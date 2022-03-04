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Политика

«Слишком мягок с Россией»: сможет ли Макрон остаться на второй срок

Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок

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Sean Gallup/Getty Images
Президент Франции Эммануэль Макрон начал предвыборную кампанию по избранию на второй президентский срок в условиях кризиса на Украине, который он пытался предотвратить посредством переговоров в Москве и Киеве. И хотя челночная дипломатия Макрона не дала результатов, эксперты считают, что военные действия на Украине могут сыграть на руку действующему главе государства.

Президент Франции Эммануэль Макрон в опубликованном вечером 3 марта открытом письме к французам официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства, которые состоятся в апреле.

«Я прошу вашего доверия для нового мандата в качестве президента Республики. Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ», — говорится в письме Макрона к французам.

Эммануэль Макрон объявил о выдвижении практически в последний момент: «прием заявок» на пост главы государства официально заканчивается 4 марта.

Предвыборная кампания Макрона началась на фоне спецоперации России на Украине. Незадолго до того, как Москва начала демилитаризацию соседней республики, французский президент активно вел переговоры с обеими сторонами. Как отмечали эксперты, он пытался стать челночным дипломатом и способствовать урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, диалог по которому на протяжении длительного времени не сдвигался с мертвой точки.

После беседы с Макроном президент России Владимир Путин говорил, что его французский коллега выдвинул ряд идей, которые могли бы лечь в основу дальнейших шагов по Украине. Эти идеи, которые не были озвучены, Макрон позже повез на обсуждение в Киев. Но 24 февраля, после начала российской военной спецоперации, стало очевидно, что челночная дипломатия Макрона провалилась.

«Военная операция на Украине уже повлияла на предвыборную кампанию Макрона — вся она во многом сменила тематические приоритеты и то, что сейчас происходит на Украине, выдвинулось на первый план»,

— сказал «Газете.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Юрий Рубинский.

«В целом общее мнение — как кандидат Макрон выиграл. Он до последнего тянул с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента. То, что сейчас происходит с украинским кризисом, дает ему основание говорить о том, что ему нужно делать, чтобы защитить французов от, как он выражается, угрожающей им опасности. Это очень выгодно для него как для кандидата», — объяснил эксперт.

Кроме того, по мнению Юрия Рубинского, украинский кризис на руку Макрону еще и потому, что сейчас он должен подводить итоги своего пребывания в Елисейском дворце и защищать их. На его век пришлась пандемия коронавируса и связанные с ней экономические последствия, но кризис на Украине не просто отодвинул это на второй план, а позволил ему говорить, что все, что он делает сегодня, — это его подготовка к тому, чтобы Франция выдержала это опасное и очень серьезное испытание, отметил эксперт.

«То, в чем его упрекали, — недостаточная подготовка к пандемии, сохранение тех недостатков французской экономической модели, которые он обещал изменить, — никуда не исчезло, но теперь ему есть на что сослаться», — обратил внимание Рубинский.

Одна из самых болезненных точек для Франции в ситуации с Украиной — экономика. Сам Макрон признал, что в связи с конфликтом на Украине и последовавшими за ним санкциями против России страдают и будут страдать многие отрасли французской экономики, в том числе сельское хозяйство и промышленность.

Он также предупредил, что конфликт на Украине значительно повлияет на экономический рост Франции: увеличение цен на газ, нефть, сырьевые материалы имеет и будет иметь последствия для покупательской способности Франции.

Впрочем, как полагает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев, в действительности Франция не так сильно зависима от торговли с Россией, как другие более близкие к РФ страны Европы.

«Безусловно, есть очень много неприятного — потеря российского рынка для некоторых французских компаний, например. Но в данном случае французские госструктуры видят необходимость в политической поддержке Украины, осуждении действий России.

Как я понимаю, в ближайшей перспективе они будут готовы смириться с разрывом торговых связей, поскольку на кону стоит мирное разрешение этого конфликта», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

Контакты с Россией

Ранее Макрон пытался показывать себя как человека, понимающего Россию, стремящегося вместе с ней найти решение проблем, связанных с безопасностью. Но теперь Франция заняла очень жесткую позицию по отношению к России из-за ситуации на Украине, обратил внимание Павел Тимофеев. По его словам, теперь позиция Макрона стала куда ближе к точке зрения ЕС и НАТО, то есть во французской политике будет увеличиваться фактор атлантизма.

Если такие кандидаты, как социалистка Анн Ильдаго и экологист Янник Жадо, и раньше имели достаточно критичные взгляды на Россию, то такие ультраправые кандидаты, как Марин Ле Пен и Эрик Земмур, или право-центристка Валери Пикресс до операции России активно подчеркивали необходимость активнее работать с Москвой.

«Но после 24 февраля они все единодушно осудили действия России, подчеркнули, что этому нет оправдания, призвали остановить боевые действия, солидаризировались с позицией ЕС.

То есть в этом плане очень показательно, что они критиковали Макрона, считая, что он недостаточно внимателен к озабоченностям Москвы, а теперь критикуют его за то, что он был слишком мягок в отношении Москвы», — отметил эксперт.

Он уверен, что особого влияния на рейтинг Макрона кризис на Украине не окажет: этот вопрос заботит французов, но он не определяющий. Гораздо важнее то, что связано с экономикой, внутренней политикой, внутренней безопасностью, миграцией, отметил Павел Тимофеев.

Макрон на данный момент возглавляет рейтинг кандидатов на президентский пост, причем идет с уверенным отрывом. Согласно данным опубликованного BFMTV опроса, который канал совместно с журналом L'Express заказывал исследовательскому и консалтинговому центру Elabe, если бы выборы состоялись сегодня, действующий президент набрал бы 24,5% голосов. Идущая второй кандидат от правого «Национального объединения» Марин Ле Пен набирает 18%.

Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй — 24 апреля. Окончательный список кандидатов на выборах будет установлен Конституционным советом 7 марта.

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