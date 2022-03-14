«Вот и вся гуманность»: почему Лондон не жаждет принимать беженцев с Украины

Власти Великобритании сталкиваются с критикой за неготовность к приему беженцев с Украины. Несмотря на то, что королевство обещало принять сотни тысяч мигрантов, британская сторона выдала всего 3 тыс. виз украинцам, при этом сохраняя серьезные ограничения на въезд. Власти объясняют проблемы вопросами безопасности и обещают найти необходимое решение. Но эксперты не исключают, что в целом Лондон не желает принимать беженцев и надеется, что основная доля вынужденных бежать из страны украинцев осядет в континентальной Европе.

Правительство Великобритании сталкивается с постоянной критикой из-за проблем с выдачей виз украинским беженцам, сообщает Politico. По информации издания, бюрократия британского МВД сделала хаотичной всю ситуации с помощью мигрантам, которые уехали с Украины на фоне продолжения российской спецоперации на Украине, запущенной в ответ на просьбу о помощи со стороны ДНР и ЛНР. Издание также отмечает, что миграционный кризис показал неготовность Лондона к подобной ситуации.

Несмотря на то, что правительство Великобритании и в особенности премьер-министр страны Борис Джонсон в первых рядах высказывают поддержку Украине и украинцам, попасть в Соединенное Королевство с началом массового выезда жителей с украинской территории смогли немногие.

Дело в том, что изначально британское МВД выдавало визы только украинцам, у которых были близкие родственники в государстве.

Подобная позиция резко контрастировала с решением Евросоюза, который объявил, что отменит для беженцев визовый режим на три года. Это и стало одним из главных поводов для критики властей Великобритании. В ответ на общественное давление Лондон готов предпринять несколько шагов, чтобы смягчить ситуацию.

Так, власти разрешили украинцам оформлять другие типы виз. Например, схему сезонных рабочих, предназначенную для предоставления рабочей силы на британские фермы. Также власти Великобритании разрешили въезжать в страну тем беженцам, приютить которых согласятся британские семьи — за размещение мигрантов обещают платить ежемесячное пособие в 350 фунтов.

При этом в правительстве Великобритании уверяют, что в ближайшие месяцы до 200 тыс. украинцев смогут получить убежище в стране, но реализовать такое решение мешает несколько моментов. Источники Politico отмечают, что, во-первых, Лондон обеспокоен вопросами безопасности, в том числе угрозой проникновения «российских агентов» в страну под видом беженцев из Украины. Во-вторых, МВД Великобритании сталкивается с нехваткой средств и ресурсов для обработки заявок на визы — поэтому разрешение на въезд и получили всего лишь 3 тыс. украинцев, когда ЕС уже принял сотни тысяч мигрантов.

Почему Лондон не спешит принимать украинцев

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что ситуация с приемом беженцев с Украины в Великобритании во многом зависит от несколько двоякой политикой Лондона. Так, руководитель Центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева считает, что британские власти демонстрируют уже привычное лицемерие.

«Британское правительство не собирается принимать украинских беженцев в значительных количествах. Под влиянием общественности глава МВД Великобритании Прити Пател была вынуждена облегчить подачу документов на визы — теперь это можно сделать удаленно, — но и сохранила определенные ограничения. Пускать в страну будут тех, кто имеет родственников, и тех, у кого их в Великобритании нет, но последних должны принять британские семьи. При этом британцы должны согласиться поселить у себя беженцев не менее, чем на полгода, за что будут получать 350 фунтов в месяц. Вот и вся гуманность», — пояснила эксперт.

С ней отчасти согласен и первый заместитель декана по науке Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев. По его словам, Лондон изначально никаких беженцев и мигрантов у себя размещать не хотел.

«Проблема мигрантов, в том числе из Евросоюза, стала одной из причин Brexit. Поэтому то, что Великобритания не жаждет видеть у себя и украинских мигрантов, не удивительно.

Наплыв беженцев с Украины абсолютно не входил в их планы. Текущая ситуация — это классический пример «хорошей мины при плохой игре», вроде как Лондон и готов принимать беженцев, но через визовые проблемы фактически ставит заградительные барьеры на их пути. Те же 350 фунтов, которые Лондон готов платить британцам за прием беженцев, не покроет расходов, связанных с мигрантами. Если даже не брать расходы на их проживание, то нужно будет платить за ту же электроэнергию, которая резко подорожала в последнее время», — отметил эксперт.

С точки зрения Ковалева, вероятно, Великобритания в очередной раз надеется, что основная масса мигрантов с Украины останется в пределах континентальной Европы и не попадет на британские острова.

Изменит ли Великобритания подход к беженцам

Лондон при этом продолжает выказывать поддержку украинским мигрантам, обещая урегулировать ситуацию с доступом в Соединенное Королевство. Более того, для этих целей Джонсон назначил нового министра по делам беженцев — бывшего депутата Ричарда Харрингтона, который работал над программой переселения мигрантов из Сирии.

По мнению Елены Ананьевой из Института Европы РАН, изменение ситуации будет зависеть от величины давления общественного мнения.

«Великобритания активнее всех призывала поддержать Украину, но получается, что на своей территории она не хочет никаких проблем. Британцы очень осторожны, они натаскивали Украину на Россию, но сами хотят держаться в стороне», — указала эксперт.

В то же время Игорь Ковалев из НИУ ВШЭ уверен, что вряд ли ситуация вокруг приема беженцев из Украины в Великобритании может кардинально измениться, потому что это лишние расходы и траты для Лондона.

«В условиях нынешнего усиливающегося экономического кризиса у британцев, скорее всего, не будет свободных средств, которые они могут потратить на решение этой проблемы. Скорее всего, Великобритания и многие другие европейские страны будут «затягивать пояса», — резюмировал эксперт.