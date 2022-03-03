Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
США вводят санкции против Пескова и 19 российских бизнесменов 22:36
Слуцкий: легионеры не обращались в клуб с просьбами... 22:21
Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова 22:18
Вашингтон передает Киеву данные разведки о российских войсках 22:12
Шипулин о решении МПК: что-либо комментировать сейчас сложно 22:07
В Белом доме ответили на вопрос о возможном лишении... 21:55
Песков: достигнутое РФ и Украиной понимание по гуманитарным... 21:54
Псаки: США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной 21:46
Зеленский на русском языке предложил Путину сесть за стол... 21:44
Германская «дочка» оператора «Северного потока — 2» сообщила... 21:37
Политика

«Еврочиновники хотят немедленного решения». Киев и Тбилиси попросились в ЕС

Премьер Грузии подписал заявку на вступление страны в Евросоюз

Слушать
Остановить
close
100%
Жители Киева рисуют флаг Евросоюза в центре города, 2017 год

Жители Киева рисуют флаг Евросоюза в центре города, 2017 год

Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty Images
Обострение ситуации вокруг Украины запустило волну обсуждений возможного ускоренного расширения Евросоюза. Поводом для подобных дискуссий стала официальная заявка Киева на членство в ЕС, которую открыто поддержал целый ряд европейских государств. 3 марта то же самое сделала Грузия, об аналогичных планах заявили и в Молдавии. Ждать ли расширения ЕС на фоне украинского кризиса, в материале «Газеты.Ru».

Возьмут ли Украину в ЕС

Начало спецоперации России на украинской территории, запущенной в ответ на просьбу о помощи со стороны ДНР и ЛНР, привело к активизации дискуссии о необходимости включения Украины в состав Евросоюза. Официальные заявления Киева на эту тему во многом носят ультимативный характер. К примеру, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна просит неотлагательного присоединения к ЕС по новой специальной процедуре.

«Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных», — указал украинский лидер.

Для реализации такого решения, Украина заключившая с ЕС соглашение об ассоциации лишь в 2014 году, подала официальную заявку на членство в объединении, которую Брюссель уже зарегистрировал. Этот шаг поддержали более 10 европейских государств, выступив с призывом как можно скорее дать Украине статус кандидата и поддержав ускорение процессов интеграции государства в состав Евросоюза.

Пока неизвестно, готов ли Брюссель пойти на непосредственное принятие Киева в объединение. К примеру, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала заявку Украины, но отметила, что первостепенной задачей на данный момент является урегулирование ситуации внутри страны.

С точки зрения замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, в текущих обстоятельствах, конечно, можно представить все, но вряд ли сейчас Евросоюз пойдет на принятие Украины.

«Обещания, что вот-вот это случится, будут. Но реально это, скорее всего, не произойдет. Это связано и с ситуацией в целом, и с огромным количеством процедур, необходимых для вступления Украины.

Кроме того, свою роль играет то, что такое решение приведет к появлению у Евросоюза практических обязательств по экономической поддержке Украины в полной мере — вряд ли в Брюсселе к этому готовы», — заключил эксперт.

Чего ждать Грузии

Своим шагом Украина фактически создала прецедент, который подхватили другие государства, заключившие соглашения об ассоциации с ЕС в один год с Киевом. Так, 3 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в прямом эфире подписал заявку страны на вступление в ЕС в ускоренном порядке. Однако в ЕС эти действия планы пока официально не комментируют.

Условным шагом на встречу Грузии в этом вопросе можно назвать лишь заявление президента Румынии Клауса Йоханниса, который поддержал присоединение Тбилиси, Кишинева и Киева к «европейской семье».

«Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Республики Молдова и Грузии с Европейским союзом. Место этих партнеров ЕС — в европейской семье, и Румыния сделает все возможное, чтобы это стало реальностью», — отметил румынский лидер.

По мнению старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николая Силаева, желание Грузии подать заявку на вступление в ЕС в ускоренном порядке может быть поддержано.

«Грузия к этому готова больше других государств Восточного партнерства.

У Тбилиси приличное государственное управление, если ориентироваться на международные рейтинги, поэтому такая ее попытка стать кандидатом на вступление действительно может оказаться успешной. Грузия хочет использовать текущую ситуацию в свою пользу. Другое дело, что процедурно это очень длительный процесс. Вероятно, Тбилиси может рассчитывать на быстрое получение статуса кандидата, но непосредственно принять Грузию в ЕС могут не скоро», — подчеркнул эксперт.

На что рассчитывает Молдавия

Вслед за Грузией и Украиной о планах на подачу заявки в ЕС заговорили и в Молдавии. Как заявил председатель парламента страны Игорь Гросу, соответствующий запрос будет подан в ближайшее время.

«Голосуя на последних парламентских и президентских выборах, подавляющее большинство граждан выбрали европейскую интеграцию. И своим поведением в последние дни мы показали себе и другим, что мы настроены проевропейски. Мы можем поддержать, мы можем прийти на помощь, мы можем быть чуткими и хорошо организованными. Мы твердо верим, что Республика Молдова заслуживает очень четкой европейской перспективы», — отметил спикер.

По его словам, президент Майя Санду скоро выступит с подробностями по подаче заявки на членство Молдовы в ЕС. «Этот запрос будет подан, и через очень короткое время выступит президент и обнародует подробности», — сказал он.

Заявление Гросу было сделано вскоре после визита в Кишинев верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели. Стороны провели переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, однако, не сделали никаких заявлений относительно ускоренного вступления республики в ЕС.

На пресс-конференции по итогам встречи Боррель проигнорировал вопросы о перспективах Молдавии, указав на необходимость продолжения работы по соглашению об ассоциации. Однако Санду все же отметила, что события на Украине побудили власти ускорить процесс евроинтеграции.

С точки зрения эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, вопрос ускоренного вступления Молдавии в Евросоюз действительно сейчас обсуждается, но сталкивается с разными оценками внутри ЕС.

«Он имеет довольно положительную динамику с точки зрения европейского чиновничества, но и отрицательные отзывы с точки зрения руководства Германии и Австрии, которые вместе с Нидерландами являются крупнейшими спонсорами ЕС. На данный момент немцы и австрийцы говорят, что это вопрос нескольких лет. Еврочиновников это не устраивает, потому что тогда ситуация будет уже совсем другая — они хотят, чтобы принципиальное решение было принято немедленно. От того, насколько они смогут друг с другом найти общий язык и зависит расширение», — пояснил эксперт «Газете.Ru», добавив, что вряд ли ЕС захочет принимать Молдавию без Украины.

close
100%
Какие страны хотят войти в Евросоюз
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что с официальными странами-кандидатами

Впрочем, пока Грузия, Молдавия и Украина пытаются активизировать процесс своего вступления в Евросоюз, ситуация вокруг наиболее вероятных новых членов объединения остается неизвестной. На данный момент официальным статусом кандидата на вступление в ЕС обладают пять государств — Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

При этом Анкара получила соответствующий статус еще в 1999 году. На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с определенным удивлением воспринял поддержку планов Украины внутри Евросоюза.

«Мы ценим усилия ЕС в контексте вхождения в него Украины. Это прекрасное событие. Но проявите такую же чувствительность и к Турции. Почему вы все еще сомневаетесь насчет нас? Или нужно, чтобы на нас было совершено нападение, чтобы это [вступление в ЕС] оказалось в вашей повестке?» — посетовал турецкий лидер.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский, сама постановка такого вопроса вокруг Украины во многом обижают Турцию, несмотря на низкую вероятность членства Киева в ЕС.

«Анкаре морочат голову с приемом в Евросоюз уже 50 лет и будут продолжать это делать, потому что турецкая сторона не готова к принятию целого ряда условий Брюсселя, особенно в области прав человека. В турецком общественном сознании ЕС отодвинулся уже далеко назад, его поведение осуждается — считается, что Турцию явно дискриминируют, не желая брать в объединение. А в случае гипотетического приема Украины, обида будет еще больше. Сам разговор об этом выглядит оскорбительным для турок», — подчеркнул эксперт.

В Турции же настроены оптимистично. Например, колумнист газеты Karar Исмет Беркан считает, что события вокруг Украины создали почву для возвращения Турции на Запад.

«Преподнесли Анкаре на блюдечке с золотой каемочкой возможность вернуться к переговорам о вступлении в Европейский союз.

Не так прямо: «Приходи, наши двери открыты тебе, в таком виде какая ты есть!». А в случае, если Турция встанет на путь исправления – вернет верховенство закона, свободу слова, другие свободы и демократию», — писал политолог.

Что касается стран Западных Балкан, то их ситуация отчасти похожа на турецкую, но четкого продвижения в процессе интеграции также не наблюдается. Последние саммиты ЕС с главами этих государств не привели к каким-либо серьезным результатам. Более того, в западной прессе достаточно популярно мнение о том, что Западные Балканы по большому счету не нужны Брюсселю.

Формально проблему с интеграцией этих территорий на уровне экспертов Евросоюз фиксирует сам. Так, в последнем отчете Европейского финансового суда прямо заявлено, что попытки Евросоюза обеспечить верховенство закона в регионе Западных Балкан провалились, вопреки значительным финансовым средствам, которые были выделены на этот проект — а это один из важных критериев для принятия того или иного государства в состав ЕС.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+