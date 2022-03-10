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Политика

«Не надо навязывать им свою любовь»: Россия уходит из Совета Европы

Эксперты оценили последствия от выхода России из Совета Европы

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Global Look Press via ZUMA Press
МИД России отказался от участия в Совете Европы. Ранее права Кремля на представительство в организации были приостановлены. И хотя российская сторона все еще остается членом организации и участником соответствующих конвенций, включая Европейскую конвенцию по правам человека, нельзя сказать наверняка, с какими еще ограничениями в скором времени может столкнуться Москва. «Газета.Ru» разбиралась, в чем были плюсы членства в Совете Европы, чего страна может лишиться, и каких последствий стоит ожидать.

Российская Федерация больше не будет участвовать в Совете Европы (СЕ), который, по словам российского МИД, превратился в «очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования».

«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России»,

— говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, возложившего всю вину за происходящее на членов НАТО и «послушно следующими за ними» страны.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал приостановку членства России в Совете Европы «поводом хлопнуть дверью» и допустил возвращение смертной казни. В то же время ряд политиков и общественных деятелей, включая Татьяну Москалькову и Валерия Фадеева, поспешили заверить, что скорого возвращения «высшей меры» ждать не стоит.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что после выхода РФ из Совета Европы россияне также потеряют право на обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). С его трактовкой согласился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов», — заявил Песков.

Однако с юридической точки зрения не все так однозначно.

Последствия аварийного выхода

Благодаря членству в Совете Европы, российское законодательство претерпело ряд изменений, которые позволили говорить о либерализации во многих сферах жизни. Так, Москва ратифицировала Европейскую конвенцию о предупреждении пыток, Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, Европейскую хартию местного самоуправления, а также вернула собственность религиозных организаций в их распоряжение.

Помимо этого, Россия и СЕ осуществляли ряд совместных проектов в области образования, развития бизнеса и защиты прав человека. По состоянию на сегодняшний день, последним совместным проектом является программа Совета Европы HELP, предназначенная для повышения квалификации государственных служащих в сфере прав человека. Согласно официальному сайту,

проект стал ответом на запрос со стороны российских органов государственной власти, активно сотрудничающих с Советом Европы с целью исполнения решений ЕСПЧ и реализации стандартов в области прав человека на национальном уровне.

Среди других направлений сотрудничества — предупреждение пыток, борьба с расизмом, охрана социальных прав, защита меньшинств и борьба с коррупцией.

Как пишет в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков, по российскому законодательству, для выхода из Совета Европы российский парламент должен принять федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, т.е. отменить закон «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» от 30 марта 1998 года.

После того, как закон примет Госдума, одобрит Совет Федерации и подпишет президент, денонсация вступает в силу, добавил Чиков. «Согласно Уставу Совета Европы, в таком случае государство перестает быть его членом с 1 января следующего года», — написал он.

С данной трактовкой согласился доктор юридических наук, профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин, который также отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что выход России из Совета должен сопровождаться соответствующими процедурами о денонсации.

«Это будет отдельный закон, который принимает парламент. Фактически он сигнализирует о выходе из всех структур и механизмов Совета Европы», — обратил внимание Лабин.

Отвечая на вопрос о последствиях выхода России из Совета, Лабин подчеркнул, что это может спровоцировать цепную реакцию в международном сообществе.

«Потери будут обоюдными. Пострадает реализация совместных проектов. Если у некоторых государств-членов Совета есть серьезные претензии к организации — самое время обратить на них внимание и разрешить эти противоречия.

В противном случае эти государства также начнут уповать на несправедливость, что может привести к распаду системы международных отношений», — сказал он.

Европейские парламентарии, в свою очередь, также могут инициировать формальный выход России из организации. В соответствии с 8 статьей устава Совета Европы, любой член организации, серьезно нарушивший статью 3 Устава (об уважении к верховенству права и фундаментальным свободам), может быть наказан путем «приостановления представительства в Комитете министров Совета Европы. Далее Комитет может попросить страну выйти из Совета Европы и рассмотреть ее исключение из организации.

Бывший заместитель генсека ООН, экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе допускает, что серьезных последствий от выхода России из СЕ ждать не стоит, поскольку организация в принципе относилась к Москве «недружелюбно».

«Значит, больше не будем платить лишние взносы и тратить деньги на существование организации, которая выступает против России. Мы платили один из самых крупных взносов — это абсурд! Считаю, что в международных организациях надо участвовать только тогда, когда членство в них конвертируется в политические или экономические выгоды. Они не хотят вести с нами диалог. И не надо навязывать им свою любовь», — отметил Орджоникидзе.

Эпоха трансформаций

Дмитрий Лабин считает, что возможный выход России из Совета Европы также сигнализирует о возможной трансформации всей системы международного права.

«Задача МИД — давать определенные сигналы. Мы знаем, что ни одна организация не может оставаться в неизменном виде. Какие-то институты, которые сыграли огромную роль в прошлом, сегодня находятся на пороге трансформации, которая будет включать в себя переустройство правового порядка, — отметил он. — Уверен, что международное право не может прекратиться. Оно будет отображать реалии, которые в данный момент времени присутствуют в нашей жизни».

Лабин также выразил надежду, что западные страны также подойдут ответственно к потенциальным изменениям в международном праве, чтобы обеспечить «прогрессивное развитие международно-правовой системы.

«Если этот сигнал будет воспринят, то сторонам придется вернуться к диалогу — иначе никак нельзя. Необходимо вывести организацию на более совершенный уровень. Должна произойти серьезная переоценка», — резюмировал он.

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