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Политика

Есть дела поважнее: почему США сдержанно реагируют на ракетные удары Ирана по консульству США

Тегеран взял на себя ответственность за удар по американским объектам в Ираке

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Дом, поврежденный иранской баллистической ракетой, в Эрбиле (Ирак), 13 марта 2022 года

Дом, поврежденный иранской баллистической ракетой, в Эрбиле (Ирак), 13 марта 2022 года

Ahmed Mzoori, Metrography/AP
Иран взял на себя ответственность за ракетный обстрел американских объектов в иракском Эрбиле. Согласно заявлениям Тегерана, целью ударов были два центра израильской разведки «Моссад». «Газета.Ru» разбиралась, почему Исламская Республика Иран пошла на столь серьезное обострение отношений с США в момент, когда стороны близки к подписанию новой ядерной сделки, и может ли удар спровоцировать появление еще одной горячей точки, которая отвлечет внимание Вашингтона.

Ближний Восток встал перед лицом очередного витка эскалации. По разным данным, в ночь на 13 марта 12 баллистических ракет поразили территорию около американского консульства и военную базу в иракском городе Эрбиль на севере страны.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) незамедлительно взял ответственность за удар на себя. По словам «стражей», они совершили атаки с целью поражения израильских объектов в Ираке.

Помимо этого, бытует мнение, что таким образом иранцы продолжают мстить за ликвидацию бывшего командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Атака также может быть связана с недавней ликвидацией Израилем двоих иранских советников в Дамаске.

При этом в настоящее время Иран готовится повторно подписать «ядерную сделку», по которой Тегеран обязуется развивать свой ядерный потенциал исключительно в мирных целях, а в ответ на этот шаг с Исламской Республики будут сняты санкции. Сообщения, что сделка может быть подписана в ближайшее время, в последнее время постоянно появляются в СМИ. Теперь же сама возможность заключения новой сделки может встать перед угрозой срыва.

Сделка под угрозой «взрыва»

Вероятным объяснением решения нанести удар по израильским объектам в Ираке может служить обеспокоенность Ирана замедлением переговорного процесса, рассказала «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Елена Дунаева.

«В Иране считают, что на данный момент в переговорах возникли сложные моменты, которые мешают сторонам и отдаляют момент подписания документа. Причем ответственность за сложности возлагают на США, которые не смогли решить их вовремя,» — отметила Дунаева.

Эксперт также допускает, что таким образом Иран пытается надавить на Вашингтон и показать, что, даже если стороны не заключат нового соглашения, то у Ирана будет возможность напомнить о себе.

«Конечно, в США могут воспринять этот удар как препятствие на пути переговоров. Параллельно с этим Израиль как раз всем свои давлением пытался приостановить, замедлить или вообще свести на нет результаты переговоров в Вене», — сказала Дунаева.

Кроме того, в Иране могут присутствовать силы, которые по разным причинам выступают против Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — именно так официально называется «ядерная сделка», сказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Главной силой, которая выступает против, является КСИР. Это объясняется тем, что во времена санкций они научились использовать различные серые и черные пути для обхода этих санкций, контролируя при этом огромные потоки финансов. В случае подписания сделки и последующего снятия санкций, «стражи» потеряют много денег»,

— обратил внимание эксперт.

По словам Сажина, КСИР могли целенаправленно запустить ракеты не по израильским объектам, а по американским, чтобы спровоцировать «жесткий ответ» со стороны США и сорвать переговоры. Однако Вашингтон вряд ли отреагирует подобным образом.

«Американцы заинтересованы в окончательном решении проблемы СВПД, поэтому они не отреагировали на удар», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев обратил внимание на тот факт, что у разных ведомств в Иране могут быть разные интересы.

«Нельзя говорить о какой-либо стране как о монолите. У КСИР и министерства иностранных дел Ирана ведомственные интересы разнятся, хотя оба по-своему отстаивают национальные интересы. При этом самые важные решения в Иране принимает «система», а именно — верховный лидер в консультации с основными лицами, разрабатывающими решения.

Если удар по Эрбилю был им согласован, можно предположить, что в Иране не сомневаются в возвращении США к ядерному соглашению, а «спускать с рук» Израилю убийство двух высокопоставленных военных не готовы»,

— заявил он.

Будет ли новая горячая точка?

Реакция США была сдержанной, как будто и не Иран совершил атаку, отметил Маргоев. Гораздо большее внимание Вашингтон публично обратил на требование Москвы гарантий беспрепятственного сотрудничества с Тегераном.

«США не просто не собираются отвлекаться на потенциальные горячие точки (Ирак не первый год этой точкой является), но и стремятся сосредоточиться на главном: стратегически это соперничество с Китаем, а временно — это противодействие России с большой опорой на страны Европы и партнеров из других регионов. Иран неожиданно вписывается в эту картину с энергоресурсами, которые могут отчасти заменить долю России на международном рынке», — объяснил эксперт.

Елена Дунаева высказала аналогичную точку зрения и добавила, что в настоящий момент времени интересы США на европейском фронте актуальнее.

В то же время, продолжила она, Вашингтон понимает: Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия, поэтому эскалация на этом направлении никому не нужна.

«Они понимают, что, если Иран такими же темпами продолжит наращивание обогащенного урана, в скором времени Тегеран сможет наладить производство «грязной бомбы», без носителя. В интересах всех сторон не разжигать и не углублять конфликт», — рассказала Дунаева.

«В нынешней ситуации и Европа, и США заинтересованы, во-первых, в том, чтобы не подвергать опасности более-менее стабильную ситуацию на Ближнем Востоке. Во-вторых, западным странам интересен выход Ирана не нефтяной рынок в ситуации, которая недавно сложилась на рынке энергетических ресурсов. Хотя Иран открыто заявляет, что он не будет стремиться вытеснить Россию с нефтяного и газового рынка», — резюмировала эксперт.

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