Создадим отечественные сети быстрого питания. Как Москва защитит бизнес и горожан

Приоритетные меры

Как сообщается на сайте Собянина, в последние дни городские власти контактируют с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей. Во время этого диалога выявили проблемы и сложности, с которыми сталкивается московский бизнес в условиях растущего санкционного давления.

«По нашему мнению, ключевыми задачами городских властей являются: сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций – поставщиков необходимых гражданам товаров и услуг, импортозамещение – локализация в Москве максимального количества производителей товаров и услуг, социальная поддержка жителей нашего города», — приводятся на сайте слова Собянина.

Сохранение рабочих мест

Согласно информации градоначальника, правительство Российской Федерации и Центральный банк разрабатывают программы субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование прежних обязательств, пополнение оборотных средств и выплату заработной платы – при условии встречных обязательств бизнеса сохранить рабочие места.

«Я поручил Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы оказывать максимальное содействие городским предприятиям, желающим принять участие в этих федеральных программах. Мы сделаем все необходимое, чтобы заявки на получение кредитов одобрялись максимально лояльно и оперативно», — заявил мэр. Собянин рассказал о мерах по стимулированию импортозамещения в производстве и услугах Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил , что столица примет активное участие в реализации федеральных... 10 марта 18:47

По его словам, на решение этих задач городской бюджет выделит 7 миллиардов рублей.

Обеспечение работы предприятий и организаций

Для того, чтобы стабилизировать работу бизнеса в условиях неопределенности, власти планируют предоставить пострадавшим предприятиям и организациям отсрочку до 6 месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности.

Кроме того, на 2022 год будет установлен мораторий на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда, включая предприятия, расположенные в ОЭЗ «Технополис «Москва».

Также было решено сократить сроки получения постоянных и упростить порядок получения временных пропусков на въезд грузового транспорта. Предполагается, что эта мера позволит не допускать перебоев в поставках продукции, сырья и комплектующих.

Городские власти решили ускорить и контрактацию и увеличить авансирование по городскому заказу до 70%, а также пересмотреть стоимость контрактов в случае обоснованного изменения цен из-за удорожания материалов и снижения курса рубля. Ожидается, что эта мера поддержит существующих и потенциальных поставщиков продукции для государственных нужд.

Импортозамещение

Собянин подчеркнул, что правительство Москвы располагает большим опытом привлечения инвесторов в создание предприятий в обмен на гарантированные закупки продукции для государственных нужд.

«За последние годы мы заключили многомиллиардные контракты на строительство заводов по производству лекарств, медицинской техники и детского питания. Ряд новых заводов уже введен в эксплуатацию, продукция поставляется в городские больницы и на молочные кухни», — рассказал мэр. Собянин представил основные дорожные проекты Москвы на 2022 год Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге , что в текущем году в городе планируется... 14 февраля 10:10

Основываясь на этом опыте, градоначальник поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд.

«Для повышения привлекательности этих проектов земельные участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 1 рубль», — отметил Собянин.

Кроме того, совместно с Корпорацией «МСП» власти запустят программу льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого и среднего бизнеса, занимающимся импортозамещением в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Компаниям также выдадут гранты на эти цели.

Как сообщает «Интерфакс», мэр пообещал, что чиновники попросят устроить в новые заведения сотрудников, которые работали в закрывающихся McDonald's. Он добавил, что мэрия будет так же поступать и с другими предприятиями, которые захотят закрыться. Собянин также убежден, что закрывшиеся в Москве около 250 точек сети McDonald's могут заменить российские сети.

«Выделим 500 миллионов рублей на льготное кредитование проектов по созданию отечественных сетей быстрого питания — эта мера призвана заполнить нишу, которую освобождают зарубежные сети», — приводятся на сайте мэра слова Собянина. В Москве отменили QR-коды Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, с 3 марта отменяющий использование QR-кодов в городе... 03 марта 09:17

Он добавил, что Москва примет самое активное участие в реализации федеральных программ импортозамещения.

Социальная поддержка

Градоначальник отметил, что в наиболее уязвимом положении оказались работники иностранных предприятий, собственники которых приняли решение присоединиться к санкциям против России.

«Правительство Москвы создает специальный Кадровый центр, который будет напрямую работать с крупными работодателями. Задачей центра станет сохранение трудовых коллективов пострадавших предприятий. А если по объективным причинам это окажется невозможным – организованный трансферт работников на предприятия, испытывающие потребность в дополнительном персонале», — рассказал Собянин.

Кроме того, он поручил подготовить предложения по переквалификации уволенных работников предприятий.