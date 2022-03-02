Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Слуцкий: легионеры не обращались в клуб с просьбами... 22:21
Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова 22:18
Вашингтон передает Киеву данные разведки о российских войсках 22:12
Шипулин о решении МПК: что-либо комментировать сейчас сложно 22:07
В Белом доме ответили на вопрос о возможном лишении... 21:55
Песков: достигнутое РФ и Украиной понимание по гуманитарным... 21:54
Псаки: США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной 21:46
Зеленский на русском языке предложил Путину сесть за стол... 21:44
Германская «дочка» оператора «Северного потока — 2» сообщила... 21:37
Зеленский усомнился в мощности НАТО, которая не может остановить... 21:34
Политика

«Человек Пашиняна». Кто придет на пост президента Армении

Парламент Армении изберет нового президента

Слушать
Остановить
close
100%
Ваагн Хачатурян

Ваагн Хачатурян

Armenian Public TV/YouTube
Член команды премьер-министра Армении Никола Пашиняна министр Ваагн Хачатурян вскоре, вероятно, займет пост президента страны. Он сменит на этом посту невыгодного для Пашиняна Армена Саркисяна, который выступал с критикой в адрес армянского премьера, тем самым негативно влияя на и без того падающий после конфликта в Карабахе рейтинг премьера.

В парламенте Армении проводится процедура избрания президента страны. Кандидат на этот пост всего один — член команды премьер-министра Никола Пашиняна, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян.

Он оказался единственным претендентом на пост президента, поскольку оппозиционные парламентские блоки «Армения» и «Честь имею» ранее заявили, что не собираются выдвигать своих кандидатов и в сложившейся ситуации считают «неприемлемым и неправильным даже косвенное участие и легитимацию этих выборов».

Как предполагает конституция Армении, для избрания президентом Хачатуряну нужно набрать не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов парламента. В законодательном органе страны, который состоит из 107 депутатов, у партии Пашиняна «Гражданский договор» — 71 мандат. Таким образом существует вероятность, что исход выборов будет решен во втором туре, в ходе которого кандидату для победы достаточно получить не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов.

На этом посту Хачатурян сменит Армена Саркисяна, который был президентом Армении с 2018 года. О своей отставке он объявил 23 января 2022 года, объяснив свое решение тем, что у президента нет необходимых инструментов влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента Ален Симонян.

«Кандидатура Хачатуряна выгодна для Пашиняна, у которого были некоторые конфликты с прежним президентом»,

сказал «Газете.Ru» заведующий Сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Он обратил внимание, что уровень поддержки премьера за последние три года сильно упал, а поражение Армении в конфликте в Нагорном Карабахе раскололо общество и еще больше пошатнуло рейтинги главы правительства. «С учетом этих факторов критика со стороны президента Пашиняну была очень некстати», — отметил эксперт.

Уход Саркисяна, по его словам, был прогнозируем, просто было непонятно, когда он уйдет. Эксперт охарактеризовал его как «человека из прошлого», потому что его приход был связан с переговорами и политическими играми в Армении времен президентства Сержа Саргсяна. К тому же он не смог полностью интегрироваться в новые политические и военно-политические реалии.

«Фигура президента и его статус сильно изменились, его полномочия были сильно урезаны в результате конституционной реформы в Армении. Это позволило передать все полномочия в руки премьер-министра. Пашиняну и его ближайшему окружению на посту президента нужен был человек, разделяющий их взгляды и который готов влиться в их команду и поддержать тот политический курс, который реализует Пашинян.

Это чисто техническое назначение, оно будет означать усиление бюрократических позиций команды Пашиняна», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

В связи с этим и кардинальных изменений во внешнеполитическом курсе Армении ожидать, по словам Вадима Муханова, не приходится.

Президентство Хачатуряна не окажет никакого влияния на отношения ни с Россией, ни с любым другим государством, поскольку у президента Армении по конституции полномочия исключительно представительские, обратил внимание директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

«Должность президента в Армении — это примерно аналог должности президента в Германии. Поэтому влиять на какие-то внешнеполитические решения он не может. Что касается его личности, он выходец из лагеря правящей элиты и в этом смысле никаких особых расхождений у него с ними быть не должно», — объяснил он «Газете.Ru».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+