС.
Итальянская энергетическая компания Eni рассматривает передачу своей доли в газопроводе «Голубой поток», соединяющем Турцию и РФ, оператором которого выступает «Газпром», сообщает ТАСС.
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли намерен в среду отправиться в Европу, где посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а также ряд стран восточного фланга Североатлантического альянса, сообщает ТАСС.
Генерал «собирается поговорить с начальниками генштабов государств - союзников (США по альянсу — «Газета.Ru»)», а также встретиться с командованием ВС США в Европе.»
❗️ Миссия ОБСЕ на Украине вечером 28 февраля и утром 1 марта зафиксировала взрывы и пулеметные обстрелы в Донецке, Харькове и Херсоне, сообщает РИА «Новости».
⚡️ Власти Японии временно закроют посольство в Киеве из-за спецоперации РФ на Украине, сообщает ТАСС.
Сообщество авторов свободной интернет-энциклопедии Wikipedia проверяют статью об операции России на Украине после того, как Роскомнадзор пригрозил сервису блокировкой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского.
Финансовый регулятор Австрии запретил Sberbank Europe AG, дочерней компании Сбербанка, коммерческую деятельность по запросу Европейского центрального банка, сообщает РИА «Новости».
Президент США Джо Байден заявил, что Россия отвергла попытки дипломатического решения проблем безопасности в Европе вместе с Западом, поскольку изначально планировала проведение специальной операции на Украине, сообщает ТАСС.
Джо БайденTasos Katopodis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Министерство иностранных дел России опубликовало презентацию, посвященную событиям в Донбассе и ситуации на Украине с 2014 года.
На 46 страницах презентации размещены фотографии, официальные документы, инфографика с подписями и разъяснениями.
Американская United Airlines приостановила использование воздушного пространства РФ для выполнения рейсов в Индию, сообщает ТАСС.
Украина запретит заход в территориальное море и украинские порты судов под российским флагом и украинских судов — в порты России, сообщает РИА «Новости».
Украина также требует запретить морское сообщение с портами России и обслуживание российских судов в иностранных портах.
❗️ Мы вернулись! Сайт «Газеты.Ru» заработал после DDoS–атаки. Как и всегда, продолжаем держать вас в курсе событий.
❌ Universal Pictures приостанавливает прокат фильмов в российских кинотеатрах, сообщает «Интерфакс».
❗️ Великобритания приняла новый закон, который наделяет власти страны полномочиями задерживать российские суда, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.
Президент Франции Эммануэль Макрон созывает в среду заседание Совета обороны по ситуации на Украине, сообщает ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, 8 февраля 2022 годаСергей Гунеев/РИА «Новости»
⚡Система платежей Apple Pay «и другие услуги» ограничены в России — РИА «Новости» со ссылкой на Apple.
Из-за санкций может быть ограничена работа приложения ВТБ на iOS. Для доступа к услугам банка можно воспользоваться WEB-версией ВТБ Онлайн, а также терминалами и банкоматами сети ВТБ.
Турция не пропустила 27-28 февраля три российских корабля, которые базируются за пределами Черного моря — ТАСС со ссылкой на главу МИД республики.
Зеленский заявил, что НАТО должна дать Украине юридические гарантии безопасности, если альянс не хочет принимать ее в свой состав.
Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве, 24 февраля 2022 годаUkrainian Presidential Press Service/Reuters
Постпреды стран ЕС решили отключить «определенные российские банки» от SWIFT, но в этот список не входят Сбербанк и Газпромбанк — РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
❗Компания-оператор «Северного потока — 2» пока не подавала заявление о банкротстве, сообщил в комментарии РИА «Новости» представитель кантона Цуг. Nord Stream 2 лишь уведомила власти Цуга об увольнении всех 106 своих сотрудников, добавил собеседник агентства.
Российское посольство в Польше разберется, насколько правомерно Варшава изъяла два российских здания — ТАСС со ссылкой на посла.
Поставки российским покупателям приостанавливает и крупнейший в мире производитель подшипников, компания SKF, пишет ТАСС со ссылкой на газету Dagens Industri.
⚡Apple тоже прекратила доставку. В официальном онлайн-магазине при выборе любого товара в графе «Доставка» появляется предупреждение «в настоящее время недоступно».
⚡Nike перестала доставлять свою продукцию в Россию, говорится в сообщении компании.
В Telegram-канале «Газеты.Ru» собраны предварительные итоги шестого дня спецоперации России на Украине:
❗️Польша начала изымать недвижимость России в Варшаве, в частности здания школы при посольстве — РИА «Новости».
Во время получасового разговора Байден обсудил с Зеленским помощь Украине и санкции против России — Белый дом.
Ранее о телефонном разговоре с Байденом сообщил Зеленский на своей странице в Twitter.
ВТБ, банк «Россия» и еще пять банков России будут отключены от SWIFT, об этом договорились постпреды стран ЕС — РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
❗️На 7-8 марта запланированы слушания в Международном суде ООН по вопросу разбирательства между Россией и Украиной — ТАСС.
⚡️Путин подписал указ о допмерах в экономическом секторе для обеспечения финансовой стабильности страны. Согласно документу, со 2 марта запрещено вывозить из России иностранную валюту в сумме, превышающей $10 тыс.
Владимир ПутинПресс-служба президента РФ/РИА «Новости»
❗️Австрийский нефтегазовый концерн OMV намерен пересмотреть свое участие в российском проекте «Северный поток — 2» — ТАСС со ссылкой на компанию.
⚡️Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом).
Ранее Генпрокуратура направила в регулятор соответствующее требование.
В офисе Генсека ООН Антониу Гутерриша заявили, что США при высылке дипломатов постпредства России не должны были консультироваться с организацией — это вопрос отношений Москвы и Вашингтона — ТАСС.
❗ Мэр Сергей Собянин заявил, что Москва «обеспечит нормальное функционирование города и защитит москвичей».
«Прошу не поддаваться на призывы провокаторов. Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане», — написал Собянин в своем блоге.
Он также сообщил, что «попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться».
На совещании ОБСЕ в Вене руководитель делегации РФ Константин Гаврилов разъяснил, что Москва не поддастся на западные санкции и доведет спецоперацию по денацификации, демилитаризации Украины до конца — ТАСС.
Зеленский заявил, что полноценные переговоры с Москвой возможны, если «прекратится обстрел людей» — ТАСС со ссылкой на совместное интервью агентству Reuters и телеканалу CNN.
На вопрос журналистов о том, будут ли переговоры продуктивными, он ответил: «Посмотрим». По его словам, если Россия согласится отвести войска на позиции, которые она занимала почти неделю назад, то это станет «признаком того, что они [Россия] готовы к миру». «В обратном случае — это трата времени», — пишет ТАСС.
❗ Турция не собирается вводить антироссийские санкции, чтобы был канал для диалога – ТАСС со ссылкой на представителя Эрдогана.
⚡ BMW прекращает экспорт автомобилей в Россию и перестанет собирать машины в Калининграде. Эти меры стали ответом на ситуацию вокруг Украины – The Wall Street Journal.
⚡Венедиктов заявил, что редакция «Эха Москвы» тоже не согласна с Генпрокуратурой, ее требование будет оспариваться в судах — РИА «Новости».
⚡Главред «Дождя» (издание признано в РФ иноагентом) Тихон Дзядко заявил, что телеканал ничего не нарушал. Требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к СМИ будут обжаловать – РИА «Новости».
В офисе Генсека ООН заявили, что Гутерриш обеспокоен применением тяжелого вооружения зонах, где живет гражданское население Украины. Он призвал не допускать дискриминацию в ситуации вокруг страны — ТАСС.
Официальный представитель МИД Мария Захарова:
▪️ высылка 12 дипломатов постоянного представительства РФ в Нью-Йорке — циничная эскалация отношений Москвы и Вашингтона;
▪️ Россия призывает к немедленному запуску процедуры арбитража между ООН и США. Захарова отметила, что были допущены «грубые нарушения Соглашения о центральных учреждениях».
▪️ Россия ответит на высылку дипломатов, необязательно симметрично.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США предписали 12 дипломатам к 7 марта покинуть страну.
⚡️Оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG объявила о банкротстве — ТАСС со ссылкой на швейцарское телевидение.
Ранее сообщалось, что компания рассматривала такую возможность.
Созданию гуманитарных коридоров ВС России и Народной милицией ДНР для выезда жителей Мариуполя мешают ВСУ — ТАСС со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.
⚡Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эхо Москвы» и «Дождю» (признан в РФ СМИ-иноагентом).
В сообщении ведомства говорится, что на сайтах телеканала и радиостанции «целенаправленно и систематически» размещается информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил «твердую поддержку решительных действий России» — сайт Кремля.
Отдельно глава СК подчеркнул, что сотрудникам СК необходимо принять меры по выявлению и пресечению деятельности тех, кто совершает кибератаки, призывает к противоправным действиям, тиражирует в Интернете деструктивный контент и фейки о ходе проведения спецоперации России в Донбассе.
Бастрыкин также сообщил, что в ЦА СК РФ создан штаб по фиксации преступлений «украинского режима против гражданского населения ДНР И ЛНР».
В связи с военной спецоперацией России в Донбассе Бастрыкин сообщил об организации круглосуточного дежурства в центральном аппарате ведомства. Он поручил региональным следственным органам работать в усиленном режиме и взаимодействовать с другими российскими ведомствами и органами самоуправления — сайт СК РФ.
1 марта в ДНР погибли четыре гражданских, 23 ранены — ТАСС со ссылкой на замначальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
Депутаты Европарламента призвали к жестким санкциям против Москвы из-за спецоперации в Донбассе:
Секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос о том, почему Киев не наносит превентивный удар по Белоруссии, ответил:
«При необходимости, если будет принято решение верховного главнокомандующего это сделать, оно будет принято» (по РИА «Новости»).
❗Лукашенко подчеркнул, что при необходимости в течение 2-3 суток власти страны «отмобилизуют по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать» — БелТА.
Российские следователи должны фиксировать и расследовать обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры военными Украины при отступлении, поручил Бастрыкин — сайт СК РФ.
Ранее СМИ сообщали, что такие инциденты были.
Франция защитит союзников по НАТО, если на них будет совершено нападение в случае расширения конфликта за пределы Украины — премьер-министр республики Жан Кастекс во время выступления в Национальном собрании страны.
Он подчеркнул, что это касается только стран альянса, а Украина в него не входит.
Впервые с августа 2014 года цена на нефть Brent превысила $106 за баррель — ТАСС со ссылкой на данные торгов.
❗В Таганроге система ПВО сбила ракету «Точка-У», выпущенную ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Осколки упали на военный аэродром. Жертв и разрушений нет, говорится в сообщении.
Компания Meta должна восстановить доступ к официальным аккаунтам RT и Sputnik в Facebook и Instagram, требует Роскомнадзор — ТАСС.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство не осуществляет активную отправку добровольцев на Украину — ТАСС.
❗ МВД России призывает граждан страны не поддаваться на вовлечение в противоправную деятельность. В ведомстве сообщили, что колл-центры, расположенные на Украине выкладывают в даркнете «заказы» на совершение терактов против России — РИА «Новости».
Дистрибьюторы, возможно, выпустят ряд кинокартин российских производителей раньше намеченных дат. Причина — перенос срока выхода зарубежных фильмов, пишет ТАСС со ссылкой на Минкультуры РФ.
Польское министерство науки больше не будет сотрудничать с российской стороной в области науки и техники, а также приостанавливает сотрудничество с образовательными учреждениями России — ТАСС.
Российских баскетболистов отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации баскетбола, сообщает ТАСС.
Отстранены от международных стартов и легкоатлеты России — Международная ассоциация легкоатлетических федераций (по ТАСС).
⚡ Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС «должен стать жесткой силой», которая способна принуждать и влиять на решения других стран — ТАСС.
⚡ Заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой (по ТАСС): ▪️ «коллективный Запад разрушает все существовавшие ранее международно-правовые основы миропорядка»;
▪️ процесс разрушения экономик западных стран начал сам Запад, а не Россия;
▪️ Россия еще не вводила ответных мер на новые санкции;
▪️ российские посольства подвергаются кибератакам, в том числе с Украины;
▪️ воздействие западных стран на Россию ударит по ним же бумерангом;
▪️ Россия всегда выступала за диалог с Украиной.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать обстрел мирных жителей в Волновахе (ДНР) — сайт СК.
Ранее в ДНР заявили, что утром 1 марта украинские националисты обстреляли гражданских, которые выходили из города с белыми флагами.
Госсекретарь США Энтони Блинкен призывает Москву остановить спецоперацию на Украине без дополнительных условий — ТАСС.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве, 21 января 2022 годПавел Бедняков/РИА «Новости»
Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что четвертый пакет санкций ЕС коснется Белоруссии — ТАСС.
Все студенты, эвакуированные из республик Донбасса, устроены в вузы России, заявила российский омбудсмен Татьяна Москвалькова.
❗ Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о гибели четырех земляков в ходе спецоперации России в Донбассе и выразил соболезнования их семьям — сайт администрации республики.
Кулеба добавил, что Киев не призывает НАТО участвовать в боевых действиях, но просит о поддержке (по ТАСС).
Ранее украинский министр сообщил, что в страну направляются боеприпасы, оружие, топливо «бесконечным потоком».
❗Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не назвал дату следующего раунда переговоров с РФ — ТАСС.
Но он заявил, что в случае необходимости Киев готов к нему. Однако министр подчеркнул, что украинская делегация не явится на переговоры с российской стороной, если та будет «объявлять ультиматумы».
В Рособрнадзоре предлагают детям из ДНР и ЛНР поступать в учебные заведения России без сдачи ЕГЭ — глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он напомнил про опыт 2014 года, когда школьники из Крыма могли в течение нескольких лет не сдавать единый госэкзамен, «а получать аттестаты в школах и сдавать экзамены непосредственно в приемных комиссиях высших учебных заведений».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что погибли два человека при применении ВСУ ракетных систем залпового огня (по ТАСС).
⚡Встреча российских и украинских представителей должна состояться 2 марта, как было условлено ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Из-за обстрела ВСУ шахта имени Засядько (ДНР) обесточена. Под землей 33 горняка — РИА «Новости».
Из совета директоров «Альфа-банка» выходят его председатель Петр Авен и Михаил Фридман (ранее они попали под санкции ЕС). Совет директоров возглавит президент банка Олег Сысуев — ТАСС.
Минобороны России:
«Информационные атаки проводятся 72 главным центром информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве».
Чтобы пресечь многочисленные информационные атаки на различные госучреждения России, а также многочисленные звонки россиянам с угрозами, «по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием».
«Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», — добавили в оборонном ведомстве России.
Российское правительство запускает работу информационного портала «Объясняем.рф». На нем будет размещена проверенная информация на фоне распространения фейков и слухов — ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
Совет ЕС серьезно проанализирует запрос Украины на членство в Европейском союзе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
⚡️ Минобороны России:
1 марта 2022 г. состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации на Украине. Также руководители военных ведомств обсудили текущую ситуацию в Ближневосточном регионе.
Официальный представитель Минобороны Обороны генерал-майор Игорь Конашенков:
▪️ группировка войск ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил РФ продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 километра и блокировала населенный пункт Сватово;
▪️ под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка;
▪️ войска ДНР вели успешные наступательные действия, взяв под контроль населенные пункты Ивановка, Талаковка, Стародубовка, Берестовое, Белоцерковка;
▪️ глубина продвижения группировки ДНР за прошедшие сутки составила 19 километров;
▪️ передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря;
▪️ с 1 марта выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован;
▪️ 1 марта Вооруженными Силами РФ нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО. Удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов;
▪️ всего ВС РФ поразили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них: 43 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, уничтожено 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь КонашенковВадим Савицкий/РИА Новости
В управлении комиссара ООН по правам человека сообщили, что за последние 5 дней на Украине и в Донбассе были убиты 136 человек, в том числе 13 детей, пострадали 400, в том числе 26 детей. В общее число входят данные по Донбассу: там были убиты 58 мирных жителей, ранены 195.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на экстренном заседании Европарламента:
▪️ он рад, что Украина объединила страны Европы, но не знал, что это удастся такой высокой ценой;
▪️ на Украине постоянные обстрелы;
▪️ Украина борется и за то, чтобы быть равноправным членом Европы;
▪️ с Украиной ЕС будет крепче. Без ЕС Украина будет одинокой;
▪️ Европа должна доказать, что она с Украиной, что она ее не отпускает;
▪️ все крупные города Украины заблокированы
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте, 1 марта 2022 годаYves Herman/Reuters
❗️ Средства россиян на счетах в банках сохранены и всегда будут доступны, заявили в Центральном Банке. Отключение некоторых банков от SWIFT на это никак не повлияет
⚡️ Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с Анной Нетребко, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего директора певицы.
Экстренная сессия Европарламента началась с решительного осуждения военной операции РФ.
Европарламент будет добиваться международного расследования событий на Украине, заявил спикер Европарламента. Он также приветствовал заявку Украины на членство в ЕС.
Представительство Донецкой народной республики в СЦКК сообщило, что команда СММ ОБСЕ в полном составе эвакуирована с территории ДНР в Россию.
В ДНР опасаются, что отъезд сотрудников ОБСЕ усилит массированные атаки украинских войск на мирные города Донбасса.
Роскомнадзор восстановил замедление трафика Twitter на стационарных компьютерах из-за фейков о ситуации на Украине, сообщает ТАСС.
❗️ Ограничения на полеты в Анапу, Краснодар, Геленджик, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту продлены до 3.45 по московскому времени 8 марта, сообщает РИА «Новости».
YouTube по обращению украинской стороны заблокировал на Украине российские «Первый канал», «Звезду», ТНТ и другие телеканалы, сообщает ТАСС.
⚡️ Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби Украину, тот констатировал право России на обеспечение национальной безопасности, сообщает РИА «Новости».
Глава МИД России Сергей Лавров:
▪️ Россия надеется, что украинская сторона проявит самостоятельность в переговорах и не повторит историю с Минскими соглашениями;
▪️ Россия с уважением относится к украинскому народу, а правительство не представляет всех жителей страны;
▪️ страны Запада проводят политику двойных стандартов, игнорируя многочисленные нарушения прав человека в Донбассе;
▪️ Украина — верный вассал США, которому было позволено все;
▪️ Россия готова к диалогу по любым вопросам.
Председатель правительства России Михаил Мишустин:
▪️ импортозамещение в России должно стать основой экономики, реализующий его бизнес получит дополнительные меры поддержки, нужно убрать лишние административные барьеры для малого бизнеса, еще больше уйти от сырьевой зависимости;
▪️ подготовлен проект о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов;
▪️ работа правительственной комиссии по противодействию санкциям переводится в режим оперативного штаба, его возглавит премьер-министр.
Председатель правительства РФ Михаил МишустинДмитрий Астахов/РИА «Новости»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:
▪️ в Кремле проанализируют итоги первых переговоров российской и украинской делегаций, а потом будут давать какие-то оценки;
▪️ Мединский доложил Путину про итоги первых переговоров российской и украинской делегаций и лично, и письменно;
▪️ Обвинения Киева в военных преступлениях — ложь;
▪️ Россия продолжает считать Зеленского президентом;
▪️ Зеленский, как президент, может сложить оружие и тогда не будет никаких жертв;
▪️ утверждения об использовании Россией на Украине кассетных и вакуумных бомб — утка;
▪️ разговора Путина с Зеленским в планах пока нет;
▪️ российские войска не наносят ударов по объектам инфраструктуры и жилым районам на Украине.
⚡️ Попавшие под «блокирующие» санкции российские банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты продолжат работать внутри России, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Национальной системы платежных карт.
Сотрудники ОБСЕ передали ВСУ «координаты военных целей» на территории республик Донбасса, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Единая Россия» отправила первый отряд волонтеров-медиков в ЛНР для оказания медпомощи, сообщает ТАСС.
Первая колонна с представителями ОБСЕ из Донбасса пересекает российскую границу в Ростовской области, сообщает РИА Новости.
Украинские силовики, отступая, обстреливают населенные пункты, взрывают мосты, целятся в объекты критической инфраструктуры, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава МИД России Сергей Лавров:
▪️ для РФ неприемлемо, что на территории ряда европейских стран находится американское ядерное оружие, его пора вернуть в Соединенные Штаты;
▪️ в текущих условиях нужно сделать всё для предотвращения новых витков гонки вооружения, Россия призывает США и их союзников присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе;
▪️ Россия готова к совместной работе с США по вопросам стратегической стабильности;
▪️ страны ЕС пытаются уйти от честного диалога лицом к лицу, избрав путь санкций;
▪️ трагедия Украины — результат попустительства западных покровителей образовавшегося там преступного режима;
▪️ сегодня существенно возросли опасности, который представляет режим Зеленского для соседних с Украиной стран;
▪️ у РФ есть вопросы по поводу создания Aukus (трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США), этот альянс негативно влияет на режим ядерного нераспространения, провоцирует гонку вооружений.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу:
▪️ российская армия не оккупирует украинскую территорию и принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей;
▪️ удары в ходе операции наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием;
▪️ группировка российских вооруженных сил продолжит проведение специальной военной операции на Украине до достижения поставленных целей;
▪️ главное - защитить Россию от создаваемой западом военной угрозы. Запад пытается использовать украинский народ в борьбе против РФ;
▪️ Украина размещает реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов;
▪️ Украинская сторона при столкновениях не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита;
▪️ в дни работы «Армии-2022» пройдёт первый Международный антифашистский конгресс
Сергей ШойгуРамиль Ситдиков/РИА «Новости»
ВСУ обстреляли Докучаевск из БМП-1 и выпустили по нему четыре мины калибра 120 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о гибели одного из российских военнослужащих, который принимал участие в специальной операции на Украине.
Южная Корея объявила о санкциях против России в банковском секторе, включая прекращение сотрудничества со Сбербанком, ВЭБ и ВТБ, сообщает РИА «Новости».
Председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко заявил, что слагает с себя полномочия в связи с включением его в санкционный список ЕС.
Мюнхенский филармонический оркестр уволил дирижера Валерия Гергиева, которого ранее просили занять четкую позицию по отношению к действиям России на Украине, сообщает РИА «Новости».
Благотворительный концерт Мариинского оркестра под управлением Валерия Гергиева на Поклонной горе в Москве, 2007 годРуслан Кривобок/РИА «Новости»
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что на Украине во время специальной операции погибли двое десантников из 31-й бригады воздушно-десантных войск, расквартированной в Ульяновской области.
⚡️ Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал триллером организацию переговоров России и Украины.
Британия ввела санкции против Сбербанка, запрещены корреспондентские счета и клиринговые операции в фунтах, сообщает РИА «Новости».
В Сбербанке заявили, что британские ограничения не окажут существенного влияния на клиентов банка из России.
Белоруссия и далее не планирует участвовать в специальной операции на Украине, заявил Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера, в стране приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским силам.
В территориальной обороне ДНР сообщили, что над населенным пунктом Зугрес сбили примененную украинскими военными ракету «Точки-У»
Надо определить статус эвакуированных с территории Донбасса людей и предоставить им документы, чтобы они могли устроиться на работу в России, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что пленных украинских военных обеспечили питанием и медицинской помощью. По его словам, число сложивших оружие украинских военнослужащих пока исчисляется сотнями.
Глава ДНР Денис ПушилинИлья Питалев/РИА «Новости»
Специальная военная операция на Украине идет с опережением графика, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрела 1 марта мирного населения Донбасса.
Народная милиция ДНР заявила о совместной с российскими военными организации двух гуманитарных коридоров из Мариуполя. Город можно будет покинуть до 2 марта.
В Краматорске украинские националисты захватили порядка 20 автомобилей СММ ОБСЕ, судьба сотрудников миссии остается неизвестной, сообщили в Народной милиции Донецкой народной республики.
В штабе обороны Донецкой народной республики заявили о расстреле мирных жителей в Волновахе украинскими националистами. Гражданские выходили через гуманитарный коридор с белым флагом.
Российские и белорусские бойцы будут исключены из рейтинговых списков Всемирной боксерской ассоциации (WBA), но действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранят свой статус, сообщает РИА «Новости».
Фильтровальная и насосная станции повреждены при обстреле подконтрольной ДНР Горловки, более 70 тысяч человек остались без воды, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
Горловка подверглась массированному обстрелу, идут бои в районе Шахты имени Гагарина и поселка Железная Балка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Представительство Донецкой народной республики в СЦКК: за прошедшие сутки пять человек погибли, ранены 23 мирных жителя.
❗️ Колонна автомобилей мониторинговой миссии ОБСЕ выехала из Луганска в направлении российской границы, сообщает ТАСС.
Украинские войска за 45 минут выпустили почти 40 мин по трем населенным пунктам в ДНР, включая Горловку, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Мэр подконтрольной ДНР Горловки Иван Приходько заявил, что обстрелами украинских силовиков в городе перебита линия электропередачи. Две трети Горловки остались без света.
❗️ В представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации сообщили, что все 43 автомобиля СММ ОБСЕ покидают территорию ДНР.
Чеченский военнослужащий снял видео продвижения российской бронетехники. Кадры разместил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
⚡️ Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что во вторник Мариуполь будет полностью взят в кольцо.
По его словам, необходимо будет попытаться сделать гуманитарный коридор из Мариуполя, чтобы дать возможность выйти мирным жителям.
Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о потерях среди чеченских военных на Украине: два человека погибли, еще шестеро получили ранения разной степени.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев заявил, что его страна готова предоставить площадку для переговоров России и Украины, если понадобится.
Касым-Жомарт Токаев на заседании парламента в Нур-Султане, 11 января 2022 годаОфициальный сайт президента Казахстана/Reuters
Вооруженные силы Украины обстреляли село Логвиново крупнокалиберной артиллерией и реактивной системой залпового огня «Град», сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Мэр подконтрольной ДНР Горловки сообщил, что два мирных жителя города пострадали из-за обстрела ВСУ.
Кроме того, был поврежден газопровод, дома и поликлиника.
Здравствуйте! «Газета.Ru» собрала для вас главные новости к началу шестого дня операции по денацификации и демилитаризации Украины:
▪️ Болгария, Польша и Словакия направят Украине 70 боевых самолётов МиГ-29 и Су-25;
▪️ Япония ввела персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, Министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы МИД России Сергея Лаврова и еще трех представителей правительства. Также Япония ввела экспортные ограничения против 49 российских компаний;
▪️ Международная платежная система Mastercard из-за санкций заблокировала доступ к своей сети некоторым финансовым институтам;
▪️ Компания-производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановила свою деятельность в России