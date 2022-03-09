«Это ключевой момент». Тирасполь просит Кишинев идти в ЕС без Приднестровья

Брюссель начал рассмотрение заявок Тбилиси, Кишинева и Киева на вступление в Евросоюз — все три страны запросили ускорения процедуры присоединения к объединению на фоне запуска спецоперации России на Украине. Как ожидается, заявления этих государств будут изучены по отдельности. При этом евроинтеграционным устремлениям Молдавии мешает приднестровский вопрос — в Тирасполе уже раскритиковали решение молдавских властей подать заявку в ЕС без урегулирования ситуации. Будет ли Брюссель решать проблему статуса Приднестровья — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз активно готовится к очередному саммиту стран-членов объединения, который должен пройти в Париже с 10 по 11 марта. Как заявляют в Брюсселе, одним из ключевых вопросов встречи станет возможное расширение блока за счет включения в его состав Украины, где настаивают на ускорении процессов по евроинтеграции республики.

Параллельно идут такие же заявки со стороны Грузии и Молдавии — обращения всех трех государств Евросоюз будет рассматривать по отдельности. При этом ускорения процедур по вступлению в ЕС власти этих стран потребовали на фоне запуска спецоперации России на Украине, начатой в ответ на просьбу о помощи со стороны ДНР и ЛНР.

Позиция Брюсселя по приему постсоветских республик в ЕС неоднозначна. Целый ряд государств поддерживают их европейские устремления, но выносят на первый план необходимость урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, внутренняя ситуация в Грузии и Молдавии также оставляет желать лучшего. В частности, Кишиневу в плане евроинтеграции мешает сохранение приднестровской проблемы.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Собственно, власти непризнанного Приднестровья заявили, что заявка Молдавии на членство в ЕС — геополитическое решение, которое кардинально меняет обстоятельства окончательного урегулирования молдавско-приднестровских отношений.

«Подача Республикой Молдова заявки на вступление в ЕC в условиях многолетнего неурегулированного конфликта между Приднестровьем и Молдовой, без учета мнения и вне рамок консультаций с приднестровской стороной, при полном игнорировании обсуждения данного вопроса в существующих переговорных форматах, включая международную площадку «Постоянного совещания…»,

ставит окончательную точку в процессе урегулирования, требующую срочного международно-правового оформления», — говорится в заявлении МИД Приднестровья.

По мнению ведомства, своим решением Кишинев фактически отказывается от диалога с Приднестровьем по параметрам совместного сосуществования. Более того, в Тирасполе фиксируют общее кризисное состояние вокруг переговорного процесса и опасаются передачи суверенитета Молдавии наднациональным органам в Брюсселе. Как женщины запустили Февральскую революцию и управляли в СССР Для России 8 марта — особенный день. Именно в эту дату 105 лет назад антивоенная... 08 марта 17:21

«В сложившихся новых обстоятельствах, в том числе созданных действиями руководства Молдовы, призываем молдавскую сторону приступить к диалогу с Приднестровьем с целью окончательного цивилизованного урегулирования взаимоотношений на основе мирного добрососедского существования двух независимых государств путем подписания всеобъемлющего межгосударственного договора», — подчеркнули в ведомстве.

Станет ли ЕС решать проблему Приднестровья

Реакция Тирасполя на заявку Молдавии в ЕС не ограничилась заявлениями и призывами к урегулированию ситуации, а также состояла в обращении в ОНН, ОБСЕ и в целом к мировому сообществу с просьбой признать существование республики, обеспечить права приднестровского народа на самоопределение и установить дипотношения с Приднестровьем.

Сможет ли активизация евроинтеграционных усилий как-то помочь разрешить 32-летний конфликт республики с молдавскими властями — пока неизвестно. Член парламентской комиссии по внешней политике и международным связям парламента непризнанного Приднестровья Андрей Сафонов считает, что все зависит от дальнейших шагов Молдавии.

«Приднестровье уже не раз заявляло, что является государством, которое нацелено на евразийскую интеграцию. Однако власти Молдовы говорят, что по мере сближения страны с ЕС, ей придется выйти из Содружества независимых государств (СНГ).

Это ключевой момент, поскольку в таких условиях политический диалог Кишинева с Тирасполем затруднится, а то и попадет под угрозу полного разрыва — потому что Приднестровье из пространства СНГ, даже в статусе непризнанного государства, ни в коем случае не выйдет. Поэтому судьба диалога тут зависит от дальнейших шагов молдавских властей», — указал эксперт.

В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что ЕС и Молдавия вряд ли будут как-то решать приднестровский вопрос на фоне рассмотрения заявки Кишинева. «На Балтийском море все станут нашими противниками, если Финляндия войдет в НАТО» На фоне российской военной спецоперации на Украине в Финляндии активизировалась дискуссия... 07 марта 09:56

«По сути, если Молдавия войдет в состав Евросоюза, то Приднестровье де-юре также войдет в объединение. Сложно представить, что это приведет к урегулированию ситуации вокруг республики. Вряд ли Приднестровье согласится присоединиться к ЕС, ему будет предоставлен какой-то особый статус или оно будет признано в качестве независимого государства со стороны России. В итоге, если ЕС будет рассматривать заявку Молдавии, то сделает это с Приднестровьем — ситуация изменится только если стороны это признают. Пока Брюссель не видит в Тирасполе субъект, который может выражать собственное мнение», — пояснил эксперт.

Приднестровье в соответствии с молдавским законодательством не имеет официального статуса большего чем криптоавтономия, продолжил Брутер, то есть его право на автономию признано, а вот контуры такой автономии отсутствуют.

«Поэтому у Приднестровья, по молдавскому закону, нет никаких прав на формирование внешней политики.

И, соответственно, никакого права, в том числе по законам Евросоюза, на наделение Тирасполя особым статусом в связи с заявкой Молдавии в ЕС не существует — так что и рассматривать все это в Брюсселе никто не будет», — отметил эксперт.

Что будет с молдавско-приднестровским диалогом

При этом на данный момент в Кишиневе никак не отреагировали на призыв Тирасполя к окончательному закрытию вопроса со статусом республики. Более того, в последнее время переговоры сторон в целом идут без особых подвижек по главному вопросу — признанию независимости ПМР (Приднестровской Молдавской Республики).

«Что касается урегулирования ситуации, то на данный момент Молдавия не собирается предоставлять Приднестровью какой-либо официальный статус — и речи об этом даже не идет.

Все остальное обсуждается в пределах формата «5+2», в том числе гуманитарные и миротворческие вопросы, но эти моменты к статусу Приднестровья отношения не имеют», — считает Владимир Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований. Жертва войны и протестов: как первый президент Азербайджана потерял свой пост История первого президента Азербайджана Аяза Муталибова полна противоречий и трагизма: приведя страну... 06 марта 23:53

В то же время Андрей Сафонов из комиссии по внешней политике приднестровского парламента указал, что вряд ли сейчас Тирасполь заинтересован в подписании каких-либо соглашений, который могут установить кишиневскую власть над Приднестровьем.

«Карта мира необратимо меняется и возвращаться к той ситуации, которая была 32 года назад во время политико-территориального раскола тогдашней Молдавской ССР, оснований нет. Политическая независимость Приднестровья сохранится, учитывая, что все эти годы государственные институты сторон развивались своим путем. При этом такая ситуация совсем не мешает культурным контактам, экономическому взаимодействию и вообще нормальному проживанию друг с другом», — заключил эксперт.