Спецоперация на Украине. Хроника восьмого дня

Вашингтон не стремится к второй холодной войне, однако призывает Москву прислушаться к мнению остального мира в ситуации вокруг Украины, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
⚡️США вводят санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а также против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц, сообщает Reuters. В список также попали Аркадий и Борис Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин, Николай Токарев и Алишер Усманов.
Они и члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их собственность будет заблокирована для использования, указали в Белом доме.
США внесли в санкционный список яхту и самолет Алишера Усманова, сообщил американский Минфин.
Вашингтон также ввел санкции против семи российских организаций и 26 связанных с ними лиц из РФ и Украины за «распространение дезинформации».
Пентагон создает канал связи с Минобороны РФ по Украине, чтобы предотвратить инциденты военного характера, пишет агентство Reuters.
❗️Великобритания ввела санкции против Алишера Усманова и Игоря Шувалова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на британские СМИ. Речь идет о заморозке всех активов и запрете въезда в страну.
Достигнутое Россией и Украиной понимание по гуманитарным вопросам в такой тяжелой ситуации очень важно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков агентству «РИА Новости».
⚡️США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной, поскольку это грозит войной с Россией. Вашингтон хочет избежать именно этого, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, США не могут сказать, возможен ли контакт Путина и Байдена, пока войска РФ находятся на Украине. Планов взаимодействия сейчас нет.
Она также рассказала, что США передают Украине развединформацию о войсках РФ в режиме реального времени.
В Пентагоне полагают, что Владимир Зеленский сохраняет контроль над вооруженными силами Украины, но опасаются за его безопасность.
❗️Третий раунд переговоров России и Украины пройдет в Белоруссии в начале следующей недели, сообщил глава украинской делегации Михаил Подоляк.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС переживет остаток зимы без российского газа, если поставки прекратятся.
Зеленский заявил, что рассчитывает на решение вопроса о поставках из Польши военных самолетов, но это зависит в том числе от США.
Минобороны опубликовало видео, на котором запечатлена встреча подразделений Вооруженных сил РФ и ЛНР в поселке Новоайдар.
ООН будет приветствовать любое позитивное решение по гуманитарным коридорам на украинской территории, заявили в офисе генерального секретаря по поводу итогов второго раунда переговоров РФ и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает требований Москвы по отношению к Киеву.
«Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. <...> мы в НАТО? - Нет. У нас есть ядерное оружие? - Нет. Что я должен сказать, кому я должен что-то дать?» — сказал он.
Президент Украины Владимир ЗеленскийUmit Bektas/Reuters
Переговоры с Россией имеют смысл, но по некоторым вопросам компромиссов быть не может, заявил Зеленский.
Он также указал, что вопросы независимости Украины, НАТО, ядерного оружия не должна решать только Россия, однако остальной мир, по его словам, оказался нерешительным и опоздал с этим.
❗️Третий раунд переговоров с Украиной пройдет в ближайшие дни, сообщил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Он также сказал, что:
▪️договоренности с Украиной могут потребовать парламентских усилий, включая ратификацию;
▪️договоренности Москвы и Киева будут закреплены на высшем уровне в ближайшее время;
▪️не исключается возможность проведения еще нескольких раундов переговоров с делегацией Украины.
Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для выхода населения и возможном временном прекращении огня.
РФ и Украина подробно обсудили гуманитарные, военные вопросы и вопрос будущего политического урегулирования.
Мединский назвал достигнутые на переговорах с украинской делегацией соглашения существенным прогрессом.
⚡️Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Третий раунд планируется провести в максимально короткие сроки. Вот о чем договорились делегации:
▪️стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств;
▪️Россия и Украина в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров;
▪️стороны обсудили возможность прекращения огня на период эвакуации граждан в местах, где она будет проводиться.
Для Украины членство в ЕС не является главным приоритетом, но этот вопрос показывает отношение к стране, заявил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве, 24 февраля 2022 годаUkrainian Presidential Press Service/Reuters
Зеленский уверен, что Эрдоган войдет в число будущих гарантов безопасности Украины, передает ТАСС.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что у Вашингтона есть доказательства использования РФ кластерных бомб на Украине, передает ТАСС.
⚡️Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить боты, предлагающие получить информацию о военнослужащих ВС РФ.
Канада и другие страны призывают исключить Россию из Интерпола, заявил премьер страны Джастин Трюдо.
❗️Путин заявил о выплатах семьям погибших в ходе военной операции:
▪️Всем семьям погибших будут перечислено 7 421 000 рублей и ежемесячная компенсация;
▪️Дополнительные выплаты семьям погибших составят 5 млн рублей;
▪️Президент также поручил установить дополнительную выплату по 3 млн рублей раненым военным РФ на Украине.
Владимир Путин выступил на совещании Совбеза РФ. Он заявил, что:
▪️в ходе операции на Украине российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои;
▪️он гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России;
▪️он по-прежнему считает русских и украинцев одним народом;
▪️на Украине есть иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока;
▪️ход боевых действий на Украине показывает, что Россия воюет именно с неонацистами;
▪️националисты и иностранные наемники на Украине прикрываются мирными жителями как живым щитом;
▪️армия России предоставила гуманитарные коридоры во всех зонах боестолкновений, но националисты не дают этого сделать;
▪️спецоперация идет по плану, в строгом соответствии с графиком.
⚡️Путин присвоил офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно за подвиг в ходе операции на Украине.
Зеленский призвал Запад предоставить Украине военные самолеты, если нет готовности закрыть небо над страной. Он также заявил о готовности говорить с Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, чтобы не воевать.
Москва пока не рассматривает возможность выхода из ОБСЕ или приостановки членства, но терпение не безгранично, заявили в МИД РФ.
⚡️Силы ДНР в Мариуполь не вошли, бои идут в пригороде, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Власти Франции могут заблокировать активы 510 физических и юридических лиц в рамках санкций против России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Минфине страны.
❗️Росавиация запретила авиакомпаниям принимать решения о приостановке полетов самолетов без разрешения агентства.
Авиакомпания S7 заявила, что вынуждена сократить полетную программу и отменить некоторые международные рейсы.
Аргентина не считает санкции правильным путем поиска решения конфликта на Украине, заявляет глава МИД страны.
⚡️Зеленский заявил, что прямой диалог с Путиным важен, чтобы остановить войну, передает «РИА Новости».
Глава СВР Сергей Нарышкин, комментируя военную операцию на Украине, заявил:
▪️конфликт на Украине - хороший повод для ревизии международно-правовых режимов и обязательств;
▪️у России сейчас есть реальный шанс положить конец войне, которая велась на постсоветском пространстве 30 лет;
▪️чем успешнее развивается спецоперация на Украине, тем сильнее становится истерика у США и других стран НАТО;
▪️Запад не просто пытается обнести Россию новым «железным занавесом», речь идет о попытках разрушения РФ;
▪️за последние восемь лет в Киеве сформировался режим, который видит свою миссию в том, чтобы служить плацдармом для наступления на Россию;
▪️будущее Украины определят сами украинцы, но это будет уже совсем другая Украина.
Франция собирается ужесточить санкции против РФ, сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца после телефонного разговора Макрона и Путина.
⚡️Президент США Джо Байден 3 марта может ввести санкции против ряда «российских олигархов» и их семей, в частности запрет на поездки в США, сообщает агентство Bloomberg.
Более 600 тыс. беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на погранохрану.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве подготовили документ с перечнем новых санкций против России.
«Мы не останавливаемся. Мы требуем новых санкций. МИД разработал документ, в котором перечислены новые санкции, которые нужно применить, чтобы закрыть все пробелы, чтобы создать дополнительное давление… Работаем со странами, через которые РФ пытается обойти санкции», — сказал министр.
США обсуждают санкции против энергетического сектора РФ, которые повлияют на добычу, инвестиции, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Эммануэль Макрон считает, что ситуация на Украине может ухудшиться, и настроен «пессимистично» после телефонного разговора с Владимиром Путиным, сообщает BFM со ссылкой на представителя Елисейского дворца. «Президент республики ожидает, что худшее еще впереди, учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало, он был настроен решительно», — сказал представитель администрации Макрона.
Польская игровая студия CD Projekt, создавшая серию игр «Ведьмак», а также Cyberpunk 2077, сообщила о приостановке продаж своих игр в России и Белоруссии. Студия уточнила, что ранее купленные копии игр и патчи к ним продолжат работать.
❗️️Представитель Кремля Дмитрий Песков считает вряд ли возможным призыв в Донбасс участников незаконных акций протеста. По его словам, военная служба — это привилегия, а не наказание.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила взвешенную позицию Китая по ситуации вокруг Украины.
⚡️Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о создании администраций на территориях республик, находившихся под контролем Киева.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на переговорах с Россией на уступки в вопросах территориальной целостности. По его словам, украинская делегация будет работать над созданием гуманитарных коридоров, прекращением огня и возвращением ситуации до начала военной операции.
Он также заявил, что 4 марта примет участие во встрече глав МИД НАТО, где поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной.
С 24 февраля на Украине погибли 249 гражданских лиц, еще 553 получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
Международный регулятор отверг запрос Украины отменить подключение к сайтам с доменом .ru и закрыть доступ в интернет из Москвы и Петербурга, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на NBC.
Москва готова к переговорам с Украиной, что не допустить продолжения кровопролития, заявили в МИД России. Там считают, что США шантажом и угрозами санкций создали «единый голос» Генассамблеи ООН по ситуации на Украине.
Депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу в Донбасс тех, кто был привлечен к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации, сообщает «РИА Новости».
Оттава заявила, что лишает Россию и Белоруссию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Теперь экспорт в Канаду будет облагаться тарифом в 35%.
❗️Кадыров заявил, что объявляет награду «за головы командиров украинских националистов» в размере $500 тыс.
«Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира», — сказал Кадыров.
IKEA объявила о приостановке работы своих магазинов в России с 4 марта. «РИА Новости» сообщают, что магазины «пока» закрываются на три месяца.
Верховная рада просит ООН и другие международные организации ввести в Украину миротворцев, а генсека ООН — стать посредником в разрешении конфликта.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил:
▪️все западные наемники, которые прибудут на Украину, не будут иметь прав на статус военнопленного;
▪️военной разведкой США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину;
▪️на фоне окружения и уничтожения российскими силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников ЧВК;
▪️прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств;
▪️все атаки иностранных наемников осуществляются с применением поставляемого Западом оружия — противотанковых комплексов Javelin, NLAW и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger;
▪️Британия, Дания, Латвия, Польша и Хорватия разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на Украине, командование французского Иностранного легиона планирует направить военнослужащих — этнических украинцев;
▪️на прошлой неделе через Польшу прибыли около 200 наемников из Хорватии и влились в батальон националистов на юго-востоке Украины;
▪️группировка ЛНР при огневой поддержке ВС РФ взяла под контроль дорожное направление Яровая - Красный Лиман - Приволье;
▪️военные ДНР провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 км и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка;
▪️ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка, Ильченково, Очереватая и Новопрокоповка.
Москва рассчитывает, что переговоры с Украиной приведут к скорейшему разрешению ситуации, установлению мира в Донбассе, заявили в МИД РФ. Там также указали, что:
▪️России приходится сталкиваться с информационным терроризмом Запада в медиасреде и киберсреде;
▪️Действия украинского режима сейчас не оставляют сомнений в том, что у руля страны находятся бандиты;
▪️Россия делает все возможное, чтобы содействовать выезду с Украины граждан других стран.
Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге в связи с действиями России на Украине.
⚡️Верховная рада приняла закон об ужесточении ответственности за мародерство, диверсии и госизмену. Виновным грозит пожизненное заключение.
Также Рада одобрила закон о национализации активов российских компаний и физлиц на Украине.
Эстонское грузовое судно затонуло у порта Одессы в результате взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Менеджер компании Vista Shipping Agency Игорь Илвес сказал агентству, что судно могло подорваться на мине. «Корабль окончательно затонул, — отметил он. — Двое членов экипажа находятся на плоту, а еще четверо пропали без вести».
Министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило, что санкции полностью отрезали российский финансовый рынок. Там также призвали немедленно заморозить активы «российских олигархов».
Глава ведомства заявил, что если у Германии есть желание «нанести ущерб Путину», нужно экономить электричество. Он также выступил против эмбарго на российские энергоносители.
⚡️Правительство рассчитывает, что первый блок поправок по поддержке бизнеса РФ на фоне санкций будет принят на этой неделе. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, кабмин видит дополнительный потенциал развития в новых возможностях импортозамещения.
Магазины H&M, Incanto, Henderson и Lacoste не открылись сегодня в московских торговых центрах, сообщает «РИА Новости».
В Кремле рассказали о подробностях разговора Путина и Макрона:
▪️Путин заявил Макрону, что задачи специальной военной операции России на Украине в любом случае будут выполнены;
▪️Президент РФ изложил главное условие в контексте переговоров с Украиной: демилитаризация и нейтральный статус страны – чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для России;
▪️Путин заявил, что утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности;
▪️Попытки выиграть время затягиванием переговоров приведут к появлению у России дополнительных требований к Киеву.
Путин призвал Макрона принять участие в обеспечении безопасной эвакуации с Украины иностранцев. В Кремле сообщили, что глава французского государства намерен провести такую работу с Киевом.
⚡️Владимир Путин в третий раз с начала российской спецоперации на Украине поговорил с Эммануэлем Макроном. После беседы с Путиным, по сведениям Agence France-Presse, французский лидер сразу же позвонил Владимиру Зеленскому.
Санкт-Петербургская биржа начнет биржевые торги в 17:00 мск. Площадка не работала 24 и 25 февраля из-за сильной волатильности на рынках, а 28 февраля и 1 марта торги запускались только с 19:00 мск.
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк «посоветовал» Зеленскому выучить слова «преступник», «суд», «тюрьма». Заявление он сделал в ответ на «совет» украинского президента российским властям учить слова <>i«репарации» и «контрибуции».
Генпрокуратура пообещала дать правовую оценку всем призывам к акции против операции России на Украине, распространяющимся «в условиях беспрецедентной информационной атаки на Российскую Федерацию». «Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», — говорится в сообщении ведомства.
«Более 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Миллион, согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по правам человека, являются внутренне перемещенными лицами. Еще 1 млн 40 тыс. беженцев за последние семь дней искали убежища в соседних странах», — заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет (цитата по ТАСС).
В зоопарк польского города Познань из Киева эвакуировали шесть львов, шесть тигров, гиеновидную собаку и два каракала. Директор зоопарка Ева Зграбчиньская назвала животных «символом спасения жизней».
Большой театр был вынужден отменить майские гастроли в Испании по просьбе Королевского театра Мадрида (театр «Реал»). «Действительно, театр «Реал», наши партнеры, сообщил нам, что в сложившейся ситуации невозможно продолжать работу по организации гастролей Большого театра в Мадриде», — сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.
Авиакомпания Finnair может отправить 2,8 тыс. членов экипажей в неоплачиваемые отпуска сроком от 90 до 150-450 дней. Решение принято из-за закрытия воздушного пространства России.
Администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс одобрить очередной транш помощи Украине в размере $10 млрд, сообщают источники The Washington Post. Средства нужны, чтобы укрепить украинский оборонный потенциал и разрешить гуманитарный кризис.
Чешская автомобильная компания Škoda останавливает свою деятельность в России и прекращает поставки в страну.
⚡️Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил журналистам на брифинге:
▪️ «Украинские националисты» препятствуют эвакуации более 6 тыс. граждан Индии, Вьетнама и Китая из Харькова. Группу китайских граждан обстреляли при попытке самостоятельно перебраться на территорию России;
▪️ Всего из зоны проведения спецоперации эвакуировали более 142,5 тыс. человек, в том числе 39 661 ребенок;
▪️ Почти 590 иностранцев эвакуировали из Киева, Мариуполя и Харькова;
▪️ Приазовский государственный университет в Мариуполе заминирован;
▪️ Практически на всей территории Украины положение в гуманитарной сфере катастрофическое.
Reuters: «Формула-1» расторгла контракт на проведение Гран-при России.
Пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита МазепинGlobal Look Press
❗️Шведская торговая сеть IKEA приостанавливает свою работу в России и Белоруссии. «Война в Украине оказывает огромное влияние на людей и приводит к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях, поэтому группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России и Беларуси», — говорится в заявлении IKEA.
«Санкции — это своего рода налог на независимость», — заявил министр Лавров. Он подчеркнул, что Россия готова работать «на всех направлениях, где есть встречная готовность».
Британская алкогольная компания Diageo приостанавливает отгрузку готовой продукции российским клиентам. Основные торговые марки компании - виски Johnnie Walker и White Horse, водка Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon's и пиво Guinness.
«Матч ТВ» в знак солидарности с российскими спортсменами отменил прямые трансляции Паралимпийских игр в Пекине.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал заморозку активов крупных российских бизнесменов — РИА «Новости».
❗️Автоконцерн Volkswagen остановил производство в России и прекратил поставки в страну.
Against the background of the Russian attack on #Ukraine, #VWGroup has decided to stop the production of vehicles in #Russia (Kaluga, Nizhny Novgorod) until further notice. Vehicle exports to Russia will also be stopped with immediate effect. (1/2)— Volkswagen Group (@VWGroup) March 3, 2022
⚡️Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей. «Пусть летают в космос на своих метлах», — сказал чиновник.
▪️ Песков о затягивании переговоров: «Вчера вечером наша делегация была уже на месте. Она ожидала украинских переговорщиков вчера вечером, она ожидала их ночью, ожидала их утром, ожидает, честно говоря, до сих пор. Как вы знаете, переговоры не начались»;
▪️ О закрытии «Эха Москвы»: «Это решение акционера, это решение собственника. Радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры. Тем более в ходе специальной операции, которая сейчас осуществляется на Украине. И собственник принял такое решение. Вот так к этому и нужно относиться. В данном случае мы вряд ли имеем право как-то по-другому комментировать решение собственника»;
▪️ О возможной национализации имущества западных кампаний: «Мне не известно об этом ничего. В Кремле это (национализация имущества иностранных компаний - ред.) не рассматривается»;
▪️ Об отстранении российских паралимпийцев от Игр в Пекине: «Ситуация, конечно, чудовищная. И это, конечно, позор для Международного паралимпийского комитета, по-другому я не могу сказать»;
▪️ О гибели российских военных: «Это большое горе. Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким тех, кто потерял своих мужей, своих детей. Разумеется, это большая трагедия для всех нас». Накануне, напомним, Минобороны впервые сообщило о потерях - 498 погибших, 1 597 раненых.
❗️Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «уткой» информацию о планах ввести военное положение в ряде регионов и запретить выезд из страны мужчинам призывного возраста.
«Нет, это «утки», это все в соцсетях и так далее все ходят чистые «утки», и потом граждане пересылают друг другу и так далее, поэтому нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами просто обычных слухов и обычных обманов», — сказал он.
Ранее в соцсетях начали распространяться сообщения о том, что после 8 марта выезд из России мужчинам запретят.
⚡️Совет директоров британской OneWeb проголосовал за приостановку запусков с космодрома Байконур. Ранее Роскосмос требовал от Великобритании выйти из состава акционеров.
Для выведения спутников OneWeb в 2022 году планировалось провести шесть пусков ракеты «Союз».
Statement:— OneWeb (@OneWeb) March 3, 2022
The Board of OneWeb has voted to suspend all launches from Baikonur. pic.twitter.com/p8l80FGxId
Глава МИД Сергей Лавров дает интервью российским и иностранным СМИ. Он уже успел сообщить журналистам, что:
▪️ Западные страны оценивают действия Владимира Путина на основе своей пропаганды;
▪️ Запад «всеми правдами и неправдами» уходит от ответа на предложения по безопасности;
▪️ «Восемь лет молчания - это не дипломатический триумф Запада»;
▪️ «Плохо, что сейчас гибнут люди, но за восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи»;
▪️ Москва «не ощущает политического одиночества» из-за реакции мирового сообщества на проведение спецоперации.
Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровПресс-служба МИД РФ
Владимир Мединский сообщил, что российско-украинские переговоры состоятся в Брестской области. Делегация РФ представит свои предложения — по гуманитарным, политическим, военно-техническим аспектам. Встреча может начаться в 15:00 мск.
Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам:
▪️ Президент Украины рассказал, что страна встречает первых добровольцев. На Украину уже въехали первые 16 тыс. из них;
▪️ Несмотря на войну, политик пообещал обеспечить полную выплату пенсий. С 1 марта выплаты проиндексированы на 14%;
▪️ Зеленский также призвал Россию учить термины «репарация» и «контрибуция». «Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А погибших — не забудем. Мы — вместе с Богом», — сказал он.
Количество хакерских атак на сайты российских госорганов выросло в сотни раз. «Сейчас уровень атак <…> абсолютно скоординированный. Самый тяжелый день у нас был в ночь с субботы на воскресенье, там, конечно, [были] массовые атаки, [были атакованы] все органы госвласти, это «Госуслуги», находящиеся под нашей защитой. Такого уровня атак не было никогда», — подчеркнул вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
Производитель игрушек Lego прекращает поставки конструкторов в российские магазины, пишет Finans.
❗️«Эхо Москвы» обещает продолжить работу на YouTube и в соцсетях после ликвидации радиостанции и сайта.
Комитет Рады поддержал проект о национализации собственности российских юрлиц, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
Kyodo: Suzuki останавливает поставки в Россию автомобилей и мотоциклов из-за экономических санкций. Ранее экспорт приостановили Honda и Mazda.
«Яндекс» предупреждает, что сервис может быть недоступен на территории Украины. «Мы получили уведомление от украинского регистратора о том, что домен yandex.ua разделегирован. Это значит, что пользователи, которые проходят по этой ссылке, могут испытывать трудности с доступом к сервисам «Яндекса», — рассказали ТАСС в «Яндексе».
Подброшенный к воротам российского посольства в Канберре порошок оказался неопасным, сообщают дипломаты.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны Запада «накачивают» Украину вооружением. «То, что мы видим в последние дни, с точки зрения безудержной, если не сказать безумной накачки режима в Киеве вооружениями, снаряжением, средствами связи, это отражение того, что политики на Западе перешли в алгоритм действий «все средства хороши», — цитирует дипломата ТАСС.
Правительство предложило закрепить в Бюджетном кодексе возможность размещения средств ФНБ в государственных ценных бумагах.
«Для того, чтобы бизнес мог работать, правительство <...> чутко реагировало на то, насколько можно что-то запрещать, насколько можно открывать, в чем нужна поддержка — финансовая, налоговая и иная. Бизнес сам по себе, если правительство не будет реагировать на его возможности выхода из критической ситуации — была пандемия, сейчас вот санкционная ситуация, — он, конечно, не справится, поэтому я неоднократно говорил, что взаимодействие правительства с бизнесом должно быть сохранено. И я надеюсь, что оно очень-очень крепкое. Бизнес не должен опускать руки. <…> Мы на примере пандемии отработали стрессовый сценарий», — сказал замглавы российского МИД Александр Панкин.
❗️Источник ТАСС: ряд подразделений МВД перевели в режим усиленной службы на фоне спецоперации на Украине.
В международных магазинах цифровой дистрибуции игр PlayStation Store, Steam и Nintendo eShop невозможно оплатить покупки с российских банковских карт, пишет «Коммерсантъ».
Захарова о спецоперации на Украине: «Это преподносится как долгожданная, <...> вожделенная российская акция. Да это вынужденная ситуация! Это ситуация, к которой подошли, использовав все возможности переговоров, компромиссов, разъяснений и объяснений».
Доллар поднялся до 110 рублей, компенсировав утренний рост российской валюты и обновив исторический максимум.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уволиться тем деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.
Глава МИД Сергей Лавров в полдень даст интервью российским и иностранным СМИ. Беседа пройдет в прямом эфире.
❗️Совет директоров «Эха Москвы» принял решение ликвидировать радиостанцию и сайт, сообщил главред Алексей Венедиктов в Telegram. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к «Эху» и сайту «Дождя» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (организация включена Минюстом в список иноагентов) из-за раcпространения фейковой информации о спецоперации. Радиостанция и телеканал остаются доступными для россиян на YouTube.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС, что работу российских дипломатов за рубежом пытаются блокировать телефонные террористы. «Это прямые угрозы, блокировка связи. Звонят либо персонально, либо включают соответствующие программы-автоматы», — рассказала она. Большинство таких звонков поступают с территории Украины, Польши, США и Германии.
«Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов. В качестве виновников нынешних политических конфликтов в этом решении оказываются ПКР и российские паралимпийцы. Между тем они не только не совершали ничего, что хоть каким-то образом может быть истолковано как участие в нынешних политических осложнениях, но, напротив, в полном соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) вывели из руководящих органов ПКР лиц, имевших какое-либо отношение к политическим структурам», — заявил Паралимпийский комитет России.
Энергетическая компания Fortum приняла решение остановить все инвестиции в российские проекты — ТАСС.
❗️Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях в Пекине. «Мы очень сожалеем, что на вас повлияли решения, принятые вашими правительствами на прошлой неделе в связи с нарушением олимпийского перемирия. Вы жертвы действий ваших правительств», — обратился МПК к спортсменам.
The IPC Governing Board has decided to refuse the athlete entries from the RPC and NPC Belarus for the Beijing 2022 Paralympic Winter Games. https://t.co/8rE0szi8YE— Paralympic Games (@Paralympics) March 3, 2022
На открытии торгов Мосбиржи рубль укрепляется к доллару и евро: американская валюта снижается до 99 руб., европейская — до 103,72 руб.
⚡️Минобороны России в ходе брифинга отчиталось о ходе боевых действий:
▪️ взят город Балаклея в Харьковской области;
▪️ резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве выведен из строя, всего за время спецоперации поражено 1 612 объектов;
▪️ уничтожено 49 самолетов на земле, 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 53 беспилотника;
▪️ подразделения ДНР сузили кольцо вокрг Мариуполя.
❗️Путин внес в Госдуму на ратификацию поправки к Соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ о введении понятия «координирующее государство».
В ЛНР сообщают, что установили контроль над еще семью населенными пунктами — Новоайдаром, Краснореченской, Епифановкой, Степным Яром, Гавриловкой, Старобельском и Андреевкой.
Консульство Украины в Екатеринбурге закрывается, флаг страны снят. Как сообщили ТАСС в российском МИД, все дипломаты утром 3 марта должны были уехать в Казахстан.
Накануне украинский флаг и вывеску сняли с посольства Украины, расположенного в Леонтьевском переулке в Москве. Генконсульство в Петербурге также прекратило работу 2 марта.
Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер о последствиях антироссийских санкций: «Санкции и другие последствия войны будут чего-то стоить. Цены на энергоносители и продукты питания вырастут. Производство в ЕС уже ограничено».
Транзит российского газа через украинскую территорию сохраняется на максимальном уровне, передает РИА «Новости». Объем поставок газа резко вырос с 24 февраля. Заявки на прокачку газа на 3 марта составляют 109,5 млн кубометров.
⚡️Басурин: «Азов» и «Правый сектор» не выпускают жителей Мариуполя в гуманитарный коридор. В городе возникли перебои с водой и электричеством.
Российские военные доставили 30 тонн гуманитарной помощи в город Волчанск и поселок Казачья Лопань в Харьковской области. Украинцам передали крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду, сообщили в Минобороны.
За период с 18 февраля из республик Донбасса в Россию эвакуировались 142 тыс. человек, сообщает ТАСС. Среди них более 88,7 тыс. граждан Украины и более 53 тыс. россиян.
❗️Цена нефти Brent превысила отметку в $118 за баррель. Это произошло впервые с февраля 2013 года.
«Опора России» предложила досрочно отменить курортный сбор. Туротрасль, «не успев восстановиться после пандемии, оказалась в новой зоне турбулентности» и нуждается в поддержке, заявили в организации.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об обстреле Зуевской ТЭС. Электростанция расположена в 40 км к востоку от Донецка.
⚡С 3 марта российские брокеры будут взимать с физических лиц комиссию в размере не менее 30% при покупке долларов, евро и фунтов стерлингов. В Центробанке заявили РИА «Новости», что комиссия выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами: кредитные организации могут использовать спред между курсом покупки и продажи.