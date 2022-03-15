Спецоперация на Украине. День 20-й

09:10

Южнокорейская авиакомпания Korean Air решила приостановить пассажирские рейсы в Москву и Владивосток до конца апреля. Об этом сообщается на сайте компании.

«Авиакомпания приняла решение приостановить полеты в Россию до конца апреля из-за опасений по поводу работы местных аэропортов и безопасности в связи с ситуацией на Украине», — говорится в заявлении авиаперевозчика.