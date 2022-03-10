«Мы открыты для партнеров». Путин обсудил санкции с кабинетом министров

Президент России Владимир Путин провел совещание с кабинетом министров. На встрече обсудили растущее санкционное давление на страну, а также действия, которые предпримет РФ для сохранения стабильности экономики.

Под давлением санкций

На заседании Путин отметил, что США сейчас пытаются подписывать контракты по энергоресурсам и с Ираном, и с Венесуэлой, против которых Соединенные Штаты сами ранее вводили санкции.

«То же самое будет и в отношениях с нашей страной. И в этом я нисколько не сомневаюсь», — сказал президент.

Он также рассказал о призывах стран, которые ранее ввели санкции против России, к своим гражданам «одеваться потеплее». При этом в сложившейся ситуации они винят Россию. По мнению Путина, это выглядит странно.

«Это очень странно все выглядит, тем более что мы-то все свои обязательства выполняем. Еще раз подчеркну, мы выполняем все свои обязательства в области поставки энергоресурсов», — заявил российский лидер.

Он уверен, что Россия совместно с не признающими санкции Запада партнерами найдет решения по всем проблемам. Путин: российский рынок открыт для работы со всеми партнерами Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия не... 10 марта 21:58

«Мы об этом многократно раньше говорили. Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, именно партнерами, которые сами этого хотят», — подчеркнул Путин.

По его словам, нельзя допустить ущерба для локальных российских поставщиков на фоне уходящих с российского рынка иностранных компаний и введения внешнего управления.

«Права тех иностранных наших инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства — здесь нужно действовать решительно. <...> Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — заявил президент.

Глава государства также подчеркнул, что легальных рыночных инструментов достаточно, и поручил не допускать «никакого произвола».

Цены на продовольствие и удобрения

Путин рассказал, что прогноз на урожай в этом году хороший, а экспортный потенциал сохраняется, как и заинтересованность зарубежных партнеров.

«Знаю, что планы на урожай, виды на урожай в целом прогноз хороший. Уверен, что так оно и будет. Наши сельхозпроизводители умеют работать и в последние годы доказали это многократно. У нас сохраняется и хороший экспортный потенциал. Мы с вами знаем наших партнеров, они проявляют заинтересованность в поддержании контактов», — сказал Путин.

Он отметил, что без участия России некоторым странам будет трудно решить вопрос с продуктами питания.

Президент уверен, что необходимо обеспечить нужный объем удобрений на российском рынке для того, чтобы не повысились цены на продовольствие. По его словам, рост цен на удобрения в РФ приведет к увеличению стоимости конечного продукта, а именно продуктов питания.

«Мы ни в коем случае не должны допустить ничего подобного на нашем продовольственном рынке, поэтому, прежде всего, нужно обеспечить необходимый объем удобрений на рынке нашим сельхозпроизводителям», — подчеркнул Путин. Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят из РФ Президент РФ Владимир Путин потребовал решительно действовать в ответ на закрытие предприятий... 10 марта 21:58

Ситуация с ценами на минеральные удобрения на мировом рынке и до введения санкций в отношении РФ была сложная, отметил президент. Он уточнил, что цены вырастут еще сильнее, если западные страны продолжат создавать проблемы для поставок российской продукции.

«Удобрения, чрезвычайно острая ситуация складывается в мире. Еще до всяких событий, связанных с Украиной, она и без того сложная была, сейчас она усугубляется, потому что Россия, и кстати Белоруссия, являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки и если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании этой работы, в страховании, в логистике, в доставке наших грузов, то цены, и так запредельные уже, они еще больше вырастут», — сказал Путин.

Рост цен на удобрения на мировом рынке скажется на решении гуманитарных проблем, считает президент.

«Если будут создавать какие-то проблемы в этом смысле для нас, то негативные последствия для этого сектора мировой экономики неизбежны. Цены еще больше подрастут и это скажется на решении ряда гуманитарных проблем, в том числе в отношении тех стран, у которых и так есть проблемы, без того есть, о чем думать с точки зрения снабжения своих граждан продуктами питания», — сказал российский лидер.

Он добавил, что Россия готова поставлять минеральные удобрения на экспорт. По его словам, с теми странами, которые ведут себя дружественно по отношению к России, есть определенные договоренности о безусловном обеспечении их потребностей в минеральных удобрениях.

Неизбежность санкций

Президент рассказал, что каждый день общается с главами субъектов РФ, и в региональных бюджетах сейчас все стабильно, но нужно продумать возможные дополнительные механизмы обеспечения их устойчивости. Путин: санкции против РФ были бы введены в любом случае Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции были бы введены Западом... 10 марта 21:58

«Хочу еще раз вас попросить внимательно посмотреть на возможные дополнительные механизмы обеспечения устойчивости региональных бюджетов. В целом там все у нас стабильно, спокойно. Я с руководителями регионов разговариваю каждый день. Каждый день. Просто хочу обратить на это ваше внимание, чтобы вы вовремя поддерживали», — сказал он на совещании с членами правительства.

Российский лидер также уверен, что санкции против РФ все равно бы вводились.

«Так или иначе. Как они вводились на протяжении многих-многих последних лет», — заявил он.

Глава государства напомнил, что даже после развала СССР еще многие меры против него сохранялись. По его словам, санкционное давление было всегда, хотя теперь оно носит более комплексный характер.

«Но мы так же, как и преодолевали эти трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации», — убежден Путин.

Он подчеркнул, что импортозамещение будет продолжаться по всем направлениям, что в конце концов приведет повышению российской самостоятельности.