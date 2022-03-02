В России могут ввести уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ

В Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ в военных операциях. Об этом сообщил соавтор документа, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Сегодня были подписаны поправки и внесены в комитет по законодательству для того, чтобы они были рассмотрены на сессии Госдумы», — рассказал он.
По словам Пискарева, речь идет не об отдельном документе, а о поправках в существующий законопроект. Поправки внесут в проект о мерах воздействия на недружественные действия США и других стран, который уже прошел первое чтение в Госдуме.
Это означает, что законопроект вместе с поправками о фейках могут принять во всех трех чтениях на ближайших заседаниях. Они запланированы на 4, 9 и 10 марта.
Как сообщил первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, 3 марта законопроект рассмотрит профильный комитет, а 4 марта депутаты могут его принять сразу во втором и третьем чтениях.
Уголовный кодекс предлагается пополнить новой статьей — 207.3, которая будет предусматривать наказание «за заведомо ложное распространение информации о деятельности наших Вооруженных сил в период исполнения обязанностей по защите граждан и государства».
Поправки предполагают следующие виды наказания:
— за изготовление фейков и их распространение — до трех лет лишения свободы;
— если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или с использованием интернета — от 5 до 10 лет лишения свободы;
— если распространитель знает, что информация ложная, и она привела к «общественно опасным последствиям» — до 15 лет лишения свободы.
В настоящий момент в Уголовном кодексе существуют статьи 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), 207.1 (публичное распространение информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и 207.2 (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия).
Причины внесения поправок
По словам Пискарева, необходимость в такой статье возникла из-за большого количества фейков, дискредитирующих российскую армию.
«Лица, которые занимаются фальсификацией, должны быть наказаны, причем самым жестким образом, поскольку это на самом деле дискредитация абсолютно правильных и понятных действий наших вооруженных сил [на Украине]», — заявил Пискарев. По его словам, идеологическая война имеет «не меньшую разрушительную силу, чем война с использованием оружия».
Депутат добавил, что в комитете Думы по безопасности в последнее время фиксируют «вал фейковых новостей» о ходе военной операции на Украине. По словам Пискарева, фейки «охотно распространяются целым рядом российских СМИ», а также пользователями в соцсетях.
«Два года назад мы дополнительно ввели ответственность за распространение заведомо ложной общественно значимой информации о пандемии. Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций», — сказал он.
По мнению депутата, фейки о действиях российской армии «деморализуют общество», подрывают доверие к вооруженным силам и наносят «огромный удар по родным и близким бойцов».
Пискарев заявил, что сторонники «фейковой войны» есть не только на Украине, но и в России. Он отметил, что его инициативу поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы приступили к работе и, я думаю, что мы сможем в ближайшем будущем <…> какие-то первые предложения уже высказать», — сказал депутат.
«Зачистка интернета от фейков»
По словам депутата Госдумы Сергея Боярского, необходимо «сделать шаг в сторону зачистки интернета от фейков, которые порядком всем надоели еще до операции».
«Сейчас против нас ведется широкомасштабная цифровая дискредитационная кампания. Экстренное заседание — скажем так, внеочередное — Государственной думы пройдет уже в эту пятницу, на котором мы будем рассматривать вопрос о привлечении к уголовной ответственности тех, кто распространяет дезинформацию о действиях наших вооруженных сил в любых военных операциях, потому что сейчас <…> это очень важно», — подчеркнул Боярский.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил заблокировать Facebook в России за распространение недостоверной информации во время проведения военной операции в Донбассе. По мнению Фадеева, это не вопрос свободы слова, а вопрос нарушения права человека на получение правдивой информации.