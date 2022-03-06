Жертва войны и протестов: как первый президент Азербайджана потерял свой пост

Бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов на церемонии подписания протокола к Соглашению о создании Содружества независимых государств, 21 декабря 1991 года

История первого президента Азербайджана Аяза Муталибова полна противоречий и трагизма: приведя страну к независимости, он не снискал любви у ее народа и 20 лет был вынужден жить в изгнании. Ровно 30 лет назад под давлением общественности он ушел в отставку. Как на это повлияли жестокое подавление протестов в Баку и поражения азербайджанской армии в первой карабахской войне — вспоминает «Газета.Ru».

«Стиляга» из КПСС

Аяз Ниязи оглы родился 12 мая 1938 года в Баку — в семье хирурга и будущего участника Великой Отечественной Войны. Детство и юность политика прошли в небольшом городе Шамахи близ Баку и, как вспоминал сам будущий президент, не всегда соответствовали советскому образу жизни.

«Я еще со школьных лет полюбил джаз, за что меня частенько критиковали в комсомольской стенгазете, называя стилягой. Еще я обожал Элвиса Пресли, а позднее восторгался «битлами», — говорил он в одном из интервью.

В 1962 году Муталибов закончил Азербайджанский нефтехимический институт, а спустя четыре года он стал директором Бакинского завода холодильников и бытовых машин. В 36 лет Муталибов получил должность генерального директора Бакинского производственного объединения по выпуску холодильников и бытовых машин. «Мы ждали разгрома советского посольства. Митинги нарастали, лозунги были самые угрожающие» Конец 1960-х стал одним из самых сложных периодов в истории советско-китайских отношений. После... 23 февраля 14:33

Муталибов вступил в КПСС в 1963 году, но на свою первую партийную должность — второй секретарь Наримановского райкома партии Баку — был избран только в 1977 году. Два года спустя он стал министром местной промышленности АССР. В октябре 1982 года занял должности председателя Госплана АССР и заместителя председателя Совета Министров АССР.

Следующий карьерный скачок произошел в январе 1989 года — Муталибов стал председателем Совета министров АССР. Ровно год спустя — первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана.

В мае 1990 года Муталибова изберут первым президентом Азербайджанской ССР и в этом статусе он станет политиком всесоюзного масштаба, войдя в состав Политбюро ЦК КПСС.

Этот карьерный скачок дорого стоил Муталибову — его назначению предшествовали трагические события в азербайджанской столице, которые будут преследовать первого президента долгие годы.

«Черный январь»

3 января 1990 года в Баку прошли первые пикеты Народного фронта Азербайджана (НФА) — националистической организации, выступавшей за независимость республики и вставшей во главе национального движения. Из-за чего протестовал НФА? НФА была создана в июле 1989 года на фоне карабахского конфликта и перестройки в Советском Союзе. Массовые митинги и пикеты января 1990 года, прошедшие в Баку и других городах, были организованы активистами организации, которые считали, что руководство Азербайджанской ССР не смогло обеспечить безопасность азербайджанского населения в Нагорном Карабахе. В эти же дни произошел раскол НФА: либерально настроенные его члены самоустранились, и власть... Читать дальше

События развивались стремительно — с каждым днем численность пикетов и митингов НФА росла. В городе начались стычки между азербайджанцами и армянами. Некоторые из них заканчивались летальным исходом для пострадавших. Ситуация выходила из под контроля властей. 12 января в бакинском аэропорту высадился советский десант. Через восемь дней они начали штурм города.

Вплоть до того момента Красная армия никогда не брала штурмом советский город в мирное время.

Согласно официальной версии, 20 января войска были введены в Баку для предотвращения там армянских погромов, якобы спровоцированных членами НФА.

В результате силовой акции, по данным азербайджанской республиканской комиссии по расследованию обстоятельств и причин трагических событий 20 января 1990 года, погибли 131, ещё 744 человека были ранены. Подавляющее большинство — этнические азербайджанцы.

Партийное руководство Азербайджанской ССР планировало просить помощи у Москвы с целью нормализации обстановки еще в декабре 1989 года. Эту инициативу поддерживал и сам Муталибов.

«У нас не было собственных внутренних войск МВД, экипированных шлемами и дубинками. Они подчинялись только приказам из Москвы. Мы попросили Министерство внутренних дел и Совет Министров прислать войска, иначе могла бы случиться большая беда», — вспоминал он.

Неизвестно, повлияла ли эта позиция политика на отношение к нему в Москве. Но после того, как во время январских событий из Баку бежал первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Абдурахман Везиров, на его место было решено назначить именно Муталибова. «Мы мечтали умереть здесь» Почти год в Карабахе сохраняется новый статус-кво. После возвращения контроля над утраченными... 18 октября 18:24

Когда в 1994 году Генпрокуратура уже независимого Азербайджана назовет виновных в трагедии, Муталибов будет в их числе. Но до того момента он успеет поучаствовать в других трагичных событиях азербайджанской истории.

Президент военного времени

Бывший высокопоставленный советский чиновник, Муталибов был избран первым президентом независимого Азербайджана в 1991 году. На безальтернативных выборах он получил колоссальную поддержку избирателей – 98,5% голосов.

Единственный соперник Муталибова — лидер социал-демократов Зардушт Ализаде — отказался от участия в выборах за неделю до голосования.

Президентство Муталибова охарактеризовалось резким обострением ситуации в зоне карабахского конфликта. 2 сентября 1991 года карабахские армяне провозгласили создание Нагорно-Карабахской Республики. Через два месяца Верховный Совет Азербайджана принял постановление о ликвидации автономии НКАО. Армяне, в свою очередь, провели 10 декабря референдум о независимости, однако азербайджанское население Нагорного Карабаха проигнорировало процедуру.

К этому времени конфликт начал перерастать в военное противостояние. В связи с этим активисты НФА потребовали отставки Муталибова. Он этого не сделал.

Спустя несколько дней, в ночь на 26 февраля, армянские войска взяли город Ходжалы. Операция, осуществленная при помощи некоторых военнослужащих 366-го гвардейского мотострелкового полка Объединённых сил СНГ, вошла в историю как «Ходжалинская резня».

В результате этих событий погибли сотни азербайджанцев. Ситуация обернулась гуманитарной катастрофой.

Падение Ходжалы спровоцировало политический кризис в Азербайджане. 6 марта 1992 года после серии неудач азербайджанской армии в Нагорном Карабахе и под давлением НФА Муталибов все же подал в отставку. «Еврочиновники хотят немедленного решения». Киев и Тбилиси попросились в ЕС Обострение ситуации вокруг Украины запустило волну обсуждений возможного ускоренного расширения Евросоюза... 03 марта 21:39

В будущем он последовательно будет обвинять в трагедии политических оппонентов. Политик возложил ответственность за «резню» на некие силы в самом Азербайджане, добивающиеся его отставки, имея ввиду НФА. По его словам, трагедии в Ходжалы не произошло бы, если ему не мешали бы силы, ведущие с ним борьбу за власть.

Жизнь в изгнании

Через некоторое время первый президент попытался восстановиться в должности. 14 мая 1992 года на сессии Верховного Совета за восстановление Аяза Муталибова в качестве главы государства проголосовали 219 из 250 присутствующих в зале депутатов. В тот же день Муталибов ввёл в Баку чрезвычайное положение и комендантский час.

Эти действия спровоцировали массовый митинг сторонников оппозиции у здания НФА. Утром 15 мая руководство «Фронта» выдвинуло Муталибову ультиматум с требованием добровольно уйти до 15.00 с поста президента. Вскоре оппозиция начала марш к президентской резиденции, попутно захватывая административные здания в городе.

К вечеру оппозиция заняла президентский дворец, но главы государства там не оказалось. Муталибов успел покинуть страну.

Новые власти Азербайджана обвинили его в попытке государственного переворота, тем самым заблокировав ему возможность возвращения на родину. «Европа сама отгораживается от Москвы». Стоит ли переносить столицу в Азию Предприниматель Олег Дерипаска предложил на фоне разрыва многих связей с Европой сделать ставку... 05 марта 00:05

Бывший президент же нашел приют в Москве, но и в этом городе его жизнь не была спокойной — его дважды арестовывали. Предположительно, из-за того, что в 90-е его персона становилась предметом торга между Российской Федерацией и Азербайджаном.

Когда его арестовали во второй раз, в 1996 году, в прессе активно ходили слухи о покровительстве азербайджанских властей чеченским боевикам, и Москва искала способы найти точки влияния на Баку, с помощью которых можно было бы пресечь трафик экстремистов с территории Азербайджана в Дагестан.

В конечном итоге Муталибова неизменно отпускали, а Азербайджан, запрашивавший выдачу своего экс-президента получал от России отказ «ввиду недостаточности материалов обвинения в инкриминируемых ему преступлениях».

В 2003 году Муталибов пытался вернуться в азербайджанскую политику через очередные президентские выборы, однако его к участию в них не допустили, обнаружив в его паспорте российскую прописку в одном из сел Владимирской области. Однако он продолжал пытаться оказывать влияние на азербайджанскую политику, оставаясь одним из лидеров Социал-демократической партии.

Муталибов смог вернуться в Азербайджан лишь в 2012 году, спустя несколько недель после заявления об окончательном уходе из политики. Повод для возвращения был печальный: экс-президент ехал хоронить своего 49-летнего сына, который скончался от рака. «Слишком мягок с Россией»: сможет ли Макрон остаться на второй срок Президент Франции Эммануэль Макрон начал предвыборную кампанию по избранию на второй президентский... 04 марта 09:56

На родине все дела в его отношении были закрыты, а парламент Азербайджана принял закон «Об обеспечении бывшего президента и членов его семьи», наделяющий экс-президента иммунитетом от уголовного преследования, а также назначающий ему пожизненную пенсию в размере 50 процентов от зарплаты действующего президента.

Сейчас Муталибов редко общается с прессой, но когда делает это, неизменно высказывает поддержку и одобрение политики президента Ильхама Алиева, сделавшего возможным его возвращение.

В одном из последних интервью, оценивая свою политическую карьеру, Муталибов корил себя за недостаточную жесткость: