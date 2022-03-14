Спецоперация на Украине и санкции против РФ: что пишут Telegram-каналы

Спецоперация на Украине и санкции против РФ оставались в центре внимания российских Telegram-каналов на прошлой неделе.

ИА «Стекломой» сообщил, что на минувшей неделе американский Белый дом провел инструктаж 30 топ-блогеров социальной сети TikTok о том, как, в их представлении, «правильно» освещать события на Украине.

«Линию партии кумирам молодежи разъясняли всеобщая любимица Джен Псаки и кадровые сотрудники Совета национальной безопасности США. Как пишет The Washington Post, в ходе онлайн-конференции представители вашингтонской администрации донесли до блогеров «стратегические цели США в регионе». <...> Цель инструктажа проста – донести до молодежи «правду о событиях на Украине» и пресечь распространение «опасной русской пропаганды».

В общем, как и ожидалось, мировые соцсети окончательно мутировали из «платформы для публикации контента» в полноценное оружие пропаганды. И если раньше, скажем, во время массовых репрессий против Дональда Трампа и миллионов его сторонников, IT-олигархия нелепо оправдывала свои действия «алгоритмами» и «борьбой с фейками», то теперь всё стало совсем просто: вашингтонское начальство тупо шерстит подборку самых популярных блогеров и спускает им методички на отработку. И никаких плашек «state-controlled media, — отмечает канал. — В общем, на этом фоне действия российских властей по ограничению или блокированию работы международных соцсетей, скажем мягко, вполне оправданны».

На фоне массового исхода транснациональных компаний из России РИАN отмечает, что киберпреступники уже продумывают планы, как воспользоваться сложившейся ситуацией.

«По данным компании Infosecurity, только за мартовские выходные в рунете было зарегистрировано около тридцати доменов, которые содержат названия популярных брендов, поставивших работу на нашем рынке на паузу. Высока вероятность, что все эти домены будут использованы для фишинговых сайтов, которые в будущем начнут собирать данные карт пользователей. Уже сейчас специалисты обнаружили домены потенциальных мошеннических сайтов с использованием названий H&M, Pull&Bear, Nike, Zara и Ikea. Так что сейчас надо вести себя в сети аккуратно», — призывает канал.

А тем временем Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Южной Каролине назвал проблемой то, что на Западе «некому разговаривать с Владимиром Путиным».

«В ноябре состоятся плановые выборы в Конгресс США. На них будет полностью переизбрана нижняя палат (сейчас у демократов перевес 222 против 213 у республиканцев). Кроме того, будет переизбрана треть сената, там у демократов совсем шаткий перевес: 48 демократов, 2 независимых сенатора, которые, как правило, голосуют вместе с демократами + решающий голос вице-президента.

Республиканцы с вероятность выше 90% отобьют у демократов сенат и имеют шанс получить большинство и в палате представителей. Личная задача для Трампа на текущий момент заключается еще и в том, чтобы от республиканцев в Конгресс избрался не абы кто, а его люди. И он будет разыгрывать карту внешнеполитических неудач Байдена в Афганистане и на Украине, а также пенять и демократам, и враждебным республиканцам на экономические проблемы в США, связанные с санкциями против России.

Инфляция в 9%, возможно, на русский взгляд, выглядит и не столь ужасной, но американцы таких цифр не видели с 80-х. Не стоит забывать и об истории с украинскими биолабораториями, от которой в ужас пришли и многие американские журналисты.

После того как завершится горячая фаза спецоперации, договориться с Байденом у России не получится. Но, возможно, с ним и не нужно будет договариваться. <...> Тем более, что и сейчас Трамп демонстрирует готовность к диалогу, и избиратели будут голосовать именно за эту внешнеполитическую позицию. Остается пожелать «несносному Дональду» и его сторонникам удачи», — заключает «Мейстер».

На днях появилась информация, что во Франции рассуждают насчет возможности конфискации коллекции Морозовых. Во всяком случае, статьи такие в тамошней прессе были (в «Фигаро», например), поясняет «Доктор прописал».

«Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства», организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса ее продлили до 3 апреля.

Французское издание Marianne сообщило, что картины, представленные на выставке, останутся во Франции до того момента, пока не будет оптимальных условий для их транспортировки в Россию

А ранее директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак отмечала, что «неприкосновенность коллекции Михаила и Ивана Морозовых, находящейся в Париже на выставке в Fondation Louis Vuitton, гарантирована на правительственном уровне указом об освобождении экспонатов от ареста». По ее словам, указ был подписан министром культуры Франции, его действие продлено до 15 мая 2022 года

В общем, никаких оснований у французов предпринимать какие-либо действия в отношении коллекции Морозовых нет. Будем полагать, что и сами они это осознают», — пишет канал.

«Адекват» же, размышляя о санкциях Запада и их последствиях констатирует, что европейское направление для любого туризма закрыто на всю обозримую глубину.

«Турция с Египтом под большим вопросом по логистике, ценам и качеству - все эти параметры завтра будут совсем не те, что были вчера. Это значит, что на рынок внутреннего туризма приходит дополнительный спрос, минимальный объем которого очень грубо можно оценить в триллион рублей в год. Это в свою очередь значит, что его ждет расцвет.

Бизнес, который сейчас зайдет на этот рынок, озолотится. К этому летнему сезону успеть кардинально увеличить предложение еще не получится. К следующему - вполне реально его расширить на существующей базе. К 2024 году - может и должен начать вступать в строй новый номерной фонд, и для Алтая, Калининграда и даже Камчатки это не менее актуально, чем для всего черноморского побережья.

И правительству при всей великой прорве его дел надо обязательно и как можно скорее сделать все, чтобы обеспечить этому направлению зеленую улицу и по регуляторике, и по стимулированию инвестирования, и по всему, что только может понадобиться. Впрочем, это не менее верно и про экономику в целом», — полагает канал.

И, наконец, Никита Кричевский размышляет о последствиях блокировки в России ряда американских соцсетей.

«40 млн новых пользователей в Телеге – это много, даже неправдоподобно много. Практически удвоение российской аудитории. Telegram из модной фичи становится главной политической, экономической и социальной сетевой площадкой. Всплеск интереса к телеге повлечет не только рост подписчиков наиболее креативных каналов (не путать с субъективными агрегаторами), но и увеличение расценок на рекламу и нативы, а также рост цен на сами каналы. Все это уже происходит.

Писать забавы и самовыражения ради - святое. С другой стороны, постить по 10 рекламок в день или болтаться как флюгер не будешь. В любом канале должен быть свой мировоззренческий стержень, иначе потеря аудитории и медленная смерть.

Телеграмеры-старожилы, основавшие свои каналы в 2016-2017 годах, оказались перед новым экзаменом на зрелость. Компетенции, команды, чуйка пройдут дальше, неудачники-архаики сгинут. Уникальный момент», — резюмирует профессор в своей «Антискрепе».