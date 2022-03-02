«Человек Пашиняна». Кто придет на пост президента Армении

Член команды премьер-министра Армении Никола Пашиняна министр Ваагн Хачатурян вскоре, вероятно, займет пост президента страны. Он сменит на этом посту невыгодного для Пашиняна Армена Саркисяна, который выступал с критикой в адрес армянского премьера, тем самым негативно влияя на и без того падающий после конфликта в Карабахе рейтинг премьера.

В парламенте Армении проводится процедура избрания президента страны. Кандидат на этот пост всего один — член команды премьер-министра Никола Пашиняна, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян.

Он оказался единственным претендентом на пост президента, поскольку оппозиционные парламентские блоки «Армения» и «Честь имею» ранее заявили, что не собираются выдвигать своих кандидатов и в сложившейся ситуации считают «неприемлемым и неправильным даже косвенное участие и легитимацию этих выборов».

Как предполагает конституция Армении, для избрания президентом Хачатуряну нужно набрать не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов парламента. В законодательном органе страны, который состоит из 107 депутатов, у партии Пашиняна «Гражданский договор» — 71 мандат. Таким образом существует вероятность, что исход выборов будет решен во втором туре, в ходе которого кандидату для победы достаточно получить не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов. «Тут ночью тишина, а там взрывы»: истории беженцев из Донбасса Ростовская область продолжает принимать беженцев из ЛНР и ДНР, но теперь их ощутимо меньше, чем... 26 февраля 14:00

На этом посту Хачатурян сменит Армена Саркисяна, который был президентом Армении с 2018 года. О своей отставке он объявил 23 января 2022 года, объяснив свое решение тем, что у президента нет необходимых инструментов влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента Ален Симонян.

«Кандидатура Хачатуряна выгодна для Пашиняна, у которого были некоторые конфликты с прежним президентом»,

сказал «Газете.Ru» заведующий Сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Он обратил внимание, что уровень поддержки премьера за последние три года сильно упал, а поражение Армении в конфликте в Нагорном Карабахе раскололо общество и еще больше пошатнуло рейтинги главы правительства. «С учетом этих факторов критика со стороны президента Пашиняну была очень некстати», — отметил эксперт.

Уход Саркисяна, по его словам, был прогнозируем, просто было непонятно, когда он уйдет. Эксперт охарактеризовал его как «человека из прошлого», потому что его приход был связан с переговорами и политическими играми в Армении времен президентства Сержа Саргсяна. К тому же он не смог полностью интегрироваться в новые политические и военно-политические реалии. «Как только Путин выступил, сразу началось» Заявление о начале военной операции России по защите Донбасса стало тревожной новостью... 26 февраля 11:26

«Фигура президента и его статус сильно изменились, его полномочия были сильно урезаны в результате конституционной реформы в Армении. Это позволило передать все полномочия в руки премьер-министра. Пашиняну и его ближайшему окружению на посту президента нужен был человек, разделяющий их взгляды и который готов влиться в их команду и поддержать тот политический курс, который реализует Пашинян.

Это чисто техническое назначение, оно будет означать усиление бюрократических позиций команды Пашиняна», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

В связи с этим и кардинальных изменений во внешнеполитическом курсе Армении ожидать, по словам Вадима Муханова, не приходится.

Президентство Хачатуряна не окажет никакого влияния на отношения ни с Россией, ни с любым другим государством, поскольку у президента Армении по конституции полномочия исключительно представительские, обратил внимание директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

«Должность президента в Армении — это примерно аналог должности президента в Германии. Поэтому влиять на какие-то внешнеполитические решения он не может. Что касается его личности, он выходец из лагеря правящей элиты и в этом смысле никаких особых расхождений у него с ними быть не должно», — объяснил он «Газете.Ru».