11 марта 2022, 08:31 Политика Военная спецоперация на Украине. День 16-й Шестнадцатый день российской военной операции на Украине. Онлайн-трансляция Анна Бойцова Слушать Остановить

close 100% Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Идет 16-й день с начала военной спецоперации России. Москва запросила заседание СБ ООН в связи с возможными биологическими программами США на украинской территории, оно может пройти уже 11 марта. Air Astana приостановила полеты в РФ. В Париже заявили, что не считают возможным вступление Украины в Евросоюз на данном этапе. А российское Минобороны анонсировало открытие гуманитарных коридоров в сторону России в одностороннем порядке. О событиях 16-х суток — в онлайне «Газеты.Ru».