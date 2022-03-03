Спецоперация на Украине. Хроника восьмого дня

22:06

⚡️США вводят санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, а также против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц, сообщает Reuters. В список также попали Аркадий и Борис Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин, Николай Токарев и Алишер Усманов.

Они и члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их собственность будет заблокирована для использования, указали в Белом доме.

США внесли в санкционный список яхту и самолет Алишера Усманова, сообщил американский Минфин.

Вашингтон также ввел санкции против семи российских организаций и 26 связанных с ними лиц из РФ и Украины за «распространение дезинформации».