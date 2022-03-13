13 марта 2022, 08:19 Политика Спецоперация на Украине. День 18-й Онлайн-трансляция 18-го дня военной спецоперации России на Украине Мария Шустрова Слушать Остановить

close 100% Алексей Коновалов/ТАСС

Идет 18-й день военной спецоперации России на Украине. Вашингтон пообещал предоставить Киеву военную помощь на сумму до $200 млн, она будет включать противотанковые, зенитные системы, а также стрелковое оружие. Тем временем у зарегистрированных на Бермудах самолетов компаний из России временно приостановлены сертификаты летной годности. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что кризис вокруг Украины может перерасти в Третью мировую войну. «Газета.Ru» ведет хронику событий.