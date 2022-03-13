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Политика

Спецоперация на Украине. День 18-й

Онлайн-трансляция 18-го дня военной спецоперации России на Украине

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Алексей Коновалов/ТАСС
Идет 18-й день военной спецоперации России на Украине. Вашингтон пообещал предоставить Киеву военную помощь на сумму до $200 млн, она будет включать противотанковые, зенитные системы, а также стрелковое оружие. Тем временем у зарегистрированных на Бермудах самолетов компаний из России временно приостановлены сертификаты летной годности. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что кризис вокруг Украины может перерасти в Третью мировую войну. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:39

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что кризис вокруг Украины может перерасти в Третью мировую войну.

08:29

Каждый третий россиянин собирается оформить карту «Мир-UnionPay», показало исследование SuperJob — РИА «Новости».

08:17

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию событий на Украине. Российская военная спецоперация продолжается уже 18-й день.

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