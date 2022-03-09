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Политика

Белорусский банковский сектор, 160 россиян и криптовалюты. ЕС ввел новые санкции

Евросоюз решил ввести санкции против 14 российских бизнесменов и 146 сенаторов

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Johanna Geron/Pool/Reuters
Евросоюз согласовал новые антироссийские санкции – на этот раз против 14 крупных бизнесменов из ключевых секторов российской экономики, а также 146 сенаторов, голосовавших за признание республик Донбасса. Также принят новый пакет рестрикций против Белоруссии: банки республики отключат от SWIFT, листинг акций белорусских госпредприятий на европейских торговых площадках будет запрещен, а приток финансовых средств из страны в ЕС ограничен. Меры призваны убрать лазейки для обхода антироссийских санкций через Белоруссию.

Страны-члены Евросоюза приняли новый пакет санкций против России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине. Под рестрикции, в частности, попали 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей и 146 членов Совета Федерации.

Новые ограничения добавлены в уже существующий Регламент ЕС об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Белоруссии и Регламент о действиях России, дестабилизирующих ситуацию на Украине.

«Поправки обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Белоруссии и помогут еще более эффективно обеспечить невозможность обхода российских санкций, в том числе через Белоруссию», – говорится в заявлении Еврокомиссии.

Евросоюз «един в своей солидарности с Украиной» и будет продолжать поддерживать Киев и украинцев, в том числе посредством дополнительной политической, финансовой и гуманитарной поддержки, подчеркнули в ЕС.

Санкции против РФ

В черный список включены 160 граждан России «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Речь идет о 14 «олигархах и известных бизнесменах», работающих в ключевых секторах российской экономики, в том числе в металлургии, сельскохозяйственной, фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой отраслях. Ограничения также вводятся и против членов их семей. Конкретных фамилий в заявлении не приводится.

Кроме того, под санкции попали 146 членов Совета Федерации, голосовавшие за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Д/ЛНР.

Как отмечается на сайте ЕК, ограничительные меры теперь применяются в общей сложности к 862 российским физлицам и 53 юрлицам.

Евросоюз также ввел ограничения на экспорт радиокоммуникационных технологий в Россию и внес «Российский морской регистр судоходства» в список государственных организаций, на которые распространяются финансовые ограничения.

Рестрикции затронут и криптовалютные активы. «ЕС подтвердил общее понимание того, что ссуды и кредиты могут быть предоставлены любыми способами, включая криптоактивы, а также дополнительно уточнил понятие «переводных ценных бумаг», чтобы четко отразить криптоактивы и, таким образом, обеспечить надлежащее выполнение установленных ограничений», — говорится в заявлении.

Санкции против Белоруссии

Часть ограничений, принятых в отношении Минска, дублирует меры, ранее принятые против Москвы.

Евросоюз ограничил предоставление услуг SWIFT Белагропромбанку, Банку Дабрабыт и Банку развития Республики Беларусь, а также их белорусским дочерним компаниям. Кроме того, запрещены операции с ЦБ Белоруссии, связанные с управлением резервами или активами, а также предоставление государственного финансирования для торговли и инвестиций.

ЕС также запретил листинг акций белорусских государственных предприятий на своих торговых площадках. Решение вступит в силу с 12 апреля 2022 года.

Резиденты Белоруссии не смогут иметь счета на сумму более €100 тыс. в европейских банках, запрещен также ввоз евро в страну. Продажа ценных бумаг, номинированных в евро, белорусским клиентам ограничена.

В следующий вторник, 15 марта, новый пакет санкций против России, как ожидается, должна ввести и вышедшая из Евросоюза Великобритания. Поправки, в частности, упростят процедуру ареста недвижимости, которая могла быть приобретена на территории Соединенного Королевства, а также расширят черный список еще на пару сотен человек.

Россия возглавляет рейтинг стран с самым большим количеством наложенных на нее санкций, составляемый сервисом Castellum.AI. Только с 22 февраля против Москвы ввели 2778 новых ограничительных мер.

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