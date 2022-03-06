Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
На Урале сочли введенные санкции против России мягче заявленных 09:40
Сборная российских паралимпийцев сегодня прибудет в Москву 09:37
Две передачи Ничушкина не помогли «Колорадо» в матче... 09:27
В Финляндии рассказали о негативном эффекте антироссийских... 09:23
Минобороны Белоруссии заявило об отсутствии десантников... 09:17
Стало известно, когда пройдут Игры для российских паралимпийцев 09:11
Зеленский провел переговоры с Илоном Маском 09:05
Москвичам рассказали о погоде на 8 Марта 08:59
Сорокин отбил атаки «Сент-Луиса» и стал второй звездой матча 08:58
В ДНР заявили об открытии гуманитарных коридоров в Мариуполе... 08:46
Политика

Спецоперация на Украине. День одиннадцатый

Одиннадцатый день российской военной спецоперации на Украине. Онлайн-трансляция

Слушать
Остановить
close
100%
Сергей Бобылев/ТАСС
Военная спецоперация ВС России на Украине началась одиннадцать дней назад. «Газета.Ru» круглые сутки освещает ход текущих событий. С утра 6 марта карты российских банков больше не поддерживают платежные системы MasterCard и VISA для международных платежей (но российские карточки будут работать в самой стране). Британский премьер Джонсон разработал план по противодействию РФ, исключающий вмешательство Запада. Из Мариуполя по-прежнему не могут выйти мирные жители.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:50

Штаб обороны ДНР: по гуманитарному коридору из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район эвакуированы еще 8 человек.

close
100%
Местный житель во время эвакуации из Мариуполя, 24 февраля 2022 года

Местный житель во время эвакуации из Мариуполя, 24 февраля 2022 года

Sergei Grits/AP
9:45

Минобороны РФ показало кадры выдвижения подразделений ВДВ в Киевской области

9:35

❗️Банк России: трансграничные операции по картам Visa и MasterCard будут недоступны — это касается и оплаты покупок в интернет-магазинах из-за рубежа.

9:08

Wall Street Journal: США изучают сделку, по условиям которой Польша может предоставить Украине самолеты советской эпохи, взамен получив американские истребители F-16. Президент Украины Владимир Зеленский просил конгрессменов США о самолетах, если западные страны отказываются установить бесполетную зону над Украиной.

8:45

Washington Post: Пентагон и Госдепартамент рассматривают вариант создания украинского правительства в изгнании, если Владимир Зеленский и его приближенные покинут Украину

«Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай», — добавил источник WP (цитата по РИА «Новости»).

8:36

Национальная система платежных карт: россияне для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом могут оформить кобейджинговую карту «Мир-UnionPay», она работает в РФ и еще 180 странах

8:33

Гуманитарные коридоры будут вновь открыты в Мариуполе и Волновахе утром в воскресенье, заявил представитель НМ ДНР Эдуард Басурин

8:22

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что разработал план ответа на российскую военную спецоперацию — без прямого вовлечения Запада в конфликт

Сюда относятся:

> мобилизация международной гуманитарной коалиции для Украины > поддержка самообороны Украины > усиление экономического давления на РФ > предотвращение «ползучей нормализации» действий России на Украине > использование дипломатических путей к деэскалации — при условии участия законного правительства Украины > быстрый старт кампании по укреплению безопасности и устойчивости в Европе и Америке

close
100%
Ukrainian Presidential Press/Reuters
8:20

Центробанк РФ подчеркивает, что карты VISA и MasterCard российских банков продолжат работать в РФ.

Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны, отметил регулятор — ТАСС

Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту.

8:16

Источник ТАСС: Украина обращалась к иностранным компаниям за помощью в создании предприятий по обогащению урана

Одновременно с этим со ссылкой на источник данную информацию передали «Интерфакс» и РИА «Новости»

8:12

В пресс-службе MasterCard отметили, что решение приостановить сетевые операции было принято из-за санкций против России.

В релизе компании отметили, что выпущенные на территории России карты MasterCard не будут работать, а выпущенные за пределами страны не будут поддерживаться в торговых точках и банкоматах РФ. В компании добавили, что MasterCard планирует возобновить операции, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».

В VISA заявили, что все транзакции, инициированные их картами, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны.

close
100%
Mark Lennihan/AP
8:11

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем нашу онлайн-трансляцию.

Сегодня утром платежные системы MasterCard и VISA объявили о прекращении поддержки своих карт в России. Это не коснется напрямую карточек, выпущенных российскими банками — они продолжат работать на территории РФ. Однако за рубежом расплатиться ими будет «временно невозможно». Кроме того, держатели карт российских банков с этими системами не смогут снять деньги за границей.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+