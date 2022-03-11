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Политика

«Никто не вступает в ЕС за ночь»: европейские лидеры решили пока не принимать Украину в союз

В ЕС признали невозможность предоставления Украине статуса кандидата

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Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto/Reuters
Саммит ЕС подтвердил приверженность Украины европейскому пути в ответ на заявку Киева о членстве в объединении. Страны блока официально поддержали курс на укрепление связей и партнерства с украинской стороной, но так и не приняли решения о предоставлении государству статуса кандидата на вступление. Более того, главы целого ряда европейских стран признали, что быстро принять Украину в ЕС невозможно. Каковы перспективы членства Киева в блоке — в материале «Газеты.Ru».

Украина стала главной темой неформального саммита глав стран и правительств Евросоюза на фоне спецоперации России на украинской территории и официальной заявки Киева на вступление в объединение. Власти Украины просили от Брюсселя ускорить процесс присоединения государства к ЕС, в том числе настаивая на предоставлении стране официального статуса кандидата.

Ответом на запрос украинской стороны стала декларация стран – членов Евросоюза, в которой стороны заявили, что намерены и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, а также открыто поддержали ее стремление стать частью объединения.

«Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как отмечено в Соглашении об ассоциации.

28 февраля 2022 года президент Украины, реализуя право Украины выбирать свою судьбу, подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз. Совет ЕС без промедлений предложил Еврокомиссии подать свой вывод по поводу этого заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров ЕС. Прямо сейчас, до утверждения этого вывода, мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину на ее европейском пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье», — говорится в документе.

Однако в тексте не оказалось ссылок на статью 49 Договора ЕС о процедуре присоединения к блоку. Кроме того, там нет никаких упоминаний ускоренной процедуры о вступлении Украины в блок или данных о готовности Брюсселя предоставить Киеву статус кандидата на членство Евросоюза.

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Какие страны хотят войти в Евросоюз
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что это значит для Украины

Пояснения относительно решения ЕС по Украине в итоге дали различные главы европейских государств. Так, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что лидеры Евросоюза сказали «да» европейской интеграции Украины, запустив этот процесс своим решением.

«Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны сделать это быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ей рады в ЕС. Мы готовы дать перспективу и начать процедуру. Я бы хотел, чтобы Украина получила статус кандидата уже сейчас. Это была задача максимум, но это невозможно получить сейчас, но мы вернемся к этому вопросу», — отметил литовский лидер.

В то же время премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что никакой ускоренной процедуры для вступления Украины в объединение не предусмотрено. По его словам, своим заявлением лидеры ЕС выражают солидарность и поддержку Киеву.

«Подчеркнули стремление Украины к европейскому пути как ответ на заявку на членство. Но есть процедура, это не происходит за ночь. Есть договор, статья, подача заявки, Совет ЕС отправляет заявку Еврокомиссии. Никто не вступает в ЕС за ночь», — добавил хорватский премьер.

Схожую оценку дал и премьер-министр Бельгии Александр де Кро, указав на необходимость выполнения ряда процедурных шагов со стороны Киева, поскольку процесс вступления требует многих реформ.

«Логично, что они будут идти шаг за шагом, иначе у нас будут страны, которые станут членами ЕС, не будучи к этому готовыми.

Но, с другой стороны, было бы большой ошибкой закрывать дверь таким странам, как Украина, которые чувствуют угрозу. Мы должны последовательно продолжать с ними работать. Мы могли бы приглашать их на саммиты, не предоставляя при этом права принимать решения. Комиссия работает в этом отношении. Но чтобы стать членом, вы должны уважать процесс», — подчеркнул глава бельгийского кабмина.

Каковы перспективы Киева

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты скептически оценивают шаг Евросоюза, указывая на неготовность блока к быстрому присоединению Украины. Так, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что ЕС оказался не способен дать Украине каких-то твердых обещаний.

«Принятая на саммите декларация абсолютно ничего не значит. Никакого практического значения все эти заявления не имеют, тем более в текущих обстоятельствах. Ожидать ускоренного вступления Украины в ЕС не стоит.

Вероятно, они (страны Евросоюза) пока не считают такую опцию рабочей для себя. Еврокомиссия, скорее всего, даст формальную оценку заявке Украины, наполненную всякими оптимистичными ожиданиями и обещаниями. Но при этом скажут, что в данный момент вопрос о членстве Киева в практической плоскости быть поставлен не может», — пояснил эксперт.

В свою очередь директор Центра Европейской информации МГИМО Николай Топорнин уверен, что решение Евросоюза означает политическую поддержку Украины, которая все-таки много значит для украинской стороны.

«Однако для ЕС присваивать статус-кандидата стране, на территории которой идут боевые действия, было бы больше политическим жестом. Все-таки к стране-кандидату Евросоюз выдвигает определенные требования, в том числе по соответствию стандартам демократии и прав человека. Плюс получение такого статуса зависит от экономической ситуации, в частности требуется снижение влияния государства на бизнес и предпринимательство. На данный момент Украина не удовлетворяет требованиям ЕС, в противном случае она бы получила статус кандидата раньше», — указал эксперт.

С точки зрения Топорнина, даже если бы Брюссель и пошел на предоставление Киеву такого статуса, это было бы только первоначальным шагом для реализации всего механизма по вступлению страны в Евросоюз.

«Сам процесс присоединения занимает очень много времени. К примеру, Сербия и Черногория обладают статусом кандидата достаточно давно и наиболее близки к вступлению в ЕС по всем необходимым параметрам, но решать вопрос о том, насколько они готовы, Еврокомиссия собирается только к 2025 году», — резюмировал эксперт.

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