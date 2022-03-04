США настаивают на переговорах с Россией. Какие цели они преследуют

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Женеве, 21 января 2022 года

Со стороны США все чаще звучат заявления о готовности к переговорам с Россией. Единственное условие — вывод войск с территории Украины и прекращение спецоперации, о чем заявили уже несколько американских дипломатов. Российские политологи-американисты считают, что тем самым Вашингтон пытается сохранить свои позиции в Восточной Европе, опасаясь, что после завершения военных действий на Украине диспозиция переговоров может кардинально измениться.

Переговоры или затяжка времени?

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что призывы Вашингтона к переговорам свидетельствуют о стремлении США не допустить положительного для Кремля исхода российской спецоперации на Украине.

«Для них важно не допустить демонтажа той политики, которую США проводили на Украине на протяжении многих лет. Грубо говоря, они пытаются сохранить остатки «анти-России», которые формировались на Украине в последнее время», — отметил Суслов.

По словам американиста, призывы со стороны США нацелены на то, чтобы не допустить реализации российских задач по «денацификации» и «демилитаризации» или создать такие условия, при которых эти задачи будут выполнены «в половинчатом или неполном масштабе». Кто в США призывал Россию к переговорам? США готовы к дипломатии в случае, если Россия остановит проведение спецоперации на территории Украины. «Если Россия отведет войска и будет готова к переговорам, мы готовы сделать то же самое», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в среду. Читать дальше

«Очевидно, что Россия стремится полностью реализовать задачи — либо путем дипломатии, если Украина прекратит сопротивление, либо военным путем», — сказал политолог.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин со своей стороны выразил мнение, что задача Белого Дома заключается в сохранении нынешнего политического режима украинской власти.

«Понятно, что режим рухнет — это вопрос времени.

Американцы хотят сохранить действующую власть на Украине, потому что этот режим остается важным стратегическим активом. Понятно, что наши задачи другие: если получится — получить от Украины мирную капитуляцию. Если нет, то будет смена режима и установление пророссийского, дружественного нам правительства», — отметил Блохин в разговоре с «Газетой.Ru».

Политолог считает, что Запад все еще «находится в состоянии шока от эффективности российской армии» и от того, насколько стремительно «Российская Федерация совершила геополитическую революцию».

«Вдумайтесь! США вовлекали Украину в свою орбиту десятилетиями, работали с ней на самых разных уровнях; они рассматривали Киев как аванпост. А Москва всего за несколько дней уничтожила стратегические активы США на Украине», — поделился своим мнением Блохин. «Слишком мягок с Россией»: сможет ли Макрон остаться на второй срок Президент Франции Эммануэль Макрон начал предвыборную кампанию по избранию на второй президентский... 04 марта 09:56

«Если Москва установит там свой режим, Вашингтон лишится многих достижений. Переговоры — это попытка сохранить нынешнее украинское правительство у власти», — добавил он.

Чего хотят американцы?

Для США наиболее благоприятный сценарий — возврат к статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, считает американист Суслов.

«Россия выводит войска и отказывается от требований по демилитаризации и денацификации — такой исход устроит США в наибольшей степени», — отметил Суслов.

По словам Блохина, наиболее удачным исходом российской спецоперации для США будет полная остановка наступления российских сил на Украине.

«Они пытаются принять меры, чтобы Россия откатилась обратно. Но мы на такое не пойдем. Украина всегда рассматривалась как традиционная сфера нашего влияния. Американское влияние там — это красная черта», — сказал эксперт.

В то же время Блохин обратил внимание на тот факт, что риторика американских официальных лиц не является такой агрессивной как у их европейских коллег.

«Америке удалось достичь главного — она борется с Россией с помощью Европы. Это Брюссель оборвал экономические связи и идет на решительные меры. Поэтому не думаю, что сейчас мы пойдем на попятную.

Это было бы величайшей глупостью — послушать американцев и пойти обратно. Был бы провал. Таким образом мы дискредитировали бы себя в глазах своих союзниках и российского общества», — резюмировал Блохин.

Вопрос гарантий

Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в свою очередь обратил внимание, что последние заявления госсекретаря Блинкена могут быть направлены также и на возвращение сторон к переговорам по гарантиям безопасности.

«США явно демонстрируют беспокойство по поводу того факта, что эти переговоры были прерваны из-за российской спецоперации. Но они готовы их продолжать. И все же после того как на Украине все закончится, диспозиция будет уже иная», — подчеркнул Рогулев.

«Все идет по плану, — выразил уверенность политолог. — Переговоры, которые ведутся Москвой в том числе и с Украиной, касаются множества разных вещей, включая вопрос с беженцами и гуманитарными коридорами. Но на ход спецоперации это не влияет. И вряд ли кто-то будет ее останавливать». «Еврочиновники хотят немедленного решения». Киев и Тбилиси попросились в ЕС Обострение ситуации вокруг Украины запустило волну обсуждений возможного ускоренного расширения Евросоюза... 03 марта 21:39

По словам Дмитрия Суслова, переговоры по гарантиям безопасности в европейском регионе так или иначе возобновятся после завершения спецоперации — вне зависимости от того, добьется Россия своих целей или нет.

«Если войска Российской Федерации реализуют поставленные перед ней цели, переговоры с американцами все-равно состоятся. США никуда не денутся и будут обсуждать с Россией весь комплекс проблем: европейскую безопасность, гонку вооружений, предотвращение прямого столкновения РФ и НАТО, правила игры и архитектуру безопасности — все это останется на повестке. А после завершения конфликта на Украине, эти вопросы станут еще актуальнее», — дополнил Суслов.

«США безусловно будут вести с Москвой переговоры. Никто никуда не денется. Но уже в новых условиях — когда Украина перестанет быть плацдармом для антироссийской политики», — резюмировал он.