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Политика

Ипотечные каникулы, ОСАГО и мораторий на проверки бизнеса. Что входит в антикризисный план

Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

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Владимир Путин

Владимир Путин

Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки экономики и граждан России в условиях международных санкций. Правительство, разработавшее документ, предложило длинный список возможных шагов — от запрета на вывоз лекарств до возможности менять условия контрактов госзакупок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, закон расширяет возможности федерального правительства, Центробанка и региональных властей. Речь идет о праве индексировать пенсии, определять особенности исчисления и установления МРОТ и прожиточного минимума, продлевать сроки уплаты страховых взносов, а также изменять существенные условия контрактов при госзакупках. Банк России наделили правом оперативно корректировать пределы тарифного коридора по ОСАГО.

Жители России, а также представители малого и среднего бизнеса получают право на кредитные каникулы, если заем был взят до 1 марта. Они могут обратиться с просьбой к кредитору отсрочить платежи или уменьшить их размер в период до 30 сентября.

Банк пойдет навстречу тем заемщикам, чьи доходы упали более чем на 30%, а размер их кредита не превышает предельного уровня, установленного правительством.

Центробанк получил право пересматривать тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев автомобилей, не привязываясь к дате их последней корректировки. Ранее тарифный коридор можно было менять только раз в год.

ЦБ также сможет ограничивать финансовым организациям операции и сделки на срок не более полугода.

Расширены полномочия правительства в сфере пенсий и соцвыплат:

▪️ кабмин сможет назначать размер социальной доплаты к пенсии выше установленного законом уровня;

▪️ индексировать социальные пенсии и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии;

▪️ определять особенности исчисления минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума;

▪️ устанавливать особенности правового регулирования в сфере оказания социальной помощи.

Кроме того, отменены плановые проверки в рамках поддержки малого и среднего бизнеса:

▪️ плановые проверки таких предприятий не будут проводиться до 31 декабря 2022 года;

▪️ проверки организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и имеющих государственную аккредитацию, не будут осуществляться до 31 декабря 2024 года.

Также вносятся изменения в сфере производства и закупки лекарств:

▪️ максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту увеличена с 1 млн до 1,5 млн рублей;

▪️ не имеющие российского аналога лекарства можно закупать у единственного поставщика, если страна этого производителя не вводила санкции против России;

▪️ медицинские организации получают право закупать лекарства в упрощенном порядке;

▪️ правительство сможет устанавливать особенности лицензирования фармацевтической деятельности.

Правительство также получило право корректировать правила приема в российские вузы для тех, кто обучался за границей и был вынужден вернуться в страну «в связи с недружественными действиями иностранных государств». Кабмин также сможет принимать решению по вопросам признания иностранных дипломов и результатов экзаменов. Кроме того, упрощены процедуры по изменению проектно-сметной документации (ПСД) и разрешительных документов в строительной сфере, особенностей применения неустойки для дольщиков и включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов (если срок сдачи нарушен более чем на полгода).

Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект 4 марта. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов при рассмотрении документа отмечал, что «это не последняя волна нормативных изменений». «Мы на следующей неделе запустим вторую волну изменений, которая тоже сейчас находится в проработке, которая чуть дальше по горизонту», — пояснял он.

Накануне правительство сообщило о возобновлении программы господдержки системообразующих организаций, действовавшей в 2020 году в качестве антикризисной меры. Для участников программы будут доступны госгарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых, а также субсидии на возмещение затрат.

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