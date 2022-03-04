«Европа сама отгораживается от Москвы». Стоит ли переносить столицу в Азию

Предприниматель Олег Дерипаска предложил на фоне разрыва многих связей с Европой сделать ставку на отношения с Азией и перенести столицу России в Сибирь. По мнению бизнесмена, такое решение поможет снизить и риски в области безопасности и принесет экономическую пользу. Попытки переориентировать внешний курс страны на Восток были и раньше, но именно острая реакция на спецоперацию на Украине, по мнению экспертов, не оставляет Москве иного выбора. «Газета.Ru» узнала у депутатов и политологов, как может выглядеть новый поворот России к Азии.

«Для них мы — папуасы»

Бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме, заявил, что России в новых условиях необходимо сделать ставку на отношения со странами Азии. В этом, по его мнению, поможет перенос столицы в восточную часть страны и развитие сибирской инфраструктуры.

«Интересы России в будущем лежат в Азии. У нас здесь рядом экономика — $18 трлн в этом [2021] году только в Китае. Если вы прибросите все остальные цифры — это гораздо больше Европы, с другим динамизмом.

Вот эта наша упертость на Запад… Ну не хотят они нас, надо забыть уже. (…) Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она будет находиться в Новосибирске, Красноярске», — сказал предприниматель. США настаивают на переговорах с Россией. Какие цели они преследуют Со стороны США все чаще звучат заявления о готовности к переговорам с Россией. Единственное... 04 марта 18:09

Дерипаска добавил, что можно начать с передачи части управленческих функций в Сибирь, чтобы не летать в Москву за простыми вещами. Он также призвал создавать инфраструктуру за Уралом, так как сейчас «дальше Братска (город в Иркутской области — «Газета.Ru») двинуться не можем».

Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты Госдумы от сибирских регионов сошлись в том, что страны Запада сами приняли решение дистанцироваться от России, и теперь поворот на Восток — очевидная стратегия Москвы.

Так, депутат ЛДПР от Томской области Алексей Диденко считает, что это необходимо как по демографическим, так и по политическим причинам.

«Если посмотреть на схему расселения населения России, то у нас чрезвычайная концентрация в европейской и южной части страны. Как мы видим, этот цивилизационный выбор никто не ценит, прежде всего, в Западной Европе.

Они создают на наших западных границах квазигосударство с антироссийским правительством. И теперь Европа сама отгораживается и культурно, и экономически. Все это не может оставаться незамеченным», — сказал парламентарий.

По его словам, глубинным процессам по цивилизационному выбору России содействует спецоперация на Украине и реакция на нее на Западе.

«Сама история толкает нас на Восток, а мы уперлись и все ориентируемся на Запад. Но мы для них — папуасы, которым легко можно превратить все Iphone в кирпичи, запретить привозить кошек на выставки и сказать, как Виктория Нуланд, что мы будем в окружении недогосударств. Нужно осознать, что мы никогда в жизни для Европы не будем своими и объявить новым вектором социально-экономического развития Восток. Больше нет никакой Европы, после того, как они сами раздули пожар на Украине», — считает Диденко. «Слишком мягок с Россией»: сможет ли Макрон остаться на второй срок Президент Франции Эммануэль Макрон начал предвыборную кампанию по избранию на второй президентский... 04 марта 09:56

Депутат «Единой России» от Красноярского края Алексей Веллер в комментарии «Газете.Ru» согласился, что теперь предстоит наращивать связи с азиатскими странами.

«Конечно, Сибирь надо развивать. Надеемся, что в ситуации, когда коллективный Запад дошел до ручки и потерял берега, наши отношения с восточными партнерами будут становиться теснее и прочнее, — с Китаем, странами Юго-Восточной Азии, Индией.

Если посмотреть на карту мира, то мы поймем, что коллективный Запад занимает очень небольшую площадь. И аналогично получается, если смотреть по доле от мирового ВВП. Надо разворачиваться на Восток, там есть резервы», — сказал он.

При этом оба депутата призвали не торопиться с инициативами о переносе столицы из Москвы в восточную часть страны.

Не менять иглы

Идеи о необходимости разворота на Восток высказываются не впервые, — подобные дискуссии были в тренде и в разгар прошлого острого кризиса с западными странами в 2013-2015 годах. Но и в 2021 году министр обороны Сергей Шойгу также предлагал перенести столицу в Сибирь и построить там пять крупных центров промышленности и науки.

Президент Владимир Путин считает же, что «перенос столицы из Москвы в Сибирь не может решить фундаментальных проблем России», но допустил год назад, что правительство может переместить туда некоторые федеральные ведомства и крупные предприятия.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты были не столь преисполнены энтузиазмом, как депутаты, но согласны, что после введения Западом жестких санкций России придется обратить более пристальное внимание на Восток. «Еврочиновники хотят немедленного решения». Киев и Тбилиси попросились в ЕС Обострение ситуации вокруг Украины запустило волну обсуждений возможного ускоренного расширения Евросоюза... 03 марта 21:39

Так, политолог Константин Калачев считает, что «другого выхода просто нет».

«Я почти во всем согласен с Олегом Дерипаской, — и по прогнозу о жесточайшем кризисе в ближайшие три года, и в том, что о европейских рынках надо забыть. Только Азия для России в такой ситуации — палочка-выручалочка. И перспективы российского экспорта, и возможные инвестиции теперь надо искать в Азии. К слову, Южная Корея, которая вроде бы сначала заняла достаточно жесткую позицию, затем сказала, что не будет поддерживать экспортные санкции против России. Конечно, она не поддержала спецоперацию России на Украине, но Samsung и Kia останутся с нами. А еще есть Китай, Малайзия, Индонезия, Таиланд, Сингапур, Индия», — сказал эксперт.

Калачев видит нарастание рисков зависимости от Китая, который при этом сам старается сделать драйвером роста экономики внутренний спрос. Он считает, что продавать ему одни углеводороды по высокой цене вряд ли получится.

«Но китайский рынок, например, до сих пор закрыт для российской свинины, а наше свиноводство на подъеме. Есть и другие продукты, вроде популярного уже там российского шоколада. Китаю нынешняя ситуация выгодна, потом что ему будет проще предлагать свои условия. Но нам все равно надо расширять сотрудничество. И учиться вести дела с Китаем, потому что это весьма непросто»,

— подчеркнул политолог.

В беседе с «Газетой.Ru» программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев назвал нынешний кризис отношений с Западом «уникальном шансом», для реализации поворота к Азии с сохранением опоры на внутреннее развитие. «Это полностью подорвет легитимность». Почему Россию не исключат из СБ ООН На фоне российской специальной военной операции на Украине стали звучать призывы исключить Россию... 03 марта 16:38

«Задача России — не просто пересесть с европейской иглы на азиатскую. Задача в том, чтобы использовать возможности Азии после избавления зависимости от Европы. Но не так, что мы вот продавали Европе газ, покупая там виски, а теперь будем продавать его Китаю, покупая у него водку. Просто теперь наши привилегированные связи с Западом разрушены, их больше нет. И здесь сотрудничество со странами Азии — не хобби, а необходимость», — считает он.

При этом Бордачев добавил, что Москва — символ российской культуры и истории, заменить который будет «очень сложно и вряд ли нужно». Но эксперт согласился, что перенос части столичных функций в Сибирь весьма актуален.