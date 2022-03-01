Два дела: какие суды Гааги занимаются событиями на Украине

Международный уголовный суд в Гааге, членом которого Россия не является, скоро начнет расследование событий на Украине. Одновременно Киев надеется на Международный суд ООН, который также заседает в Гааге. Здесь Украина просит подтвердить недоказанность геноцида на Донбассе. «Газета.Ru» объясняет, в чем отличие двух судов, и имеют ли они полномочия рассматривать данные вопросы.

Что может расследовать Международный уголовный суд

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил о решении «как можно скорее» приступить к расследованию нарушений на территории Украины с конца 2013 года.

По его словам, «есть разумные основания полагать, что на Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности». Кроме того, МУС намерен расследовать и новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию его офиса, «совершенные любой стороной конфликта».

Сейчас суд изучает возможность сбора и сохранения улик.

МУС — отдельный от ООН институт, который начал свою работу в 2002 году. Он был призван рассматривать от имени мирового сообщества дела о самых тяжких преступлениях: геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечества. МУС имеет мандат судить физических лиц, а не государства.

Правительство Литвы ранее собиралось просить МУС провести расследование в отношении действий России и Белоруссии на Украине с учетом положений его учредительного документа — Римского статута, куда входят нормы о военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 марта сказал, что Россия категорически отвергает обвинения в военных преступлениях, напомнив, что она — не участник МУС, так как она не ратифицировала Римский статут. Как, впрочем, и Украина, — несмотря на то что оба государства подписали его, это не делает их участниками этого суда.

В ноябре 2016 года Владимир Путин подписал распоряжение о намерении России не становиться участником МУС. В МИД РФ тогда пояснили, что гаагский суд «не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия». Песков же объяснял выход из Римского статута национальными интересами. За день до решения президента России прокурор МУС Фату Бенсуда сочла присоединение Крыма к России войной с Украиной и оккупацией ее территорий. Москва настаивает, что Крым перешел в российскую юрисдикцию в соответствии с международным правом.

При этом государства, которые не являются участниками МУС, могут признавать юрисдикцию Суда на разовой основе. Именно так поступила Верховная рада в 2015 году,

обратившись в этот гаагский суд с признанием его юрисдикции в отношении преступлений, которые якобы могли быть совершены Россией на востоке Украины и в Крыму.

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин сказал в комментарии «Газете.Ru», что привлечение к разбирательству России просто невозможно без ее согласия.

«Какие-то мероприятия, может быть, и будут проводиться, украинской стороне предложат предоставить материалы и документы по делу. Но полноценного процесса здесь быть просто не может. Мы понимаем, что это дело нацелено на то, чтобы привлечь к ответственности руководителей России. А Россия просто не давала какого-то согласия на разбирательство в МУС», — объяснил он.

США также нет среди участников МУС. Более того, они вводят против его сотрудников экономические санкции за разбирательство против их граждан.

Ограничения касаются юристов, которые «напрямую причастны к любым усилиям по проведению расследований и судебных процессов в отношении американских военнослужащих без согласия США».

Госсекретарь США Майк Помпео прямо говорил, что власти США не допустят, чтобы американцам угрожал орган, представляющий собой «пародию на правосудие». МУС занимался расследованием преступлений американцев в Афганистане, так как он признает юрисдикцию Римского статута.

МУС может быть также наделен юрисдикцией в отношении дел, переданных ему Советом Безопасности ООН, — независимо от участия или неучастия в МУС государства. Например, так было с ситуацией по межэтническому конфликту в суданском регионе Дарфур 2003 года, — МУС занимался этим делом именно с санкции Совбеза.

Геноцид в Донбассе и Международный суд ООН

Второе разбирательство по Украине может начать Международный суд ООН, куда она обратилась после начала спецоперации России. Этот суд также заседает в Гааге, но имеет другую компетенцию, — «проводить мирными средствами (…) улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира».

В своем заявлении Киев оспаривает факт геноцида населения Донбасса, что было среди озвученных президентом России Владимиром Путиным причин начала специальной военной операции на Украине. Киев опирается на нормы Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которую ратифицировал еще Советский Союз.

Таким образом, Украина планирует доказать, что спецоперация не имеет под собой оснований, а, значит, Международный суд должен потребовать от России немедленно прекратить ее проведение. Кроме того, украинцы просят потребовать от Москвы гарантировать отказ от дальнейших действий в отношении Украины и обязать ее полностью возместить ущерб.

Формально решения Международного суда ООН — обязательны к исполнению, но на практике постоянные члены Совбеза ООН вправе заблокировать решения СБ о принуждении к этому.

Например, в 1986 году суд ООН обязал США возместить ущерб, который они нанесли Никарагуа подрывными действиями против социалистического правительства, но Вашингтон не стал этого делать.

Лабин говорит, что у Международного суда ООН не возникает автоматической юрисдикции по какому-то факту или событию.

«Она возникает только при предварительном согласии государств на его юрисдикцию по каждому делу, ведь совсем мало государств признали его общую юрисдикцию. И Россия признает юрисдикцию Международного суда ООН только частично, по спорам, затрагивающим права и свободы человека. Само по себе разбирательство об отсутствии факта геноцида не входит в компетенцию Международного суда ООН, но он может вести расследование на предмет нарушения упомянутой конвенции», — сказал он.

Нынешний иск — не первый со стороны Украины против России. И предыдущее заявление красноречиво говорит о скорости рассмотрения дел в этом суде: иск был подан в 2017 году с требованием признать действия России в Донбассе нарушением Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Решение так и не вынесено до сих пор.

В 2008 году Грузия также подавала иск с обвинением России в дискриминации грузинского населения Абхазии и Южной Осетии. Суд ООН сначала предписал странам исполнять временные меры, но затем решил, что дело просто не относится к его юрисдикции.