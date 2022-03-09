Военная спецоперация на Украине. День четырнадцатый

Китайские компании могут столкнуться с жесткими мерами США в случае отказа соблюдать антироссийские санкции, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра торговли США Джины Раймондо газете The New York Times.
Более 40 человек смогли покинуть Мариуполь за минувшие сутки, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Правительство Великобритании объявило о введении запрета на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий из-за начатой Москвой спецоперации на Украине, говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.
Кроме того, британским страховщикам будет запрещено предоставлять услуги российским контрагентам в указанных секторах экономики. При этом в Форин оффисе отметили, что также «аннулируется покрытие существующих полисов», в результате чего страховые компании Великобритании «не будут иметь возможность» выплачивать компенсации по уже заключенным контрактам.
⚡️ Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков:
▪️ В распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины. Они подтверждают скрытую подготовку Киевом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года;
▪️ Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года;
▪️ Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины;
▪️ В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступления в зоне так называемой «операции объединенных сил» на Донбассе;
▪️ Пять абзацев 4 пункта посвящены вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации;
▪️ Пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения «боевых специальных задач» нацгвардейцев, показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования;
▪️ Все мероприятия боевого слаживания предписано завершить до 28 февраля;
▪️ Специальная военная операция российских вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику.
⚡️ Работу гумкоридора Сумы — Полтава продлили, сообщили власти Сумской области — РИА «Новости».
Он будет действовать 9 марта с 10:00 до 22:00 по московскому времени.
Россия исходит из того, что переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на форуме в Анталье состоятся, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Власти Киргизии эвакуировали с территории Украины 91 гражданина республики, сообщило киргизское внешнеполитическое ведомство — ТАСС.
«Через Венгрию в Кыргызстан вывезен 91 гражданин», — говорится в сообщении. В «безопасные места» на территории сопредельных с Украиной стран, в том числе в Словакию, Румынию, Молдавию и Турцию, доставлены еще 420 киргизских граждан, добавили в МИД республики.
Кроме того, в Варшаву из Бишкека выехали два сотрудника департамента консульской службы министерства «в целях организации эвакуации граждан Кыргызстана, выехавших с территории Украины».
Япония не исключает выхода из нефтегазовых проектов на Сахалине в связи с ситуацией вокруг Украины и продолжающейся спецоперацией РФ, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда — ТАСС.
По его словам, Япония в целом хотела бы сохранить свое участие в этих проектах, но не исключает, что с российской стороны последует требование их покинуть.
Украинские военные 13 раз обстреляли семь населенных пунктов в Луганской народной республике, повредив при это три дома в населенном пункте Кировск, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.